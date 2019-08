Το Transporter στην έκδοση 6.1 μπαίνει στην ψηφιακή εποχή προσφέροντας απίστευτες ευκολίες και άνεση που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες.

Η Volkswagen παρουσιάζει την έκδοση T6.1, επιλέγοντας αυτόν τον κωδικό με επιρροές από το χώρο των υπολογιστών, δίνοντας έμφαση στην ψηφιακή πλέον υπόσταση του μοντέλου. Το νέο Transporter 6.1 συνδέεται online, προσφέρει, αν είναι επιθυμητό, ψηφιακές πληροφορίες ενώ διαθέτει αυτοματοποιημένες λειτουργίες οδήγησης, αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά και σχεδιασμό. Στην Ελλάδα αναμένεται το Νοέμβριο ενώ οι τιμές θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Το συνεχώς διαδικτυωμένο νέο Transporter 6.1

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα συνδέει το νέο Transporter 6.1 με τον έξω κόσμο περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ο πλήρως επανασχεδιασμένος πίνακας οργάνων προσφέρεται για πρώτη φορά με πλήρως ψηφιακά όργανα. Το Digital Cockpit μαζί με το σύστημα πολυμέσων δημιουργούν μια νέα ψηφιακή διάταξη. Όλα τα συστήματα πολυμέσων (infotainment) συνδέονται ως στάνταρ με μια ηλεκτρονική online μονάδα σύνδεσης (OCU ή Online Connectivity Unit) με ενσωματωμένη μια κάρτα eSIM. H OCU αποτελεί τo κοινό σημείο αναφοράς για ένα νέο φάσμα λειτουργιών και υπηρεσιών που βασίζονται στο διαδίκτυο και είναι ομαδοποιημένες κάτω από τις επωνυμίες «We Connect» και «We Connect Plus». Για τη διαχείριση των εταιρικών στόλων υπάρχει το "We Connect Fleet". Επιπλέον, η online σύνδεση στο νέο Transporter 6.1 επιτρέπει την ευρύτερη χρήση εντελώς νέων τεχνολογιών, όπως είναι ο φυσικός έλεγχος φωνής: "Hey, Volkswagen!". Είναι το μόνο που χρειάζεται ώστε το νέο Transporter 6.1 να ακούσει τις απαιτήσεις του οδηγού. Για παράδειγμα, στο σύστημα πλοήγησης, αντί της εισαγωγής ενός προορισμού μέσω του πληκτρολογίου στην οθόνη, η φωνητική εκφορά του προορισμού είναι αρκετή!

Το νέο Transporter 6.1 προσφέρει έναν ιδανικό χώρο εργασίας

Το καινούργιο ταμπλό πληροί όχι μόνο τις απαιτήσεις της ψηφιοποίησης αλλά και υψηλά επίπεδα καθημερινής πρακτικότητας. Έτσι είναι εφοδιασμένο με ένα πρόσθετο “ράφι” μπροστά από τον οδηγό, καθώς και με ένα μεγαλύτερο ανοικτό χώρο αποθήκευσης και ένα ακόμη “ράφι”, μπροστά από τον συνοδηγό. Επίσης, νέας σχεδίασης είναι οι ποτηροθήκες που βρίσκονται κοντά στις εμπρός κολόνες, καθώς και η μεγαλύτερη θέση με προαιρετική επαγωγική φόρτιση για smartphone. Oι νέοι αεραγωγοί στο ταμπλό μπορούν πλέον να ρυθμιστούν προς κάθε κατεύθυνση και ταυτόχρονα να ανοίξουν ή να κλείσουν χρησιμοποιώντας ένα κυλιόμενο ρυθμιστικό ολίσθησης (προηγουμένως υπήρχαν δύο ρυθμιστικά). Το τιμόνι έχει επίσης επανασχεδιαστεί. Στο νέο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών υπάρχει τώρα ένας διακόπτης View, ο οποίος με ένα μόνο κλικ δίνει τη δυνατότητα εναλλαγής των θεματικών ενοτήτων του Digital Cockpit.

