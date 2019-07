Συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο, οι εκπομπές CO2 έχουν περιοριστεί έως 19%, φέρνοντας το Astra στην κορυφή της κατηγορίας του.

Η Opel συνεχίζει την ίδια στρατηγική με υπερσύγχρονες, νέες γενιές πολύ αποδοτικών και ελαφρών κινητήρων βενζίνης και diesel.

Τα τρικύλινδρα μηχανικά σύνολα 1.2-1.5L παράγουν από 105hp έως 145hp, κάνοντας τόσο το πεντάθυρο Astra όσο και το Sports Tourer δύο πολύ οικονομικά μοντέλα και πρωταθλητές στις μειωμένες εκπομπές CO 2 (NEDC: στην πόλη 6,1-4,5 l/100 km, εκτός πόλης 4,0-3,1 l/100 km, μικτός κύκλος 4,8-3,6 l/100 km, 115-96 g/km CO 2 , WLTP2 μικτός κύκλος: 5,9-4,4, 139-117 g/km CO 2 , προκαταρτικές τιμές). Ένας αντικραδασμικός άξονας στο μπλοκ των τρικύλινδρων κινητήρων εξουδετερώνει τους κραδασμούς. Οι βασικές κινητήριες μονάδες συνδυάζονται με εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο, στάνταρ. Ένα ‘στρωτό’ αυτόματο κιβώτιο εννέα σχέσεων διατίθεται προαιρετικά.

Ωστόσο το νέο Opel Astra, για το οποίο οι παραγγελίες θα ξεκινήσουν σε μερικές εβδομάδες, δεν εντυπωσιάζει μόνο με την αεροδυναμική και τους προηγμένους κινητήρες του. Διαθέτει πολλές ακόμα κορυφαίες τεχνολογίες, από τη νέα εμπρός και πίσω κάμερα μέχρι το ψηφιακό ταχύμετρο και την επόμενη γενιά συστημάτων infotainment. Περιλαμβάνει επίσης σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης E-Call. Ασύρματος φορτιστής στην κεντρική κονσόλα για smartphones διατίθεται προαιρετικά.

Το εμπρός τμήμα του νέου Astra εντυπωσιάζει με την τρισδιάστατη εμφάνιση της μάσκας. Και ενώ το εσωτερικό μεταμορφώνεται σε αίθουσα συναυλιών με το προαιρετικό, υψηλών προδιαγραφών ηχοσύστημα Bose, το Astra γίνεται ακαταμάχητο με το High Gloss Black Pack.

Πλήρως ψηφιοποιημένο: νέα εμπρός και πίσω κάμερα, ψηφιακό ταχύμετρο

Το Opel Astra ήδη προσφέρει μία σειρά προηγμένων τεχνολογιών και συστημάτων υποστήριξης που είναι ασυναγώνιστη στην κατηγορία του – πρώτο και κύριο, το ευφυές αντιθαμβωτικό σύστημα φωτισμού IntelliLux LED® matrix. Η εκτενής γκάμα περιλαμβάνει συστήματα όπως προσαρμοζόμενο cruise control, ένδειξη απόστασης από τα προπορευόμενο όχημα, αναγνώριση επικείμενης σύγκρουσης (forward collision alert) με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, αναγνώριση σημάτων οδικής κυκλοφορίας (traffic sign recognition) και διατήρηση λωρίδας κυκλοφορίας (lane keep assist). Επίσης διατίθενται εργονομικά καθίσματα πιστοποιημένα από το AGR (Aktion Gesünder Rücken e.V.) με εξαερισμό και λειτουργία μασάζ. Το Astra είναι επίσης εξαιρετικά ψηφιοποιημένο με μία νέα, προαιρετική high-tech εμπρός κάμερα και νέα κάμερα οπισθοπορείας.

Η νέα εμπρός κάμερα είναι μικρότερη, αλλά ισχυρότερη από ποτέ, χάρη σε έναν ταχύτερο επεξεργαστή. Εκτός από αυτοκίνητα αναγνωρίζει και πεζούς – κάτι που αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια. Επιπλέον, χάρη στην κάμερα υψηλής ανάλυσης, η αναγνώριση οδοσήμανσης μπορεί τώρα να επεξεργάζεται ακόμα περισσότερα σήματα οδικής κυκλοφορίας και να τα προβάλλει με τη μορφή συμβόλων στο ταμπλό. Η ψηφιακή κάμερα οπισθοπορείας που διατίθεται σε συνδυασμό με το νέο σύστημα infotainment Multimedia Navi Pro είναι επίσης ισχυρότερη. Η εικόνα της κυκλοφορίας πίσω από το όχημα στο μόνιτορ είναι πιο σαφής και ακριβής και οι αντιθέσεις πιο ορατές στο σκοτάδι.

Οι πελάτες του Astra απολαμβάνουν κορυφαία συνδεσιμότητα με τα συστήματα Multimedia Radio, Multimedia Navi και Multimedia Navi Pro που είναι συμβατά με Apple CarPlay και Android Auto. Αυτά ανήκουν στη νεότερη γενιά συστημάτων infotainment – που σημαίνει ότι είναι πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και πιο διαισθητικά. Το κορυφαίο της γκάμας Multimedia Navi Pro – όπως και στο Opel Insignia – έχει έγχρωμη οθόνη αφής 8", ενώ ελέγχεται και μέσω φωνητικής εντολής (voice control). Συνδεδεμένες υπηρεσίες πλοήγησης με πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και online ενημερώσεις χαρτών κάνουν το ταξίδι πιο ξεκούραστο. Η οθόνη πλοήγησης προβάλλει ανασχεδιασμένα σύμβολα με πιο φρέσκια, πιο μοντέρνα εμφάνιση. Το ίδιο ισχύει και για τον πίνακα οργάνων: οι οδηγοί του νέου Opel Astra είναι οι πρώτοι που θα έχουν στη διάθεσή τους ψηφιακό ταχύμετρο.

Προαιρετικά, διατίθεται η λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης E-Call. Εάν χρειαστεί, η πρόσβαση σε βοήθεια γίνεται μέσα σε δευτερόλεπτα, πιέζοντας απλά το κόκκινο μπουτόν. Εάν οι προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας ή οι αερόσακοι ενεργοποιηθούν, το σύστημα εκτελεί αυτόματα μία κλήση έκτακτης ανάγκης.

