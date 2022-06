Τα νέα μοντέλα ë-C4 X και C4 X θα κατασκευαστούν αποκλειστικά στην Ευρώπη, στις εγκαταστάσεις της Stellantis, στο Villaverde της Μαδρίτης στην Ισπανία, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν στις αρχές του 2023.

αποκάλυψε τα Νέα ë-C4 X και C4 X, τα οποία προσφέρουν μια μοναδική σχεδιαστική προσέγγιση για πελάτες που αναζητούν μια πολύ ελκυστική και φρέσκια σε σχεδίαση εναλλακτική πρόταση.

Ακολουθώντας τα βήματα του κομψού και ολοκαίνουργιου Citroën C5 X, η σχεδίαση των Νέων ë-C4 X και C4 X τολμά να αμφισβητήσει τους παραδοσιακούς ορισμούς των compact αμαξωμάτων, για να προσφέρει στους πελάτες της Γαλλικής εταιρείας κάτι μοναδικό: ένα σχεδιαστικό «μίγμα» που συνδυάζει την κομψή σιλουέτα ενός fastback, με τη μοντέρνα διάθεση ενός SUV και τη διαχρονική φινέτσα και ευρυχωρία ενός sedan μοντέλου.

Με την αισθητική τους, τα Νέα ë-C4 X και C4 X είναι ξεκάθαρα μέλη της οικογένειας των μοντέλων της Citroën τελευταίας γενιάς, ενώ την ίδια στιγμή προσφέρουν κάτι νέο, φρέσκο ​​και μοναδικό για τους πελάτες που αναζητούν μια στιλάτη εναλλακτική. Με μήκος 4.600 χιλιοστά, τα Νέα ë-C4 X και C4 X τοποθετούνται στη γκάμα της Citroën ανάμεσα στα C4 C-Cross και C5 X. Το μεταξόνιο των 2.670 χιλιοστών είναι ίδιο με το C4 C-Cross, καθώς και τα δύο βασίζονται στην πλατφόρμα CMP της εταιρείας. Με συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,29 Cd, η αεροδυναμική απόδοση έχει βελτιστοποιηθεί, κάτι που προσφέρει όφελος και στην αυτονομία, αλλά και την οικονομία του καυσίμου.

Κοιτώντας τα νέα μοντέλα από το πλάι, η δυναμική γραμμή της οροφής ρέει απρόσκοπτα από την κορυφή του παρμπρίζ έως το επάνω μέρος του πορτμπαγκάζ, δημιουργώντας μια fastback σιλουέτα. Η διαμόρφωση του πίσω μέρους κρύβει έξυπνα τις διαστάσεις του αμαξώματος και ιδιαίτερα το μήκος, χάρη στο οποίο ο χώρος των αποσκευών είναι 510 λίτρα!

Χαρακτηριστικά νέα πίσω φώτα αποτελούμενα από LED’s, τοποθετούνται εκατέρωθεν του ανοίγματος του πορτμπαγκάζ και περνούν μέσα από τις σμιλεμένες γραμμές της πόρτας του χώρου αποσκευών. Τα πίσω φωτιστικά, τονίζουν το δυναμισμό του μοντέλου, το οποίο αναδεικνύει την πρακτικότητα σε πραγματική προτεραιότητα, για την ιδανική εκμετάλλευση κάθε προτερήματος της σύντηξης από τα τρία είδη αμαξώματος που συναντάμε στο νέο μοντέλο. Έτσι συμπληρώνεται η εικόνα και των εμπρόσθιων φωτιστικών σωμάτων που έχουν ενσωματωμένη την τεχνολογία φωτισμού Citroën LED Vision για την ενίσχυση των διαπιστευτηρίων υψηλής τεχνολογίας και την παροχή μέγιστης ορατότητας, τα οποία αναδεικνύουν το δυναμισμό του μοντέλου. Οι μεγάλοι τροχοί διαμέτρου 690 χιλ. σε συνδυασμό με τον κοντό εμπρόσθιο πρόβολο, δίνουν στο αυτοκίνητο αυξημένη απόσταση από το έδαφος, κάτι που μεταφράζεται και σε σιγουριά για τον οδηγό που είναι τοποθετημένος ψηλά, έχοντας πολύ καλή περιφερειακή ορατότητα. Οι μαύροι ματ προστατευτικοί θόλοι τροχών και οι ποδιές στο κάτω μέρος του αμαξώματος, αλλά και τα Airbump® στις πλευρές με τα χρωματιστά ένθετα, ενισχύουν την αίσθηση της στιβαρότητας του συνόλου.