Το νέο Transporter 6.1 στρίβει ηλεκτρομηχανικά

Το τιμόνι με ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στο νέο Transporter 6.1 και προσφέρει δύο σημαντικά οφέλη. Σε σχέση με το υδραυλικό σύστημα που αντικαθιστά, το νέο σύστημα διεύθυνσης ελέγχεται ανάλογα με τις συνθήκες κίνησης και έτσι μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου. Ταυτόχρονα, χάρη στη δυνατότητα του ελέγχου, υποστηρίζει πολλά νέα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Παράδειγμα 1: Υποβοήθηση λωρίδας (Lane Assist). Χρησιμοποιεί κάμερες για την αναγνώριση οδικών σημάτων και βοηθά τον οδηγό να παραμείνει στη λωρίδα του. Παράδειγμα 2: Υποβοήθηση στάθμευσης (Park Assist). Υποβοηθά την είσοδο και την έξοδο από τους χώρους στάθμευσης. Όταν ενεργοποιηθεί, το νέο Transporter 6.1 αναγνωρίζει αυτόματα το χώρο στάθμευσης και τοποθετείται σε αυτόν, ενώ επίσης αυτόματα βγαίνει και από αυτόν. Ο οδηγός το μόνο που έχει να κάνει είναι να χειρίζεται το γκάζι και το φρένο και να ελέγχει τη γύρω περιοχή. Παράδειγμα 3: Υποβοήθηση τρέιλερ (Trailer Assist). Κάθε μοντέλο της γκάμας αποτελεί ένα ιδανικό όχημα ρυμούλκησης, με ικανότητα έλξης έως 2.500 κιλά. Οι ελιγμοί με ένα τρέιλερ γίνονται πλέον πιο εύκολοι στο νέο Transporter 6.1 χάρη στο Trailer Assist. Έτσι ο οδηγός απαλλάσσεται από την ανάγκη να προσαρμοστεί στον ειδικό τρόπο οδήγησης που απαιτείται στην φάση οπισθοπορείας με ένα ρυμουλκούμενο. Χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό διακόπτη του συστήματος ρύθμισης των ηλεκτρικών καθρεφτών (που για το σκοπό αυτό γίνεται joystick) και την οθόνη του Ccockpit, ο οδηγός απλά ορίζει τη γωνία με την οποία πρέπει να κινηθεί προς τα πίσω το τρέιλερ. Το νέο Transporter 6.1 αναλαμβάνει το τιμόνι!

Το νέο Transporter 6.1 προσφέρει εξαιρετικό κράτημα και επίπεδο άνεσης

Το ηλεκτρομηχανικό σύστημα υποβοήθησης του συστήματος διεύθυνσης μεταφέρει τις εντολές στους τροχούς πιο άμεσα σε σχέση με αυτά των προηγούμενων μοντέλων. Κάτι που κάνει το νέο Transporter 6.1 πολύ πιο ευέλικτο και πιο ακριβές στους χειρισμούς. Προκειμένου να αξιοποιηθεί το καινούργιο σύστημα διεύθυνσης με τα νέα ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης, οι συμβατικές αλλά και ρυθμιζόμενες αναρτήσεις βελτιώθηκαν περαιτέρω στον τομέα της άνεσης και της δυναμικής συμπεριφοράς. Με την εισαγωγή της δεύτερης γενιάς του DCC αυξήθηκαν και οι επιλογές ρύθμισης. Μέσω της επιλογής προφίλ οδήγησης, ο οδηγός μπορεί πλέον να ρυθμίσει το επιθυμητό επίπεδο απόσβεσης χρησιμοποιώντας έναν κυλιόμενο διακόπτη. Στις συμβατικές αναρτήσεις, η απόσβεση καθορίζεται ανάλογα με τη διαδρομή του ελατηρίου και έτσι εξασφαλίζεται ότι το νέο Transporter 6.1 διατηρείται απόλυτα σταθερό σε όλες τις συνθήκες φορτίου. Η λειτουργία των γνωστών συστημάτων ελέγχου ολίσθησης και πέδησης έχει αναβαθμιστεί περαιτέρω με την προσθήκη του συστήματος XDS, το οποίο βελτιώνει τα χαρακτηριστικά πρόσφυσης και έλξης του νέου Transporter 6.1 με διακριτική επέμβαση στα φρένα. Ο συνδυασμός του ηλεκτρομηχανικού συστήματος διεύθυνσης, καθώς και των συστημάτων ελέγχου της δυναμικής και προσαρμοσμένης ρύθμισης της ανάρτησης έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική βελτίωση των δυναμικών χαρακτηριστικών του νέου Transporter 6.1, ενώ διατηρούνται -μεταξύ άλλων και σε μεγαλύτερα ταξίδια- τα γνωστά επίπεδα άνεσης.

