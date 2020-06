Το θρυλικό ηλεκτρικό MINI στο «Μυθικό Las Vegas»

Λάμψη και γκλάμουρ, τζόγος, υπερθεάματα και υπερπαραγωγές – τα πάντα έχουν μία δόση υπερβολής στη μητρόπολη της ψυχαγωγίας του Las Vegas.

Λάμψη και γκλάμουρ, τζόγος, υπερθεάματα και υπερπαραγωγές – τα πάντα έχουν μία δόση υπερβολής στη μητρόπολη της ψυχαγωγίας του Las Vegas . Και γι’ αυτό ακριβώς, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Βρετανικής πολυτελούς μάρκας ξαφνιάζει με την παρουσία του σε μία τέτοια πόλη, στην καρδιά της ερήμου Mojave . Το μικρό αυτοκίνητο παρκάρει εύκολα, κινείται αθόρυβα στη διάσημη λεωφόρο Las Vegas Strip . Στο λαμπερό αστικό τοπίο του Las Vegas , όπου κυριαρχούν εντυπωσιακά συγκροτήματα ξενοδοχείων και καζίνο και αμέτρητες φωτεινές επιγραφές neon, το ηλεκτρικό ΜΙΝΙ χρειάζεται ακριβώς την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που είναι απαραίτητη για τη γνώριμη διασκεδαστική οδήγηση MINI , στο πιο φωτεινό σημείο του πλανήτη.

Μόναχο /Las Vegas. Είναι μία πόλη με μαγική λάμψη όπου αντίγραφα μνημείων όπως το Άγαλμα της Ελευθερίας, ο Πύργος του Άιφελ ή οι Αιγυπτιακές Πυραμίδες και περιοχών όπως τα Κανάλια της Βενετίας, συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό για εντυπωσιακά συγκροτήματα ξενοδοχείων και καζίνο. Σωσίες του Elvis σε καλωσορίζουν σε κάθε γωνιά του δρόμου, ενώ το ίδιο το Las Vegas μοιάζει να προέρχεται από έναν άλλο κόσμο λόγω της θέσης του στη μέση της ερήμου της Νεβάδα.

Η αλήθεια είναι ότι τα πιστά αντίγραφα διάσημων μνημείων στην Las Vegas Boulevard – γνωστή σε όλους απλά ως “Strip” – προσελκύουν περισσότερους τουρίστες κάθε χρόνο από τα αυθεντικά αξιοθέατα. Μία ξεχωριστή πινελιά είναι η παρουσία διάσημων performer, όπως οι David Copperfield, Siegfried & Roy ή Hans Klok, οι οποίοι αποθεώνονται από το κοινό για τα μαγικά τρικ τους. Στη μητρόπολη των καζίνο και της ψυχαγωγίας, τα πάντα είναι υπερμεγέθη και πιο θεαματικά από οπουδήποτε αλλού. Το ίδιο ισχύει και στο δρόμο. Εκεί όπου οι τεράστιες λιμουζίνες, τα πολυτελή σπορ αυτοκίνητα και τα pick-ups με τους θηριώδεις κινητήρες αποτελούν μέρος της καθημερινότητας, μόνο ένα πραγματικά καταπληκτικό αυτοκίνητο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Για παράδειγμα, ένα πλήρως ηλεκτρικό μικρό αυτοκίνητο από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και είναι γεγονός: Στο Las Vegas, το νέο MINI Cooper SE (κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο: 0,0 l/100 km, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο μικτό κύκλο: 16,8 – 14,8 kWh/100 km, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 0 g/km) είναι ένα πραγματικά εξωτικό αυτοκίνητο με υψηλή συναισθηματική απήχηση.

