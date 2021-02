To Νέο ΜΙΝΙ Countryman με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού Spice, Adventure Plus & Executive Plus από €22.406

Το νέο MINI Countryman συνδυάζονται με τα 3 προνομιακά πακέτα εξοπλισμού. Δείτε τι προσφέρει. Η πολυτέλεια και ο δυναμισμός του νέου MINI Countryman συνδυάζονται με τα 3 προνομιακά πακέτα εξοπλισμού Spice , Adventure Plus & Executive Plus που αναλυτικά διαθέτουν: Πακέτο εξοπλισμού Spice: Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος, Ζάντες ελαφρού κράματος 17'', Ράγες οροφής, Αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, Υπηρεσίες MINI Connected, Πακέτο αποθηκευτικών χώρων και Απομακρυσμένες υπηρεσίες. Πακέτο εξοπλισμού Adventure Plus : Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος, Αυτόματο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη, Ζάντες ελαφρού κράματος 17" Imprint Spoke ή Ζάντες ελαφρού κράματος 17" Channel Spoke μαύρες, Ράγες οροφής ή Ράγες οροφής μαύρες, MINI Driving Modes, Έλεγχο Απόστασης Παρκαρίσματος (PDC) πίσω (εναλλακτικά, Έλεγχο Απόστασης Παρκαρίσματος (PDC) εμπρός - πίσω), Αυτόματο κλιματισμό, Υπηρεσίες ConnectedDrive και Απομακρυσμένες υπηρεσίες. Πακέτο εξοπλισμού Executive Plus : Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος, Αυτόματο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη επτά σχέσεων, Ζάντες ελαφρού κράματος 17 ιντσών, ράγες οροφής, MINI Driving Modes, Έλεγχο Απόστασης Παρκαρίσματος (PDC), αυτόματο κλιματισμό, Cruise Control με λειτουργία φρεναρίσματος, σύστημα Πλοήγησης ΜΙΝΙ με νέα ψηφιακή οθόνη 8,8’’, Υπηρεσίες ConnectedDrive, πακέτο φωτισμού και αποθηκευτικών χώρων, απομακρυσμένες υπηρεσίες, καθώς και σύνδεση Apple CarPlay©. Για το νέο MINI Countryman παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης και οδικής προστασίας όπως: 10 Χρόνια MINI Mobile Care , 5 χρόνια MINI Service Deals και 3 χρόνια δωρεάν Ασφάλιση Ελαστικών ΜΙΝΙ. Πιο αναλυτικά: 1. 10 χρόνια MINI Mobile Care .

Το MINI Mobile Care* φροντίζει στις έκτακτες περιπτώσεις ώστε ο οδηγός ενός ΜΙΝΙ να απολαμβάνει διασκεδαστική οδήγηση, ασφάλεια και άνεση σε κορυφαίο επίπεδο. Με την απόκτηση τoυ MINI Countryman οι πελάτες λαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες οδικής προστασίας για 2 χρόνια οι οποίες μπορούν να ανανεωθούν αυτόματα έως και 10 χρόνια (ισχύουν όροι και προϋποθέσεις). 2. 5 χρόνια MINI Service Deals. Mαζί με το νέο MINI Countryman, διατίθεται προαιρετικά το πρόγραμμα συντήρησης MINI Service Inclusive * σε προνομιακή τιμή για τα επόμενα 5 χρόνια προσφέροντας ξεγνοιασιά από τα έξοδα συντήρησης, επιθεώρησης ή και αντικατάστασης των αναλώσιμων υλικών. * Αφορά προνομιακές τιμές στο πακέτο MINI Service Inclusive 5/80 (5 έτη ή 80.000 χλμ.). 3. 3 χρόνια δωρεάν Ασφάλιση Ελαστικών ΜΙΝΙ. Με την αγορά του νέου ΜΙΝΙ Countryman, παρέχεται δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για 36 μήνες από την ημερομηνία ταξινόμησης του αυτοκινήτου. Κάντε δικό σας το νέο MINI Countryman με το πακέτο εξοπλισμού που σας ταιριάζει από €22.406 και ανακαλύψτε νέες διαδρομές στον δρόμο, στο μυαλό και την καρδιά σας με το περιπετειώδες Sports Activity Vehicle (SAV) της Βρετανικής μάρκας ΜΙΝΙ.