Το νέο Transporter 6.1 με εντυπωσιακά συστήματα ασφάλειας

Στο σύνολο των νέων συστημάτων προστίθεται και το σύστημα αναγνώρισης οδικών σημάτων, ενώ για επιπλέον ασφάλεια υπάρχει και το σύστημα πλευρικής προστασίας (side protection) από το Crafter που έχει προσαρμοστεί για το νέο Transporter 6.1. Χρησιμοποιώντας αισθητήρες υπερήχων μειώνεται το ενδεχόμενο οποιασδήποτε ζημιάς. Την προστασία από ατυχήματα κατά την οπισθοπορεία φροντίζει το σύστημα Rear Traffic Alert που προειδοποιεί ηχητικά εάν υπάρχουν οχήματα, πεζοί ή ποδηλάτες που πλησιάζουν πλευρικά το νέο Transporter 6.1. Εάν ο οδηγός δεν ανταποκριθεί, τότε το σύστημα αναλαμβάνει επεμβαίνοντας στο σύστημα πέδησης. Νέο στην γκάμα, αλλά στάνταρ σύστημα είναι το Cross Wind Assist, το οποίο σταθεροποιεί αυτόματα το νέο Transporter 6.1 στην περίπτωση πλευρικών ανέμων. Αυτί επιτυγχάνεται με την ανεξάρτητη ανά τροχό ενεργοποίηση του συστήματος πέδησης, ώστε το νέο Transporter 6.1 να παραμένει πάντα στην ιδανική θέση στο δρόμο, μένοντας ανεπηρέαστο από πλευρικούς ανέμους. Επίσης νέο και σε συνδυασμό με το DSG είναι το προαιρετικό ACC (Adaptive Cruise Control), το οποίο πλέον διαθέτει λειτουργία stop-and-go. Σε περίπτωση κυκλοφοριακής συμφόρησης ή οδήγησης στην πόλη, το νέο Transporter 6.1 ξεκινά αυτόματα μόλις ξεκινήσει το προπορευόμενο όχημα.

Το νέο Transporter 6.1 είναι χαρισματικό

Αν υπάρχει ένα επαγγελματικό όχημα σε αυτόν τον πλανήτη η σχεδίαση του οποίου θεωρείται εμβληματική τότε αυτό είναι το νέο Transporter 6.1. Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή την εξέλιξη του μοντέλου. Στο νέο Transporter 6.1 ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η μάσκα, η οποία είναι πλέον αισθητά μεγαλύτερη και αποτελεί μια ενιαία σχεδιαστική μονάδα με το νέο προφυλακτήρα. Όλα τα στοιχεία χαμηλότερα από το καπό, συμπεριλαμβανομένων των προβολέων και των φτερών, είναι καινούργια αλλά παρόλα αυτά χαρακτηριστικά για το νέο Transporter 6.1. Σε όλες τις εκδόσεις, δύο χρωμιωμένες εγκάρσιες λωρίδες συνδέουν τους νέους προβολείς με τη μάσκα. Οι γραμμές των δύο εγκάρσιων λωρίδων εκτείνονται ως τα φώτα ημέρας LED, μέχρι και την βάση των προβολέων που ανάλογα με την έκδοση μπορούν επίσης να είναι LED. Στις πιο πλούσιες εκδόσεις εξοπλισμού μια λωρίδα χρωμίου προσθέτει με τη σειρά της έναν εκλεπτυσμένο τόνο στον προφυλακτήρα. Με ή χωρίς χρωμιωμένα στοιχεία, ο νέος σχεδιασμός του εμπρός μέρους προσδίδει έμφαση στο πλάτος και ενισχύει τη χαρισματική εμφάνιση του νέου Transporter 6.1. Έξι νέας σχεδίασης ζάντες, έξι νέα εξωτερικά χρώματα και επτά νέες διχρωμίες ολοκληρώνουν την ελκυστική εξωτερική αναβάθμιση.

Το νέο Transporter 6.1 με εντυπωσιακό εξοπλισμό

Το νέο Transporter 6.1 διαθέτει ιδιαίτερα αναβαθμισμένα στοιχεία βασικού εξοπλισμού. Ανάλογα με την έκδοση, μερικά από αυτά είναι τα ηλεκτρικά παράθυρα, το κεντρικό κλείδωμα, το καινούργιο δερμάτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, οι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέπτες, τα θερμαινόμενα καθίσματα, η διακοσμητική επένδυση στα όργανα και στις πλευρικές επιφάνειες οι νέοι Η7 προβολείς ή LED προβολείς και πίσω φώτα, ο εσωτερικός LED φωτισμός και το ηχοσύστημα Composition Audio με Bluetooth hands-free, θύρες USB και SD, συνδεσιμότητα Smartphone/iPhone, οθόνη αφής 8 ιντσών, το App Connect (έξυπνη ενσωμάτωση εφαρμογών τηλεφώνου), τα We Connect και We Connect Plus (online υπηρεσίες και λειτουργίες).

Το νέο Transporter 6.1 είναι κορυφαίο για τις καθημερινές εργασίες

Στην 70χρονη ιστορία του το Transporter έχει αποκτήσει φήμη ενός στιβαρού οχήματος που ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία. Έχει καταγραφεί στην αντίληψη των ειδικών ως το ιδανικό όχημα για εταιρείες διανομών, εμπορικές και κατασκευαστικές, δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών στον τουρισμό, τις μεταφορές και αλλού.