Όσοι διασχίζουν την “Strip” με το ηλεκτρικό MINI και μηδενικές εκπομπές συγκεντρώνουν βλέμματα θαυμασμού και επιδοκιμασίας από τους περαστικούς. Η πιο διάσημη λεωφόρος της πόλης έχει μήκος σχεδόν 7 χλμ. και εκτείνεται από τον βορρά προς νότο. Παραταγμένα, το ένα δίπλα στο άλλο, ξενοδοχεία με ηχηρά ονόματα όπως “Venetian”, “Mirage”, “Flamingo”, “Caesars Palace”, “Bellagio”, “MGM Grand”, “New York, New York” ή “Luxor” καταλήγουν στην θρυλική πινακίδα που καλωσορίζει τους επισκέπτες στην πόλη “Welcome to Fabulous Las Vegas” προσκαλώντας τους για ένα ακόμα φωτογραφικό ενσταντανέ. Ενώ κινείται αβίαστα στην “Strip”, το καταπληκτικό MINI Cooper SE εντυπωσιάζει με ζωηρές αλλά σχεδόν αθόρυβες εκρήξεις επιτάχυνσης. Η διαδρομή από τον ένα φωτεινό σηματοδότη στον επόμενο προσφέρει την ιδανική ευκαιρία για χρήση της ανάκτησης ενέργειας μέσω πέδησης δύο σταδίων. Ανάλογα με τον όγκο της κυκλοφορίας, το κάθε στάδιο έχει τη δική του συμβολή. Εάν επιλέξετε ισχυρή ανάκτηση ενέργειας, το ηλεκτρικό MINI επιβραδύνει έντονα μόλις ο οδηγός αφήσει το γκάζι. Αυτό το πρόγραμμα ανατροφοδοτεί μεγάλη ποσότητα ενέργειας στη μπαταρία υψηλής τάσης. Στο άλλο πρόγραμμα, το αυτοκίνητο ρολάρει μέχρι να σταματήσει σε χαλαρό ρυθμό και με μειωμένη παρέμβαση πέδησης.

Όταν βραδιάζει στο Las Vegas, οι προσόψεις των κτιρίων, τα διαφημιστικά ταμπλό, οι πινακίδες σήμανσης κατεύθυνσης και οι προβολείς σχηματίζουν έναν πολύχρωμο, απαστράπτοντα και εκθαμβωτικό καμβά από φωτεινούς σωλήνες neon και μονάδες LED. Ωστόσο, το δημοτικό συμβούλιο του Las Vegas κάνει ό,τι μπορεί για να μειώσει την κατανάλωση των ενεργειακών πόρων. Όλα τα δημόσια κτίρια παράγουν τώρα δική τους ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Επίσης υπάρχουν σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Το ηλεκτρικό MINI επαναφορτίζει τις μπαταρίες του ώστε να είναι σε πλήρη ετοιμότητα την επόμενη μέρα.

“What happens in Vegas, stays in Vegas”, είναι ένα διάσημο ρητό μεταξύ των επισκεπτών που υπόσχεται εχεμύθεια. Αλλά στην εποχή του livestream των social-media, είναι σχεδόν αδύνατον να σταματήσεις τη διαρροή ‘άβολων’ περιστατικών στον έξω κόσμο. Όλο και περισσότεροι τουρίστες επιθυμούν να εξερευνήσουν τα αξιοθέατα στα περίχωρα της πόλης. Σε απόσταση μόλις 30 χιλιομέτρων από την “Strip”, το Red Rock Canyon την ώρα που ανατέλλει ο ήλιος είναι ένα υπερθέαμα χρωμάτων που ακτινοβολούν πάνω στους αμμόλιθους προσδίδοντάς τους μία κόκκινη λάμψη.

Λίγο αργότερα, η θερμοκρασία ανεβαίνει αισθητά. Αν με κάποιο τρόπο μπορούσε να μετρηθεί, το θερμόμετρο εκεί θα έδειχνε 50 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά. Κάτω από τον καυτό ήλιο, ο υδράργυρος ανεβαίνει ακόμα ψηλότερα. Η μπαταρία οποιουδήποτε κινητού τηλεφώνου σύντομα αποφορτίζεται λόγω υπερθέρμανσης της συσκευής όταν εκτίθεται σε τέτοιες συνθήκες. Αντίθετα, η μπαταρία υψηλής τάσης του νέου MINI Cooper SE παραμένει “cool”. Η αυτονομία κυμαίνεται μεταξύ 235 και 270 χλμ. με μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία, και αποφορτίζεται πολύ σταδιακά. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε ένα άκρως αποτελεσματικό σύστημα ψύξης για το εσωτερικό και τη μπαταρία υψηλής τάσης. Με την πολύ αποδοτική τεχνολογία αντλίας θερμότητας, και το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί εξαιρετικά. Επίσης επιτρέπει τη λειτουργία pre-conditioning στο εσωτερικό. Μετά το περπάτημα στο Red Rock Canyon, μία δροσερή καμπίνα περιμένει τον οδηγό του ηλεκτρικού MINI. Η εφαρμογή MINI Connected remote app επιτρέπει ακόμα και την απομακρυσμένη ενεργοποίηση του pre-conditioning– με την προϋπόθεση ότι το smartphone δεν έχει αποφορτιστεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.