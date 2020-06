BMW 4 Coupé: Άλλη γεύση, σπορ... υπεραξία!

Η νέα BMW Σειρά 4 Coupé , πιο σπορ και πιο ξεχωριστή από ποτέ.

Στόχος εξέλιξης για τη νέα BMW Σειρά 4 Coupé ήταν να επαναπροσδιορίσει την ουσία της οδηγικής απόλαυσης στην πολυτελή μεσαία κατηγορία.

Η ανανεωμένη BMW Σειρά 4 Coupé αναδεικνύει τις δυναμικές αρετές της φιλοσοφίας του αυτοκινήτου. Όταν λανσαριστεί στην αγορά τον Οκτώβριο του 2020, η BMW M440i xDrive Coupé – με εξακύλινδρο εν σειρά βενζινοκινητήρα 374ίππους θα βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος. Αρχικά,

θα πλαισιωθεί από δύο τετρακύλινδρους βενζινοκινητήρες και έναν τετρακύλινδρο κινητήρα diesel. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, δύο εξακύλινδροι εν σειρά κινητήρες diesel θα προστεθούν στη γκάμα το Μάρτιο του 2021, και ο ισχυρότερος από τους δύο θα τοποθετηθεί σε ένα ακόμα μοντέλο BMW M. Η νέα BMW Σειρά 4 Coupé θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της BMW στο Dingolfing.

Η σπορ αισθητική εδρεύει στη νέα BMW Σειρά 4 Coupé. Σπορ καθίσματα και ένα νέο, σπορ δερμάτινο τιμόνι διατίθενται στάνταρ.

Είναι η πρώτη φορά που όλες οι εκδόσεις της BMW Σειράς 4 Coupé εφοδιάζονται με οκτατάχυτο κιβώτιο Steptronic στάνταρ.

Τόσο η στάνταρ όσο και η M Sport ανάρτηση υιοθετούν ειδικά αμορτισέρ μεταβαλλόμενης απόσβεσης (liftrelated dampers). Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση Adaptive M. Σπορ σύστημα διεύθυνσης με μεταβλητή υποβοήθηση περιλαμβάνεται στις δύο προαιρετικές εκδόσεις της ανάρτησης. Η νέα BMW Σειρά 4 Coupé εφοδιάζεται στάνταρ με ζάντες αλουμινίου 17”. Τα προαιρετικά φρένα M Sport διατίθενται με μπλε ή κόκκινες δαγκάνες.

Ένα μοντέλο M Sport διατίθενται εναλλακτικά αντί της στάνταρ έκδοσης, με εξοπλισμό όπως τεράστιες εισαγωγές αέρα μπροστά και μία εντυπωσιακή πίσω ποδιά, ανάρτηση M Sport, ζάντες αλουμινίου M 18 ιντσών, προστατευτικές επενδύσεις γονάτων στα πλευρά της κεντρικής κονσόλας και άλλα αποκλειστικά αξεσουάρ εσωτερικού.

Ευρύτερη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης

Η τεχνολογική φαρέτρα της νέας BMW Σειράς 4 Coupé περιλαμβάνει πολύ περισσότερες επιλογές συστημάτων υποβοήθησης συγκριτικά με την προκάτοχό της, που αυξάνουν την οδηγική στα μεγάλα ταξίδια και την ασφάλεια σε περιπτώσεις μειωμένης ορατότητας. Σύστημα προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης (front collision warning) με παρέμβαση πέδησης (brake intervention), Lane Departure Warning με επιστροφή στη λωρίδα (με την αρωγή του συστήματος διεύθυνσης) και Speed Limit Info περιλαμβάνονται στον στάνταρ εξοπλισμό. Το προαιρετικό Driving Assistant Professional περιλαμβάνει νέες λειτουργίες όπως Steering & Lane Control Assistant με Active Navigation, που χρησιμοποιεί δεδομένα πλοήγησης για την ανίχνευση απαραίτητων αλλαγών λωρίδας. Υπάρχει επίσης μία νέα λειτουργία αυτόματης δημιουργίας λωρίδας έκτακτης ανάγκης που καθοδηγεί τη νέα BMW Σειρά 4 Coupé στην πιο κατάλληλη πλευρά της λωρίδας, σε κυκλοφοριακές ανασχέσεις στον αυτοκινητόδρομο.

Το προαιρετικό Parking Assistant περιλαμβάνει τώρα υποβοήθηση οπισθοπορείας (reversing assistant), και το Parking Assistant Plus, αντίστοιχα, BMW Drive Recorder, το οποίο καταγράφει βίντεο διάρκειας έως 40 δευτερολέπτων από την περιοχή γύρω από το όχημα.

Η νέα γενιά του BMW Head-Up Display προβάλλει πληροφορίες σχετικές με την οδήγηση σε μία επιφάνεια αυξημένη κατά 70%. Η νέα, τρισδιάστατη απεικόνιση της γύρω περιοχής που διατίθεται σε συνδυασμό με το BMW Live Cockpit Professional παρουσιάζει τα γραφικά του οχήματος και την κατάσταση της κυκλοφορίας στη γύρω περιοχή στον πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων, ενώ παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίες των ενεργοποιημένων συστημάτων υποβοήθησης.

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες : BMW Maps, BMW Intelligent Personal Assistant, ενσωμάτωση smartphone, Remote Software Upgrade.

Το στάνταρ Live Cockpit Plus περιλαμβάνει το σύστημα ελέγχου/λειτουργίας iDrive με Control Display 8,8” και Touch Controller, ένα πίνακα οργάνων black panel με έγχρωμη οθόνη 5,1” στο κέντρο, συστήματα πολυμέσων και πλοήγησης, δύο θύρες USB για μεταφορά δεδομένων και διεπαφή WiFi. Μία ενσωματωμένη κάρτα SIM με συνδεσιμότητα 4G LTE και το επίσης στάνταρ Connected Package Professional επιτρέπουν τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών όπως BMW TeleServices και Intelligent Emergency Call, Real Time Traffic Information με προειδοποίηση κινδύνου, Remote Services και Concierge Services.

Ο οδηγός και οι επιβάτες της νέας BMW Σειράς 4 Coupé θα επωφεληθούν από λειτουργίες πιο φιλικές προς το χρήστη και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν το BMW Operating System 7.0 στη νέα BMW Σειρά 4 Coupé.

Τα BMW Live Cockpit Plus και BMW Live Cockpit Professional προσφέρουν επίσης αναβαθμισμένη ενσωμάτωση smartphone. Μαζί με το Apple CarPlay, το λειτουργικό σύστημα της νέας BMW Σειράς 4 Coupé υποστηρίζει τώρα και το Android Auto. Η εφαρμογή Remote Software Upgrade (απομακρυσμένη αναβάθμιση λογισμικού) είναι ένα ακόμα νέο στοιχείο που επιτρέπει την αναβάθμιση λειτουργιών και την προσθήκη ψηφιακών υπηρεσιών στο αυτοκίνητο ασύρματα (over the air).