Τα Kicks, Rogue, LEAF και Versa διακρίθηκαν στον ετήσιο οικονομικό απολογισμό “2019 Automotive Performance Index", του Automotive Science Group.

Κάθε μοντέλο κέρδισε την συγκεκριμένη αναγνώριση από το Automotive Science Group (ASG), μια ερευνητική ομάδα βασισμένη στον κύκλο ζωής των αυτοκινήτων, που συγκροτήθηκε από τη συμβουλευτική εταιρεία περιβαλλοντικών πολιτικών Eco-innovations LLC, στην ετήσια αξιολόγηση νέων οχημάτων, σε 11 διαφορετικές κατηγορίες.

Το Nissan Kicks απέσπασε το διακεκριμένο βραβείο "Best Economic Performance" στην κατηγορία των compact crossover. Με βάση την έρευνα, το Kicks ξεπέρασε όλα τα οχήματα της κατηγορίας, διατηρώντας την πρωτιά ως προς το χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας, λαμβάνοντας υπόψη τη δαπάνη αγοράς και λειτουργίας κατά τα πρώτα 6,5 έτη του κύκλου ζωής του (με 87.594 μίλια να αποτελούν το μέσο όρο του κάθε νέου αγοραστή). Σύμφωνα με τη μελέτη της ASG, το Kicks διατηρεί το χαμηλότερο κόστος κατά 36%, σε σύγκριση με το μέσο όρο της κατηγορίας των compact crossover, που αριθμεί 101 μοντέλα.

Το Nissan Rogue (γνωστό στην Ελλάδα ως X-TRAIL), απέσπασε επίσης το βραβείο "Best Economic Performance" στην κατηγορία των μεσαίων SUV, που αριθμεί 184 ανταγωνιστικά μοντέλα.

Παράλληλα, το Nissan LEAF κατέκτησε το βραβείο "Best 5 All-Around Performance" στην μεσαία κατηγορία, που αποτελείται από 434 μοντέλα. Ακόμη, το Nissan Versa απέσπασε και αυτό το βραβείο "Best 5 All-Around Performance" στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, που αριθμεί 335 μοντέλα.

Οι νικητές των βραβείων " Best 5 All-Around Performance" διακρίνονται μεταξύ μιας ελίτ οχημάτων στις αντίστοιχες κατηγορίες τους, επιτυγχάνοντας τις υψηλότερες συνδυασμένες βαθμολογίες κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής απόδοσης, όντας οι κορυφαίες επιλογές της ASG για το 2019. Εκτός από τα μεμονωμένα βραβεία "Best Economic Performance", στο Kicks και στο Rogue απονεμήθηκαν τα βραβεία “ Best 5 All-Around Performance " στις κατηγορίες crossover και SUV αντίστοιχα.