Το λανσάρισμα του . σηματοδοτεί την άφιξη της πρώτης γκάμας του αμιγώς ηλεκτρικού εμβληματικού αυτοκινήτου στην Ελλάδα

Tο ID. Buzz έφτασε στην Ελλάδα και αντικατοπτρίζει μια νέα εποχή για την αυτοκίνηση. Το νέο Status Symbol της ηλεκτροκίνησης. Tο νέο αμιγώς ηλεκτρικό και εμβληματικό μοντέλο της Volkswagen διαθέτει μεγάλους χώρους για τις καθημερινές δραστηριότητες και ταξίδια. Έχει αυτονομία έως 425 χλμ. και φορτίζεται σε ταχυφορτιστή σε περίπου 30 λεπτά. To ID. Buzz, ένα μοντέλο που διεγείρει τις αισθήσεις, είναι ένα avant-garde όχημα για οικογένειες, δραστήριους ανθρώπους και επιχειρήσεις.

Το ID. Buzz συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός πολυεργαλείου με ένα από τα πιο επιτυχημένα σχέδια όλων των εποχών. Το στυλ του μοντέλου είναι ξεκάθαρο και εξίσου δυναμικό όσο και φιλικό. Οι ακριβείς πρόβολοι του αεροδυναμικού αμαξώματος (Cd 0,29) αντιστοιχούν οπτικά με τα ευέλικτα δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης. Ο ηλεκτροκινητήρας 150 kW (204 PS) καθιστά άμεσα διαθέσιμη τη μέγιστη ροπή του των 310 Nm. Το αποτέλεσμα είναι μια πολύ άμεση απόκριση. Χάρη στην κίνηση στους πίσω τροχούς (όπως στο αυθεντικό T1 Bulli), το σύστημα διεύθυνσης είναι επίσης απαλλαγμένο από οποιαδήποτε επιρροή από το σύστημα μετάδοσης κίνησης. Η μπαταρία 77 kWh (καθαρή ενεργειακή χωρητικότητα) που είναι ενσωματωμένη βαθιά στο δάπεδο του οχήματος χαμηλώνει το κέντρο βάρους και παρά το υπερυψωμένο αμάξωμα μειώνει τη στρέψη στο ελάχιστο. Το βάρος κατανέμεται κεντρικά μέσα στο όχημα, εξασφαλίζοντας έτσι ουδέτερη συμπεριφορά. Χάρη στους μεγάλους θόλους των τροχών, ο κύκλος στροφής είναι μικρός, μόλις 11,1 μέτρα. Όλα αυτά καθιστούν το ID. Buzz το ιδανικό όχημα και για το αστικό περιβάλλον.

Αναφορικά με την αυτονομία και φόρτιση του οχήματος, στον συνδυασμένο κύκλο του προτύπου WLTP η αυτονομία του ID. Buzz είναι έως και 425 χλμ. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί στο σπίτι, στην εργασία ή σε δημόσια σημεία φόρτισης AC χρησιμοποιώντας 11 kW. Στους σταθμούς ταχείας φόρτισης DC η ισχύς εξόδου φτάνει έως και τα 170 kW. Χρησιμοποιώντας αυτό το επίπεδο ισχύος, η φόρτιση ολοκληρώνεται σε 30 λεπτά (από 5 έως 80%). Είναι επίσης δυνατό σε συμβατούς σταθμούς ταχείας φόρτισης DC να φορτιστούν τα δύο μοντέλα μέσω του «Plug & Charge». Αυτά επικοινωνούν με το σταθμό μέσω του βύσματος φόρτισης – η ενεργοποίηση και η χρέωση εκτελούνται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται να χρεωθούν κάρτες ή εφαρμογές.

