Το πρώτο βίντεο που σηματοδότησε την έναρξη της συνεργασίας αφορούσε το θρυλικό roadster MX-5 και διηγούταν τις παιδικές αναμνήσεις του κ. Κοντιζά που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με τη Mazda. To βίντεο απέσπασε την ευρεία αποδοχή του κοινού με πολλαπλές θεάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Mazda Autoone, μέλος του Ομίλου Συγγελίδη, εδώ και λίγους μήνες έχει ξεκινήσει συνεργασία με το διάσημο Έλληνο- Ιάπωνα σεφ κ. Σωτήρη Κοντιζά.

Στο πλαίσιο της από κοινού συνεργασίας, δημιουργήθηκαν βίντεο-ιστορίες που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμπνευσμένα από τη ζωή, την καθημερινότητα και τις συνήθειες του γνωστού σεφ που τον συνδέουν με την αγαπημένη του Ιαπωνική μάρκα αυτοκινήτων.

Το πρώτο βίντεο που σηματοδότησε την έναρξη της συνεργασίας αφορούσε το θρυλικό roadster MX-5 και διηγούταν τις παιδικές αναμνήσεις του κ. Κοντιζά που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες με τη Mazda. To βίντεο απέσπασε την ευρεία αποδοχή του κοινού με πολλαπλές θεάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ορμώμενοι από τα θετικά σχόλια που κέρδισε το βίντεο, η Mazda Autoone και οι συντελεστές του βίντεο έδωσαν την ευκαιρία στο δημιουργικό τους έργο να ταξιδέψει εκτός Ελλάδας. Και το αποτέλεσμα ήταν επιτυχημένο.

Πλέον η διαδικτυακή καμπάνια ’Once a Mazda, Always a Mazda’ πέρασε το στάδιο αξιολόγησης και θα φιλοξενείται για πάντα στο ‘Ads of the World’, την μεγαλύτερη βιβλιοθήκη διαφημίσεων και δημιουργικών εργασιών στον κόσμο.

Το ‘Once a Mazda, always a Mazda’ θα βρίσκεται για τις επόμενες μέρες στην κεντρική σελίδα του Ads of the Word, ενώ για πάντα θα μπορεί κάποιος να την αναζητήσει επιλέγοντας την κατηγορία: Automotive ή/και τη χώρα: Ελλάδα ή/και τη μάρκα: Mazda.

Σχετικά με τη δημιουργία του βίντεο.

Για το ξεχωριστό αυτό αποτέλεσμα η Mazda Autoone συνεργάστηκε με τη διαφημιστικής της, White ad & Purple events.

Τη σκηνοθεσία και παραγωγή ανέλαβε η εταιρία 365film / Θοδωρής Τζάρτος ενώ διευθυντής φωτογραφίας ήταν ο κος Σταύρος Τσιλίδης.