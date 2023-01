H PEUGEOT κινείται σταθερά στον δρόμο προς την ηλεκτροκίνηση προκειμένου να επιτύχει τους τολμηρούς στόχους της

:

2023: κάθε μοντέλο της γκάμας Peugeot θα διαθέτει μια εξηλεκτρισμένη έκδοση

2025: η PEUGEOT θα έχει για κάθε μοντέλο μια ηλεκτρική έκδοση

2030: 100% των πωληθέντων μοντέλων της PEUGEOT στην Ευρώπη θα είναι 100% ηλεκτρικά

Η προσέγγιση της PEUGEOT προς την ηλεκτροκίνηση ονομάζεται E-LION PROJECT.

Το E-LION PROJECT αποτελεί την κεντρική φιλοσοφία της μάρκας προκειμένου να απαντήσει στις ανάγκες ενός κόσμου που αλλάζει διαρκώς.

Το E-LION PROJECT δεν αφορά μόνο τον εξηλεκτρισμό, πρόκειται για ένα ολιστικό σχέδιο, μια προσέγγιση 360° που βασίζεται στα 5 Ε.

Ecosystem: το οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών μας εξελίσσεται με την χρήση της πλατφόρμας STLA (πλατφόρμα εξέλιξης ηλεκτρικών μοντέλων) προσφέροντας την ολοκληρωμένο εμπειρία στον πελάτη από την φόρτιση έως την πλήρη συνδεσιμότητα,

Electric: δέσμευση της Peugeot είναι να προσφέρει μια ηλεκτρική έκδοση για κάθε μοντέλο της γκάμας της έως το 2025,

Efficiency: η εμμονή στην μεγιστοποίηση των επιδόσεων, ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση kW (12,5 kWh/100km για το e-208),

Environment: όλα σχεδιάζονται με τελικό στόχο τη βιωσιμότητα και τη δέσμευσή μας να πετύχουμε Carbon Net Zero μέχρι το 2038.

Η PEUGEOT θα παρουσιάσει 5 νέα ηλεκτρικά μοντέλα τα επόμενα δύο χρόνια:

E-308, E-308 SW (πρώτο ηλεκτρικό SW στην Ευρώπη), E-408, E-3008 και E-5008.

Τα ηλεκτρικά 308 και 308 SW θα εφοδιάζονται από έναν ολοκαίνουργιο ηλεκτροκινητήρα, απόδοσης 115 kW (156 ίππων), με αυτονομία άνω των 400 km (κύκλος WLTP). Αυτή η προσφορά είναι μια απάντηση χωρίς συμβιβασμούς, με κορυφαία απόδοση στην κατηγορία και με μέση κατανάλωση ενέργειας 12,7 kWh.

Νέα HYBRID Τεχνολογία

Η PEUGEOT εισάγει νέα υβριδική τεχνολογία με MHEV 48v την οποία θα φέρουν τα 208, 2008, 308, 3008, 5008 και 408. Το σύστημα PEUGEOT Hybrid 48V αποτελείται από έναν νέας γενιάς βενζινοκινητήρα PureTech 100hp ή 136hp, ο οποίος συνδυάζεται με ένα πρωτοφανές 6τάχυτο ηλεκτροκίνητο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (E-DCS6) που ενσωματώνει έναν ηλεκτροκινητήρα (21 kW). Χάρη σε μια μπαταρία που φορτίζεται κατά τη διάρκεια της οδήγησης, η τεχνολογία αυτή προσφέρει αυξημένη ροπή στις χαμηλές στροφές και μείωση της κατανάλωσης καυσίμου κατά 15% (από 126g CO2/km στο 3008). Στην αστική οδήγηση, ένα SUV της κατηγορίας C που είναι εξοπλισμένο με το σύστημα HYBRID μπορεί έτσι να λειτουργεί περισσότερο από το 50% του χρόνου σε 100% μηδενικές εκπομπές ηλεκτρικού ρεύματος. Σας επιτρέπει επίσης να οδηγείτε σε λειτουργία μηδενικών εκπομπών στην αστική χρήση.

Announcing the new generation of C-SUV

Το E-3008 θα παρουσιαστεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2023,

Το εύρος της αυτονομίας θα αγγίζει τα 700 km, με 3 ηλεκτρικούς κινητήρες, περιλαμβάνοντας διάταξη δύο κινητήρων,

Το E-3008 θα είναι το πρώτο μοντέλο που θα βασίζεται στη τη νέα υπερσύγχρονη πλατφόρμα STLA Medium, θα ακολουθήσει αμέσως μετά το E-5008.

Η ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ παίζουν καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική E-Lion και στον στόχο της PEUGEOT να είναι Carbon Net Zero μέχρι το 2038.

Η νέα σειρά ηλεκτρικών μοντέλων της PEUGEOT θα υποστηρίζεται από τις τεχνολογικές πλατφόρμες Stellantis, παρέχοντας μια συναρπαστική βάση για την ανάπτυξη μελλοντικών σχεδίων.

- ΝΕΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ - μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία για την επανασχεδίαση των συνολικών αναλογιών του οχήματος

- ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - μια εντελώς νέα γλώσσα σχεδιασμού

- ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ - επανεξέταση του εσωτερικού χώρου και της λειτουργικότητας

- NΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – Η τεχνολογία «steer by wire» επιτρέπει νέους τρόπους ελέγχου του αυτοκινήτου. Αυτή η τεχνολογία, επέτρεψε την δημιουργία του Hypersquare και την επόμενη γενιά ευφυών i-COCKPIT®.