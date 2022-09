Μία αξέχαστη εμπειρία ΜΙΝΙ έζησαν όσοι παρευρέθηκαν στην Πλατεία Νερού το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το THE MINI FESTIVAL ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το περασμένο Σάββατο 24/9 και Κυριακή 25/9 στην Πλατεία Νερού. Σε δύο ημέρες γεμάτες με μοναδικές εμπειρίες ΜΙΝΙ, οι επισκέπτες του φεστιβάλ είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά όλη την οικογένεια των μοντέλων ΜΙΝΙ, να οδηγήσουν τα θρυλικά John Cooper Works σε μια θαυμάσια διαδρομή, καθώς και το συναρπαστικό ΜΙΝΙ Electric, το μοντέλο που σηματοδοτεί μία νέα εποχή βιώσιμης κινητικότητας για τη Βρετανική μάρκα. Επιπλέον είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν ιστορικά Mini, αλλά και μοναδικά διαμορφωμένα ΜΙΝΙ, μελών του ΜΙNI Classic Club και του MINI Club GR.

Το opening του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23/9 με ένα BIG LOVE πάρτυ γεμάτο MINI vibes και με live performance από τους μοναδικούς Onirama με συμμετοχή της Νίνας Μαζάνη που δημιούργησαν μία άκρως διασκεδαστική ατμόσφαιρα για τους προσκεκλημένους.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στα πλαίσια του THE MINI FESTIVAL η ΜΙΝΙ Hellas υποδέχτηκε τον Charlie Cooper, τον εγγόνο του θρύλου της αυτοκίνησης John Cooper, από τον οποίο και έχει λάβει το όνομά της η εμβληματική σειρά μοντέλων MINI John Cooper Works. Ο Charlie συνομίλησε και μοιράστηκε ενδιαφέρουσες ιστορίες με φίλους της μάρκας, πελάτες και εκπροσώπους αυτοκινητιστικών Μέσων, υπέγραψε αυτόγραφα και έδωσε μια ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση. Η αδρεναλίνη ανέβηκε στα ύψη, με τυχερούς να κερδίζουν taxi drives από τον Charlie σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα.

Εκτός των άλλων, πολυάριθμα happenings έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του THE MINI FESTIVAL σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παίξουν σε driving simulators, να επισκεφθούν το ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της ομάδας του After Sales της MINI, Pop up stores με fashion items από Έλληνες designers. Επίσης, στο κεντρικό stage είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ‘BIG LOVE for Running’ ομιλία του Μάριου Γιαννάκου, αθλητή υπεραποστάσεων με συμμετοχή σε αγώνες σε όλο τον κόσμο και να θαυμάσουν shows από δεξιοτέχνες skaters. Παιδιά είχαν το δικό τους διαμορφωμένο χώρο, με πολλές δραστηριότητες απασχόλησης και την ευκαιρία να απολαύσουν υπέροχα παγωτά από την Algida και την ΕΒΓΑ. Ξεχώρισε επίσης και το MINI Beauty Contest αποκλειστικά για τους κατόχους των αυτοκινήτων ΜΙΝΙ οι οποίοι έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό για το ομορφότερο και πιο ξεχωριστό αυτοκίνητο της ημέρας, με τους νικητές να βραβεύονται από τον ίδιο τον Charlie Cooper.

Η ΜΙΝΙ Hellas για μία ακόμα φορά μοίρασε BIG LOVE και προσέφερε στιγμές διασκέδασης για ολόκληρη την οικογένεια. Τα ζωγραφισμένα χαμόγελα στα πρόσωπα μικρών και μεγάλων ανέβασαν τη διάθεση αντανακλώντας τον fun χαρακτήρα της μάρκας.