Το προνομιακό, νέο πρόγραμμα “Back on the Road” της Citroen για την απόκτηση καινούργιου αυτοκινήτου

Το νέο πρόγραμμα “Back on the Road” περιλαμβάνει μοναδικά προνόμια.

Η Citroën, στο πλαίσιο της τόνωσης του αγοραστικού ενδιαφέροντος για την ευκολότερη απόκτηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου, προτείνει το νέο πρόγραμμα “Back on the Road”. Συγκεκριμένα, το νέο πρόγραμμα “Back on the Road” περιλαμβάνει μοναδικά προνόμια για την απόκτηση ενός Citroën, ώστε να κάνει την επόμενη ημέρα ακόμα πιο άνετη και ασφαλή.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνει:

• Πρωτόκολλο υγιεινής στην παράδοση αυτοκινήτου.