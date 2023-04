Το αμιγώς ηλεκτρικό Jeep Avenger κάνει το ντεμπούτο του στους δρόμους της Ευρώπης.

Κατά την παρουσίασή του, ο κ. Eric Laforge, Επικεφαλής της Jeep στην Ευρώπη, ανέφερε σχετικά: «Το Avenger είναι η ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα συμπαγές, στιβαρό και μοντέρνο αυτοκίνητο, το οποίο προσφέρει τεχνολογία αιχμής, πλούσιους χώρους, άνεση, αλλά και ευχάριστο χαρακτήρα. Με το Avenger μπορείς πραγματικά να κάνεις τα πάντα.»

H παρουσίαση του Jeep Avenger στην Ευρώπη σηματοδοτεί την επόμενη φάση εξηλεκτρισμόύ της μάρκας, η οποία έως το 2025 θα διαθέτει τέσσερα BEV στην γκάμα της. Μέχρι το 2030, το σύνολο των πωλήσεων της Jeep στην Ευρώπη θα αποτελείται από αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, με τη μάρκα να συμβάλει καθοριστικά στους στόχους για την ουδετερότητα άνθρακα της Stellantis.

Ένα επιτυχημένο ταξίδι που ήδη ξεκίνησε με την αναγνώριση από το κοινό και τους ειδικούς

Μετά την αποκάλυψή του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου στο Παρίσι την περασμένη χρονιά, το Jeep Avenger έχει ήδη κερδίσει την αναγνώριση του κοινού, αλλά και των ειδικών. Πριν καν τα πρώτα αυτοκίνητα παραδοθούν στους πελάτες τους, το Avenger κατέκτησε τον τίτλο Car Of The Year 2023, καθώς και τον τίτλο Best Family SUV 2023 (Women’s World Car of the Year). Στοιχεία όπως η ασφάλεια, η ποιότητα, η ευκολία οδήγησης, το στιλ, αλλά και η τιμή είναι μερικά από τα στοιχεία που κέρδισαν τους κριτές των θεσμών. Την ίδια στιγμή οι παραγγελίες του μοντέλου έχουν ήδη ξεπεράσει τις 20.000 μονάδες, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Εξελιγμένο με βάση τις ανάγκες των Ευρωπαίων

Σχεδιασμένο και εξελιγμένο από την πρώτη ημέρα ως ένα αυθεντικό Jeep®, το Avenger διαθέτει το μοναδικό DNA της μάρκας μέσα σε ένα συμπαγές σύνολο που συνδυάζει τις εντός και εκτός δρόμου δυνατότητες, το στιλ, την πρακτικότητα και την τεχνολογία. Το Avenger κατασκευάζεται εξολοκλήρου στην Ευρώπη και εφοδιάζεται με στοιχεία όπως:

To Avenger διαθέτει προστασία 360 του αμαξώματος, συμπεριλαμβανομένων και των φωτιστικών σωμάτων, ενώ οι προστατευτικές ποδιές είναι από υλικό με ενσωματωμένη τη χρωστική ουσία, έτσι ώστε να μην χαράσσονται. Συμπαγείς διαστάσεις: Με 4,08 μέτρα, το πλέον συμπαγές Jeep διαθέτει χώρους για πέντε άτομα και τις αποσκευές τους.

Το εσωτερικό του Jeep Avenger ακολουθεί τη φιλοσοφία “design to function” προσφέροντας πολλαπλές θέσεις με συνολική χωρητικότητα 34 λίτρων για αντικείμενα στην καμπίνα. Κάθε σημείο σχεδιάστηκε ώστε να είναι απόλυτα λειτουργικό, ενώ ο χώρος αποσκευών που έχει πλάτος 1 μέτρο είναι ευρύχωρος, αλλά και εξαιρετικά πρακτικός. Φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα κίνησης: Το αμιγώς ηλεκτρικό Avenger διαθέτει αυτονομία 400χλμ. σε μικτές συνθήκες WLTP και έως 550χλμ. σε αστικές συνθήκες. Το σύστημα φόρτισης που διαθέτει επιτρέπει την φόρτιση από το 20% στο 80% σε μόλις 24 λεπτά, ενώ σε μόλις 3 λεπτά μπορεί να ανακτήσει αυτονομία 30χλμ.

Η δυνατότητα κίνησης σε κάθε είδους διαδρομή αποτελεί το χαρακτηριστικό του Avenger. Εφοδιασμένο με μια πλήρη σειρά προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης (ADAS) διαθέτει δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2, αλλά και για πρώτη φορά σε ένα προσθιοκίνητο Jeep τα συστήματα Selec-Terrain® και Hill Descent Control. Κορυφαία συνδεσιμότητα: Εφοδιασμένο με το σύστημα infotainment Uconnect με την οθόνη αφής των 10,25’’ και ψηφιακό πίνακα οργάνων (7’’ ή 10,25’’ ανάλογα με την έκδοση), το Avenger εξασφαλίζει πλήρη συνδεσιμότητα μέσω και των εφαρμογών mirroring, Android Auto και Apple CarPlay. Την ίδια στιγμή οι υπηρεσίες UconnectTM Services επιτρέπουν τον έλεγχο λειτουργιών του αυτοκινήτου (φόρτιση, σύστημα κλιματισμού, κλείδωμα, κτλ.) από απόσταση, μέσω του smartphone του χρήστη.

