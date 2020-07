SEAT: Επενδύσεις 5 δις ευρώ για την αναβάθμιση της παραγωγής

Με αυτήν την επένδυση, η SEAT προετοιμάζεται να αναπτύξει νέα μοντέλα και να αναλάβει την παραγωγή νέων έργων που θα εξασφαλίσουν την απασχόληση και θα ενισχύσουν το μέλλον της εταιρείας.

Η SEAT πρόκειται να επενδύσει 5 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2020 έως το 2025 με την επένδυση αφορά νέα R&D projects για την ανάπτυξη μοντέλων στο Τεχνικό Κέντρο της SEAT, ειδικά για την ηλεκτροποίηση της γκάμας, καθώς και για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις στα εργοστάσια Martorell, Barcelona και Componentes.

Σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στη CASA SEAT για την μελλοντική στρατηγική της εταιρείας, ο SEAT Vice-president for Sales and Marketing and CUPRA CEO Wayne Griffiths επεσήμανε ότι «η SEAT και η CUPRA είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της εταιρείας. Η κάθε μάρκα έχει τον σαφή ρόλο της, τη δική της προσωπικότητα και χαρακτηριστικά και αντιπροσωπεύει διαφορετικά προφίλ πελατών. Αλληλοσυμπληρώνονται πλήρως και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν η μία την άλλη.

Η SEAT είναι η πύλη εισόδου στον όμιλο Volkswagen: έχουμε τους νεότερους πελάτες - κατά μέσο όρο 10 χρόνια νεότερους - και πολλούς πρώτους αγοραστές. Η CUPRA από την άλλη, στοχεύει σε μία νέα κατηγορία της αγοράς που βρίσκεται μεταξύ της μαζικής αγοράς και της παραδοσιακής αγοράς premium. Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης για τους πελάτες που αναζητούν τη μοναδικότητα της CUPRA».

Σημειώνεται πως η SEAT θα προσλάβει 100 άτομα για να εργαστούν στο SEAT: CODE, το νέο κέντρο ανάπτυξης λογισμικού που θα δημιουργηθεί στη Rambla της Βαρκελώνης.

Carsten Isensee: Μετασχηματίζουμε την ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία

Ο πρόεδρος της SEAT, Carsten Isensee, υπογράμμισε ότι «αυτό το επενδυτικό σχέδιο είναι ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία, έτσι ώστε να έχουμε μια ισχυρότερη, πιο καινοτόμο και πιο βιώσιμη εταιρεία. Η πρόθεση μας είναι ότι το Martorell θα κατασκευάζει ηλεκτρικά οχήματα από το 2025 και μετά, όταν η αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων θα έχει αναπτυχθεί».

Πρόσθεσε επίσης ότι «στόχος μας είναι να καθοδηγήσουμε τον μετασχηματισμό του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ισπανία. Για να διασφαλίσουμε το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ισπανία χρειαζόμαστε τη συνεργασία των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων. Το σχέδιο που παρουσίασε η Ισπανική Κυβέρνηση είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση για να συνεχίσει να αναπτύσσει τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας».