Το ID. Buzz διαθέτει τα πιο πρόσφατα συστήματα και λογισμικό υποστήριξης οδηγού. Νέα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως το Travel Assist με χρήση swarm data και υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας, είναι βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Plus.. Επίσης βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Plus , το νέο σύστημα υποβοήθησης Park Assist Plus με λειτουργία μνήμης για αυτόματους ελιγμούς στο γκαράζ στο σπίτι, σε χώρο στάθμευσης ή σε χώρο στο χώρο στάθμευσης της εταιρείας. Πάνω από 30 συστήματα υποβοήθησης οδηγού περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό από την πρώτη έκδοση, όπως το Car2X (προειδοποιεί για κινδύνους σε κοντινή απόσταση) και το Front Assist με παρακολούθηση πεζών και ποδηλάτων (Autonomous Emergency Braking). Οι μονάδες ελέγχου των ID. Buzz φεύγουν επίσης από το εργοστάσιο με το πιο πρόσφατο λογισμικό της Volkswagen. Είναι η έκδοση λογισμικού ID. 3.2. Όταν είναι απαραίτητο, απλώς ενημερώνεται ασύρματα και έτσι χωρίς την ανάγκη για επίσκεψη στο συνεργείο.

Το ID. Buzz προσθέτει αξία στην ηλεκτροκίνηση ανοίγοντας νέους δρόμους. Ο Carsten Intra, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα δήλωσε: «Κανένας άλλος κατασκευαστής οχημάτων δεν έχει αντίστοιχο αμιγώς ηλεκτρικό στο χαρτοφυλάκιό του. Η πρωτοποριακή τεχνολογία και η σχεδιαστική ιδέα του ID. Buzz είναι παγκοσμίως μοναδική».

Η γκάμα έχει επομένως μεγάλες δυνατότητες για την κατάκτηση νέων ομάδων-στόχων. Περισσότερα για αυτό από τον Thomas Schäfer, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen AG και Επικεφαλής του High-Volume Brand Group: «Το ID. Buzz απευθύνεται σε κάθε λογής διαφορετικούς πελάτες – οικογένειες, άτομα που χρειάζονται πολύ χώρο για το χόμπι τους, καθώς και επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Άτομα που επιλέγουν το ID. Buzz θα είναι εξίσου όσοι προέρχονται από τη χρήση SUV ή τον κόσμο των van, όσο και οι θαυμαστές του Bulli που επιλέγουν πλέον την ηλεκτροκίνηση. Αυτό το μοντέλο είναι επομένως εξαιρετικής σημασίας για τη Volkswagen και την Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα».

Με στοιχεία ενός MPV, το ευρύχωρο ID. Buzz είναι εξίσου ιδανικά προσαρμοσμένο για τον ελεύθερο χρόνο όπως είναι για επαγγελματική χρήση. Ο οδηγός και ο συνοδηγός στο μπροστινό κάθισμα κάθονται σε μεμονωμένα καθίσματα, εξοπλισμένα στάνταρ στο εσωτερικό με ρυθμιζόμενα υποβραχιόνια. Στο πίσω μέρος χρησιμοποιείται ένα τριπλό κάθισμα πάγκου. Είναι χωρισμένο 40:60 και οι πλάτες του μπορούν να αναδιπλωθούν. Για να δημιουργηθεί επιπλέον χώρος για τα πόδια ή επιπλέον χώρος αποσκευών, μπορούν επίσης να μετακινηθούν τα δύο μέρη του καθίσματος του πάγκου κατά μήκος κατά 150 χλστ. Οι δύο ηλεκτρικές συρόμενες πόρτες του ID. Buzz διατίθενται στάνταρ όπως και η πίσω ηλεκτρική πόρτα. Αυτό που απλώνεται πέρα από τη μεγάλη πίσω πόρτα είναι – με πέντε επιβάτες – 1.121 λίτρα χώρου αποσκευών (φορτωμένο μέχρι το επάνω άκρο της πλάτης της δεύτερης σειράς καθισμάτων). Εάν η δεύτερη σειρά καθισμάτων αναδιπλωθεί, η χωρητικότητα αυξάνεται στα 2.205 λίτρα. Το ID. Buzz προσφέρει στον βασικό εξοπλισμό από τη πρώτης έκδοση τους προβολείς «IQ.LIGHT – LED matrix» που φωτίζουν διαδραστικά το οδόστρωμα και τις γωνίες που προσεγγίζει το όχημα.

Η τιμή στη βασική έκδοση του Volkswagen ID. Buzz ανέρχεται στα 66.500 ευρώ ενώ στην έκδοση Plus στα 70.500 ευρώ (οι τιμές αυτές είναι χωρίς την επιδότηση των 8.000 ευρώ του προγράμματος επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ»), ενώ στο μοντέλο θα ισχύει δωρεάν service για επτά χρόνια.