Σε μία διαρκή προσπάθεια εξέλιξης, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα παρουσιάζει συνεχώς λύσεις και ευκολίες και η έκδοση 6.1 δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Αρκετά στοιχεία έχουν βελτιωθεί ενώ παρουσιάζονται μερικά εντελώς νέα χαρακτηριστικά για τις καθημερινές εργασίες. Ρυθμιζόμενες σε πολλές κατευθύνσεις θέσεις οδηγού και συνοδηγού όπως και το τιμόνι, εσωτερικές επενδύσεις σε χρώματα που «κρύβουν» τη σκόνη ή διχρωμίες που δημιουργούν πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα για οδηγό και επιβάτες, ιδιαίτερα ανθεκτικοί προφυλακτήρες, ταπετσαρίες καθισμάτων από πολύ ανθεκτικά υλικά, πολλές ηλεκτρικές ευκολίες (παράθυρα, καθρέφτες, κεντρικό κλείδωμα κλπ.), αποτελεσματικά συστήματα κλιματισμού και/ή εξαερισμού οροφής, φώτα ανάγνωσης LED για καλύτερη απόδοση, γυάλινες επιφάνειες που αντανακλούν τη θερμότητα του ηλιακού φωτός, μια ηλεκτρική πρίζα 230 V δίπλα στο κάθισμα του οδηγού και ένα ντουλαπάκι που κλειδώνει στο διπλό κάθισμα από την πλευρά του συνοδηγού και πολλά άλλα.

Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί ένας νέος τρόπος φόρτωσης για ιδιαίτερα μακριά αντικείμενα που μπορούν πλέον να σπρωχτούν κάτω από το διπλό κάθισμα από την πλευρά του συνοδηγού (λειτουργία φόρτωσης κάτω από το κάθισμα). Αυτή η δυνατότητα αυξάνει το μέγιστο μήκος του χώρου φόρτωσης από τα 2.450 στα 2.800 χιλιοστά και στην έκδοση με το μεγαλύτερο μεταξόνιο από τα 2.900 στα 3.300 χιλιοστά. Το Transporter είναι επίσης εξοπλισμένο με ξεχωριστό σύστημα κλειδώματος του χώρου φόρτωσης (για οχήματα με διαχωριστικό) ώστε να επιτρέπεται το ανεξάρτητο κλείδωμα από την καμπίνα. Επιλογή 1: Μόνο ο χώρος φόρτωσης είναι κλειδωμένος (λειτουργία Postman) και η Επιλογή 2: Μόνο η καμπίνα είναι κλειδωμένη (λειτουργία Workshop). Αργότερα θα είναι διαθέσιμο το Courier Pack, το οποίο διαθέτει ακόμη πιο ενισχυμένα μέρη, όπως ο εναλλάκτης, η μπαταρία και οι άξονες κίνησης, για υψηλή αντοχή σε ιδιαίτερα υψηλές καταπονήσεις.

Το νέο Transporter 6.1 με αποδοτικούς TDI κινητήρες

Η γκάμα των κινητήρων περιλαμβάνει κορυφαίους πετρελαιοκινητήρες δύο λίτρων. Οι πολύ αποδοτικοί turbo diesel (TDI) κινητήρες είναι διαθέσιμοι σε τρεις εκδόσεις ισχύος: 110, 150 και 199 ίππους. Οι εκδόσεις με τους 150 και 199 ίππους μπορούν να συνδυαστούν με το σύστημα τετρακίνησης 4MOTION. Όλες οι εκδόσεις του νέου Transporter 6.1 με τους κινητήρες TDI πληρούν τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ρύπων Euro 6d TEMP EAVP.

Το νέο Transporter 6.1 στην Ελλάδα

Μέρος του μυστικού για την επιτυχία του Transporter είναι ότι σε κάθε έκδοση υπάρχει η απάντηση για κάθε επαγγελματική απαίτηση και ανάγκη. Η προϊοντική γκάμα στην Ελλάδα χωρίζεται στις εξής εκδόσεις:

Van

Chassis (ιδανική βάση για μετασκευές)

Multivan (7-θέσιο, με Luxury εξοπλισμό και design, ιδανικό για VIP μετακινήσεις) ,

Caravelle (σε διάφορες διαμορφώσεις, έως και 9-θέσιο)

Kombi (με βασικό πλούσιο εξοπλισμό, έως και 9-θέσιο)

Διαθέσιμη θα υπάρχει επίσης και η γνωστή ειδική έκδοση τύπου αυτοκινούμενου, το ιδιαίτερα γνωστό California.

Το νέο Volkswagen Transporter 6.1 αναμένεται στην Ελλάδα το Νοέμβριο, με τη Kosmocar-Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα να ανακοινώνει τις προτεινόμενες τιμές λιανικής τις προσεχείς εβδομάδες.