Αυθεντικές δυνατότητες Jeep

Αποτελώντας αυθεντική έκφραση της φιλοσοφίας “concentrated Freedom” («συμπυκνωμένη Ελευθερία»), το Avenger προσφέρει τις δυνατότητες που περιμένει κανείς από ένα Jeep, παράλληλα με τις εξαιρετικά συμπαγείς διαστάσεις του. Τα συστήματα Selec-Terrain® και Hill Descent Control συνοδεύουν τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος (20εκ.) και τις κορυφαίες για την κατηγορία γωνίες προσέγγισης (20ο), ράμπας (20ο) και διαφυγής (32ο). Για την επίτευξη αυτών των τιμών, το Avenger βασίζεται σε μια ειδικά τροποποιημένη έκδοση της πλατφόρμας e-CMP2, με το 60% των στοιχείων της να είναι αποκλειστικά για το μοντέλο της Jeep. Χάρη σε αυτή την επιλογή ελαχιστοποιήθηκε το μήκος των προβόλων, ενώ η απόσταση από το έδαφος στο σημείο των αναρτήσεων φτάνει τα 20,9εκ. και στην προστατευτική ποδιά της μπαταρίας τα 22,3εκ. Την ίδια στιγμή, το Avenger είχε πολύ μικρή διάμετρο στροφής (μόλις 10,5μ.) για μέγιστη ευελιξία.

Ένα νέο σύστημα ηλεκτροκίνησης

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης του Avenger προσφέρει κορυφαία ενεργειακή αποδοτικότητα, με κατανάλωση 15,4kWh/100km στον κύκλο WLTP. Το συνολικό βάρος περιορίζεται στα 1.500 κιλά, ενώ ο νέος ηλεκτροκινητήρας βελτιώνει την αυτονομία κατά 5% (σε σχέση με την υπάρχουσα πλατφόρμα e-CMP2), η νέα μπαταρία κατά 12% και μια σειρά βελτιστοποιήσεων (αεροδυναμική, κιβώτιο ταχυτήτων, ελαστικά, κ.α.) κατά επιπλέον 5%. Επίσης η αντλία θερμότητας που βρίσκεται στο βασικό εξοπλισμό αυξάνει την αυτονομία έως και 10% σε συνθήκες με ακραίες θερμοκρασίες (ζέστη ή κρύο).

Το Avenger αξιοποιεί τον νέας γενιάς ηλεκτροκινητήρα M3 της Stellantis που λειτουργεί στα 400 Volt και αποδίδει 115kW (156 ίπποι) και 260Nm ροπής. Το σύνολο τροφοδοτείται από μια νέα μπαταρία 54kWh, η οποία επίσης κατασκευάζεται από τη Stellantis στο εργοστάσιο του Tychy. Προσφέρει εξαιρετική ενεργειακή πυκνότητα με κορυφαία αναλογία ονομαστικής και ωφέλιμης χωρητικότητας (51kWh), ενώ αποτελείται από 17 τμήματα και συνολικά 102 στοιχεία.

Η μπαταρία είναι εξαιρετικά συμπαγής ενώ είναι τοποθετημένη κάτω από τα εμπρός και πίσω καθίσματα ώστε να μην χάνεται ωφέλιμος χώρος για τους επιβάτες. Εκτός από τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος, η μπαταρία προστατεύεται και από ειδικές προστατευτικές ποδιές.

Ακόμα ένα βασικό στοιχείο του συστήματος ηλεκτροκίνησης του Avenger είναι το σύστημα φόρτισης, το οποίο εφοδιάζεται με φορτιστή 100kW που σε κατάλληλο δίκτυο μπορεί να φορτίσει την μπαταρία από το 20% στο 80% σε μόλις 24 λεπτά. Σε φορτιστή AC 11kW, η διαδικασία φόρτισης 0-100% διαρκεί 5 ώρες και 30 λεπτά.

Τέλος παρά τη μεγάλη απόσταση από το έδαφος, το Avenger έχει πολύ καλή αεροδυναμική απόδοση, με μετωπική επιφάνεια 2,25τ.μ. και συντελεστή οπισθέλκουσας 0,33.

Απλή, αλλά πλήρης γκάμα

Το Avenger είναι διαθέσιμο σε τέσσερις εκδόσεις εξοπλισμού (Avenger, Longitude, Altitude και Summit), οι οποίες όμως έχουν κοινό χαρακτηριστικό τα στοιχεία που εξασφαλίζουν κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας, εξαιρετική άνεση και απόλυτη συνδεσιμότητα. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν στο βασικό εξοπλισμό τους, αυτόματο κλιματισμό, σύστημα infotainment με οθόνη 10,25’’, ψηφιακό πίνακα οργάνων, προστασία αμαξώματος 360ο, φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Full-LED, πλήρη γκάμα ADAS (συμπεριλαμβανομένων Selec-TerrainTM και Hill Descent Control), κ.α.

Στην Ελληνική αγορά το Avenger είναι διαθέσιμο με τιμές από 27.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του οφέλους που προκύπτει από το κρατικό πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά Β’» και 4ετή εργοστασιακή εγγύηση / υπηρεσία οδικής με ισχύ έως 160.000χλμ. Η εγγύηση για την μπαταρία είναι 8ετής με ισχύ έως 160.000χλμ. Οι παραδόσεις των πρώτων Avenger στην Ελληνική αγορά αναμένονται να πραγματοποιηθούν τον προσεχή Ιούνιο.

