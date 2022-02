To Jeep® Wrangler 4xe ανακηρύσσεται ως το “Best 4x4” στο πλαίσιο των βραβείων Women’s World Car of the Year για το 2022

Το καινοτόμο Jeep® Wrangler 4xe είναι το “Best 4x4” σύμφωνα με τα βραβεία του θεσμού Women’s World Car of the Year (WWCOTY) για το 2022. Το πάνελ των 56 κριτών του θεσμού εκπροσωπεί συνολικά 40 χώρες και 5 ηπείρους. Τα μοντέλα στα βραβεία του θεσμού κρίνονται -εκτός των άλλων- για τις δυνατότητες τους όσον αφορά στην ασφάλεια, στη σχεδίαση, στην τεχνολογία, αλλά και στη φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι κριτές του θεσμού που βρίσκεται πλέον στο 12ο χρόνο ζωής του, εξήραν το νέο Wrangler 4xe για τη δέσμευση του προς ένα μέλλον που θα είναι πιο φιλικό προς τον πλανήτη. «Με το Wrangler 4xe, η Jeep, έκανε ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός σε πολλά επίπεδα, αλλά κυρίως ως προς την εστίαση της προς ένα βιώσιμο περιβάλλον,» δήλωσε η κ. Marta Garcia, Πρόεδρος του WWCOTY. «Εκτιμούμε ιδιαίτερα ότι ένα πραγματικό SUV ακολούθησε την πορεία του υβριδισμού. Η δέσμευση του Jeep Wrangler προς τον πλανήτη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το θεσμό Women’s World Car of the Year.» Το Jeep Wrangler 4xe προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση με μηδενικούς ρύπους και αυτονομία άνω των 50χλμ. Με αυτό τον τρόπο δίνει τη δυνατότητα για άνετες και φιλικές προς το περιβάλλον διαδρομές στην πόλη και παράλληλα κίνηση αμιγώς ηλεκτρικά σε απάτητες διαδρομές, όπως μόνο ένα πραγματικό Wrangler μπορεί. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που οι κριτές του WWCOTY αναγνώρισαν τα σημαντικά βήματα που κάνει η Jeep στην πορεία εξηλεκτρισμού με στόχο τα οχήματα μηδενικών ρύπων», ανέφερε ο κ. Christian Meunier, CEO της Jeep. «Το βραβείο Women’s World Car of the Year αποτελεί μια επιπλέον επιβεβαίωση για το πώς η εξηλεκτρισμένη κίνηση ενισχύει τις θρυλικές δυνατότητες των μοντέλων μας. Το Wrangler 4xe αποτελεί ξεκάθαρο παράδειγμα αυτής της επιλογής όπου μπορείς να απολαμβάνεις την καλύτερη εμπειρία σε κάθε διαδρομή.» Το Plug-in υβριδικό σύστημα του Wrangler 4xe αποτελείται από έναν προηγμένο Turbo βενζινοκινητήρα 2 λίτρων, δύο ηλεκτροκινητήρες και το στιβαρό αυτόματο κιβώτιο των 8 σχέσεων. Η ροπή από το σύστημα κινεί κατ’ επιλογή και τους 4 τροχούς (είτε υβριδικά, είτε αμιγώς ηλεκτρικά) και προσφέρει απόδοση 380 ίππων, 637Nm ροπής και δυνατότητα κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά για περισσότερα από 50χλμ. Το Wrangler 4xe είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις: Sahara και Rubicon με τις απόλυτες off-road δυνατότητες. Όλες οι εκδόσεις του Wrangler 4xe έχουν την πιστοποίηση Trail Rated, ενώ καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 4 ετών με ισχύ έως και 160.000χλμ.