Το νέο Peugeot 308 αναδείχθηκε Women’s World Car of the Year 2022 στην κατηγορία Αυτοκινήτου Πόλης!

Τελειότητα και πάθος: αυτά τα στοιχεία επιβραβεύουν τα μέλη της επιτροπής του θεσμού του Women’s World Car of The Year, ο οποίος μόλις ανέδειξε το Peugeot 308 ως Women’s World Car of the Year 2022 στην κατηγορία Αυτοκινήτου Πόλης. «Tελειότητα στους τομείς της ασφάλειας, της οδηγικής συμπεριφοράς, της τεχνολογίας, της σχεδίασης, της περιβαλλοντικής συνείδησης αλλά και της τιμής». Όλες αυτές οι αξίες ενσαρκώνονται στο νέο μοντέλο της PEUGEOT, σύμφωνα με τις 56- αποκλειστικά θηλυκού γένους- κριτές της επιτροπής, οι οποίες προέρχονται από 40 χώρες και 5 ηπείρους του κόσμου και απαρτίζουν το θεσμό του WWCOTY. Στον δωδέκατο χρόνο της, η επιτροπή αξιολόγησε 65 υποψήφια μοντέλα που λανσαρίστηκαν μεταξύ 1 Δεκεμβρίου 2021.

Η Linda Jackson, CEO της Peugeot, δήλωσε: «Το γεγονός πως το PEUGEOT 308 αναδείχθηκε ως το καλύτερο αυτοκίνητο πόλης για το 2022 από μία επιτροπή που απαρτίζεται αποκλειστικά από γυναίκες και μάλιστα, από εντελώς διαφορετικά γεωγραφικά σημεία του πλανήτη, καταδεικνύει τη σημασία των στρατηγικών επιλογών της PEUGEOT. Η μοναδική της εμφάνιση, η τελειότητα της τεχνολογίας, τα συναισθήματα που δημιουργεί στον οδηγό, αλλά και η ευρεία γκάμα των κινητήρων, τόσο των συμβατικών, όσο και των εξηλεκτρισμένων, κάνουν το PEUGEOT 308 μία ιδανική επιλογή για τους πελάτες σε κάθε μήκος και πλάτος του πλανήτη».

Αφού ανέδειξαν τα κυρίαρχα μοντέλα σε καθεμία από τις έξι κατηγορίες του θεσμού (Αυτοκίνητο Πόλης, Οικογενειακό SUV, Οικογενειακό Αυτοκίνητο, Μεγάλο SUV, Sport Αυτοκίνητο και 4x4), τα μέλη του θεσμού θα εκλέξουν το τελικό Women’s World Car of the Year 2022 περί τις αρχές Μαρτίου και το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί την Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου).

Μετά τη διπλή νίκη του PEUGEOT 2008 (κατηγορία SUV Πόλης) και του PEUGEOT 208 (κατηγορία Αυτοκινήτου Πόλης) το 2021, το 308 είναι το τρίτο αυτοκίνητο της μάρκας που κυριαρχεί σε μία από τις κατηγορίες του WWCOTY μέσα σε δύο χρόνια (περαιτέρω πληροφορίες στο www.womensworldcoty.com).