Είναι μία δέσμευση που γεννήθηκε από την παράδοση και την υπευθυνότητα: Το BMW Group έχει παρακολουθήσει όλες τις διασκέψεις του ΟΗΕ για το κλίμα από το 2008. Στη φετινή COP 26 στη Γλασκώβη, η εταιρεία για μία φορά ακόμα δίνει το παρών ως πάροχος καινοτόμων λύσεων κινητικότητας στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Το BMW Group φέρνει μαζί του το BMW i Vision Circular που κατασκευάζεται από 100% δευτερογενή υλικά, δηλώνοντας σαφέστατα τις φιλοδοξίες του. Η εταιρεία συμμετέχει επίσης ενεργά σε διάλογο με ενδιαφερόμενα μέρη και εταίρους στη Γλασκώβη, συζητώντας ανεπίλυτα θέματα και μία σειρά πιθανών λύσεων.

Το BMW Group εταίρος στο Sustainable Innovation Forum.

Το BMW Group είναι εταίρος στο Φόρουμ Βιώσιμης Καινοτομίας - Sustainable Innovation Forum (SIF) από τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Παρίσι, το 2015. Το SIF είναι ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά φόρουμ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του COP, καθώς ενώνει εκπροσώπους από τον πολιτικό χώρο, τις πόλεις, τις ΜΚΟ, τον οικονομικό κόσμο και τη βιομηχανία. Για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος Δ.Σ. της BMW AG, Oliver Zipse, θα πραγματοποιήσει την κεντρική ομιλία για την τριήμερη εκδήλωση που φέτος γίνεται στη Γλασκώβη, θέτοντας σαφείς προτεραιότητες: «Το κλειδί της βιωσιμότητας βρίσκεται στην καινοτομία: σε καινοτόμες τεχνολογίες, αλλά και σε καινοτόμες φιλοσοφίες που καταργούν τους περιορισμούς. Το σημαντικότερο, μαζί πρέπει να επιλέξουμε και να δεσμευτούμε να ακολουθήσουμε ένα δρόμο με σαφείς στόχους. Πάντα σύμφωνα με το σύνθημα: «Τέλος η αναμονή. Τέλος οι έξυπνες τακτικές. Ήρθε η ώρα για δράση. Τώρα!».

Το BMW Group δεσμεύεται για το στόχο της πλήρους κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050.

Κάθε γραμμάριο διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) μετράει – ανεξάρτητα πού εκπέμπεται. Όλες οι διαθέσιμες τεχνολογίες για τη μείωση των ρύπων πρέπει να αξιοποιούνται. Το BMW Group έχει θέσει ένα σταθερό και επαληθεύσιμο ενδιάμεσο στόχο για το 2030 σε όλη την αξιακή αλυσίδα: για τη μείωση των εκπομπών CO 2 από τα οχήματά του κατά 40% τουλάχιστον – από τις πρώτες ύλες, την αλυσίδα εφοδιασμού, την παραγωγή και τη φάση χρήσης μέχρι την ανακύκλωση. Η δημόσια επαληθευσιμότητα αυτής της μείωσης γίνεται στον Ενιαίο Απολογισμό του BMW Group (Integrated BMW Group Report), που τεκμηριώνει ότι οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης έχουν την ίδια βαρύτητα με τα βασικά οικονομικά στοιχεία. Το BMW Group είναι επίσης μέλος του Science-Based Targets Initiative (SBTI) και υπέγραψε τη δέσμευση “Business Ambition for 1.5°C” για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5°C πριν από την COP 26. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα, σύμφωνα με τον πιο φιλόδοξο στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή και δεσμεύει την εταιρεία για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050.

Μέχρι το 2030, πάνω από το 50% των πωλήσεων θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα – MINI και Rolls - Royce αμιγώς ηλεκτρικές μάρκες σε δέκα χρόνια.

Το BMW Group κυκλοφόρησε το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που παράγεται στη Γερμανία σε μεγάλη κλίμακα, το BMW i3, το 2013. Μέχρι το 2030, πάνω από το 50% των ετήσιων πωλήσεων οχημάτων θα αποτελείται από αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Επιπλέον, οι δύο βρετανικές μάρκες του Group, Rolls-Royce και MINI, θα είναι αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρικές από τις αρχές της δεκαετίας του 2030. Στο πλαίσιο αυτό, ο Oliver Zipse υπογράμμισε τη σημασία της δημιουργίας της κατάλληλης υποδομής: «Η επιτάχυνση της ηλεκτρικής κινητικότητας είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στο δρόμο για την κλιματικά ουδέτερη κινητικότητα. Αλλά ακόμα και σε εκβιομηχανισμένες χώρες, εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο εμπόδιο: η έλλειψη υποδομής».

Κυκλική οικονομία: Η πιο καθαρή μορφή της Απόλυτης Οδηγικής Απόλαυσης.

Στο επίκεντρο της προσοχής του BMW Group βρίσκεται και η κυκλική οικονομία: Οι άνθρωποι καταναλώνουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια τόνους πρώτων υλών κάθε χρόνο – και ο αριθμός αυτός αυξάνεται. Επιπλέον, η επεξεργασία πολλών πρωτογενών πρώτων υλών είναι εξαιρετικά εργοβόρα, που σημαίνει ότι εκλύονται υψηλές ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Γι’ αυτό, το BMW Group επιδιώκει την υλοποίηση μιας κυκλικής οικονομίας, με σκοπό τη διατήρηση των πρώτων υλών στον κύκλο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα. Το BMW i Vision Circular βρίσκεται στη Γλασκώβη αφενός ως έκθεμα αφετέρου για τη πυροδότηση διαλόγου. Αποτελεί χειροπιαστό παράδειγμα του πώς ένα όχημα μπορεί να κατασκευάζεται με χρήση 100% δευτερογενών υλικών – και πού βρίσκονται οι προκλήσεις.

BMW Group Dialogue 2021 – επίτευξη της αλλαγής σε συνεργασία με τους εταίρους.

Η BMW Group ήδη πραγματοποίησε διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών πάνω στο θέμα της κυκλικής οικονομίας στη Γλασκώβη στις 7 Νοεμβρίου. Τα οχήματα του BMW Group αποτελούνται κατά μέσο όρο από δευτερογενή υλικά σε ποσοστό 30%. Μελλοντικά, η εταιρεία στοχεύει να αυξήσει αυτό το ποσοστό στο 50%. Το BMW Group συζήτησε πώς μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο και τί είδους εμπόδια πρέπει να ξεπεραστούν με περίπου 25 υψηλού επιπέδου διεθνείς εταίρους από όλο τον κόσμο στο διάλογο που διοργάνωσε. Μαζί με τον Αντιπρόεδρο Βιωσιμότητας και Κινητικότητας του BMW Group, Dr. Thomas Becker, ο πρωτοπόρος του Cradle-to-Cradle (όραμα για μία οικονομία μηδενικών αποβλήτων) Καθηγητής Michael Braungart, λειτούργησε επίσης ως καταλύτης για το διάλογο.