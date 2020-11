Το Honda e, το πρώτο ηλεκτρικό όχημα της Honda για την Ευρώπη, ανακηρύχθηκε ‘Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2021’ στο θεσμό ‘Car of the Year’ και γίνεται το πρώτο μοντέλο Ιαπωνικής μάρκας που κερδίζει ένα τέτοιο βραβείο. Επίσης, αναδείχτηκε νικητής στην κατηγορία ‘New Energy’.

Ο νέος τίτλος έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά βραβείων που έχει κατακτήσει το Honda e από την Άνοιξη του 2020 που λανσαρίστηκε, ανάμεσά τους και η κορυφαία διάκριση του Red Dot Design.

Τα βραβεία ‘German Car of the Year’ απονέμονται από μία κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από κορυφαίους συντάκτες του Γερμανικού ειδικού Τύπου. Τα μέλη της επιτροπής δοκιμάζουν και αξιολογούν τα τελευταία μοντέλα και τα κατατάσσουν ανάλογα με τη χρηστικότητα, τα χαρακτηριστικά οδήγησης, τη συνάφειά τους με την αγορά και το επίπεδο καινοτομίας τους. Στη συνέχεια, οι νικητές σε πέντε κατηγορίες – Compact, Premium, Luxury, New Energy και Performance – δίνουν μάχη ‘σώμα με σώμα’ όπου κρίνεται ο τελικός νικητής.

«Είναι μεγάλη τιμή για το Honda e να αναδεικνύεται το πρώτο Ιαπωνικό ‘Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς’ και νιώθουμε απίστευτα περήφανοι γι’ αυτό» πρόσθεσε ο Katsuhisa Okuda, CO & Πρόεδρος της Honda Motor Europe. «Η απόκριση των πελατών και των μέσων ενημέρωσης στο Honda e από τότε που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά είναι συντριπτικά θετική. Το Honda e είναι το τέλειο παράδειγμα ενός προϊόντος με μοναδική σχεδίαση, τεχνολογία αιχμής και προηγμένη ευφυή συνδεσιμότητα ώστε να εντάσσεται στην καθημερινή ζωή των χρηστών. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες γι’ αυτό το βραβείο.»

«Το Honda e αντιπροσωπεύει ένα νέο είδος μετακίνησης, όπου το αυτοκίνητο παίζει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία ‘αδιάλειπτης συνδεσιμότητας’ για τις απαιτήσεις της καθημερινότητας των χρηστών του» σχολίασε ο Tomofumi Ichinose, Large Project Leader του Honda e.

«Στόχος για το Honda e ήταν να δημιουργήσουμε το πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέσον καθημερινής μετακίνησης κυρίως για τις αστικές περιοχές. Η εξέλιξη του Honda e ήταν μεγάλη πρόκληση, ταυτόχρονα όμως ήταν απολαυστικό να οραματιζόμαστε ένα όμορφο και πιο έξυπνο μέλλον, στο οποίο το Honda e να διαδραματίζει το δικό του ρόλο. Τα μέλη της ομάδας και εγώ με ιδιαίτερη χαρά παραλαμβάνουμε αυτό το βραβείο, ως αναγνώριση της αξίας του οράματος που ενσαρκώνει αυτό το μοντέλο.»

Η νέα διάκριση του Honda e ακολουθεί το σερί επιτυχιών που έχει καταγράψει το μοντέλο σε όλη την Ευρώπη. Στη Μ. Βρετανία, το Honda e θριάμβευσε στα Βραβεία ‘Britain’s Best Car’ 2020 του Autocar, στην κατηγορία ‘Best Car Tech’, ενώ πρόσφατα ονομάστηκε ‘City / Small Car of the Year’ στο θεσμό News International Motor Awards 2020.

Στη Γερμανία, εκτός από τον τίτλο του Γερμανικού Αυτοκινήτου της Χρονιάς, το Honda e απέσπασε τη διάκριση EuroCarBody 2020 του Automotive Circle, λίγους μήνες αφότου κατέκτησε δύο περίοπτα βραβεία Red Dot για την εξαιρετική του σχεδίαση, και της κορυφαίας διάκρισης ‘Best of the Best 2020’. Από τότε, το Honda e εκτίθεται στο παγκοσμίου φήμης Μουσείο Σχεδίασης Red Dot στο Έσσεν στη Γερμανία.

Στο Βέλγιο, το αστικό ηλεκτρικό σούπερ μίνι της Honda προτάθηκε για ένα βραβείο Autogid Magazine, στην κατηγορία ‘Electric Small’, ενώ είναι υποψήφιο και για τον τίτλο ‘Ουγγρικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς’, έχοντας ήδη ανακηρυχτεί ‘Most Exciting Novelty/New Car’ από το Vezess.hu πέρσι. Στην Ισπανία, το Honda e απέσπασε μία υποψηφιότητα στην κατηγορία ‘Μικρά αυτοκίνητα’ των Motor Awards της Axel Springer, ενώ στην Ιταλία έχει προταθεί για τον τίτλο ‘Car of the Year’ του Quattroruote. Τέλος, στη Δανία, βρίσκεται μεταξύ των φιναλίστ για την ανάδειξη του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2021 στη χώρα αυτή.

Το Honda e λανσαρίστηκε πριν από μερικούς μήνες και αποτελεί ένα σημαντικό μοντέλο της Honda στη δέσμευση της εταιρείας να εξηλεκτρίσει το 100% των Ευρωπαϊκών mainstream μοντέλων της μέχρι το 2022. Εγκαινιάζοντας νέα πρότυπα σύγχρονης αυτοκινητιστικής σχεδίασης και προηγμένης ηλεκτρικής μετακίνησης (e-mobility), το Honda e έχει σχεδιαστεί χωρίς συμβιβασμούς με έμφαση στη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα. Ένα κομψό και μοντέρνο όχημα, με τεχνολογίες αιχμής και προηγμένη, έξυπνη συνδεσιμότητα που υποστηρίζει την ψηφιακή ζωή όσων το αποκτήσουν.