Στο εσωτερικό των Νέων Citroën ë-C4 X και C4 X, οι οδηγοί και οι επιβάτες θα απολαμβάνουν μια απαράμιλλη αίσθηση ηρεμίας, άνεσης και ευρυχωρίας χάρη στην αναγνωρισμένη ποιότητα του προγράμματος Citroën Advanced Comfort®, με τα Advanced Comfort Καθίσματα και την ανάρτηση με Progressive Hydraulic Cushions. Η κορυφαία άνεση για τους επιβάτες, γίνεται ιδιαίτερα αισθητή για τους πίσω, που έχουν στη διάθεσή τους εξαιρετικό χώρο για τα γόνατα -198 χιλιοστών- και μεγαλύτερη κλίση στην πλάτη του καθίσματος που είναι πλέον 27 μοίρες. Το εξωτερικό του πλάτος των 1.800 χιλιοστών σημαίνει ότι τρία άτομα μπορούν να κάθονται άνετα πίσω, με αρκετό χώρο και χωρίς παραχωρήσεις.

Με έως και 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης κάτω από την «ομπρέλα» του ADAS, του συστήματος που εξελίχθηκε για τη βελτίωση της ασφάλειας κατά την οδήγηση, τα νέα ë-C4 X και C4 X έρχονται με: Αυτόματο φρενάρισμα και ειδοποίηση κινδύνου, αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2 με Adaptive Cruise Control που αναλαμβάνει και τη στάση, αλλά και την επανεκκίνηση του αυτοκινήτου στο μποτιλιάρισμα, σύστημα παρακολούθησης της κόπωσης του οδηγού, προειδοποίηση για την ακούσια αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας, έξυπνους προβολείς αυτόματης ενεργοποίησης και όλα όσα περιμένει κανείς από ένα πολυτελές αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας.

Για πρόσθετη άνεση και ασφάλεια, στα Νέα Citroën ë-C4 X και C4 X, διατίθεται και το πακέτο διασυνδεδεμένων υπηρεσιών Citroën Connect που συμπληρώνουν το MyCitroën Drive Plus*.

Για το αμιγώς ηλεκτρικό ë-C4 X, η Citroën έχει προβλέψει να το εφοδιάσει με κορυφαία τεχνολογία σε ότι έχει να κάνει με τη φόρτιση. Επισφραγίζοντας την ανωτερότητα σε τεχνολογικό επίπεδο, η Citroën προσφέρει 8ετή εγγύηση (ή 160.000 χιλιόμετρα) για την καλή λειτουργία της μπαταρίας του αυτοκινήτου, διασφαλίζοντας το 70% της χωρητικότητας των 50kWh της. Χάρη στην τεχνολογία των 400V που εξασφαλίζει η προηγμένη πλατφόρμα του μοντέλου, η γρήγορη φόρτιση είναι πραγματικά κορυφαίου επιπέδου. Στο 80% η φόρτιση της μπαταρίας φτάνει μόλις σε 30 λεπτά της ώρας, χρησιμοποιώντας ταχυφορτιστή DC 100 kW, κάτι που σε πρακτικό επίπεδο σημαίνει πως κάθε λεπτό σύνδεσης στον ταχυφορτιστή, το Νέο ë-C4 X «κερδίζει» 10 χιλιόμετρα αυτονομίας, συμπληρώνοντας ιδανικά τα πλεονεκτήματα του αυτοκινήτου που μπορεί να κυκλοφορεί καθημερινά στα αστικά κέντρα, χωρίς κυκλοφοριακούς περιορισμούς.

Το Νέο C4 X θα είναι διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel που εμφανίζουν κορυφαία τεχνολογία και ιδιαίτερα υψηλή φιλικότητα προς το περιβάλλον. Τα υπερτροφοδοτούμενα PureTech και BlueHDi σύνολα, με απόδοση ισχύος από 100 έως 130 ίππους και μετάδοση με χειροκίνητο 6άρι κιβώτιο ταχυτήτων ή αυτόματο 8 σχέσεων, δίνουν τη βάση για μια πολύ ενδιαφέρουσα γκάμα εκδόσεων του Νέου C4 X, η οποία θα καλύψει ένα πολύ μεγάλο εύρος αναγκών και απαιτήσεων από το αγοραστικό κοινό της κατηγορίας.