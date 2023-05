Στις 6 Μαΐου, οι Ducatisti σε όλο τον κόσμο θα συγκεντρωθούν σε τοπικούς αντιπροσώπους για να γιορτάσουν, χρωματίζοντας τους δρόμους κάθε πόλης με το Ducati Red χρώμα.

Το Σάββατο 6 Μαΐου, το "We Ride As One" επιστρέφει με την παγκόσμιας απήχησης εκδήλωση της Ducati, κατά την οποία η κοινότητα των Ducatisti κάθε πόλης γιορτάζει το πάθος της για τη μάρκα σε ειδικές συναντήσεις. Μετά την επιτυχία της πρώτης συνάντησης, το ραντεβού των φίλων της Ducati ανανεώθηκε εφέτος για το πρώτο Σάββατο του Μαΐου.

Οι λάτρεις της μάρκας θα συγκεντρωθούν στους τοπικούς αντιπροσώπους Ducati σε όλο τον κόσμο για να οδηγήσουν μαζί. Η μεγάλη οικογένεια της Ducati θα χρωματίσει κάθε όμορφο δρόμο των πόλεων σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Οι τοπικοί dealers Ducati θα έχουν και την υποστήριξη των Fan-Clubs της μάρκας (DOC) και ήδη εργάζονται για τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου προγράμματος που θα είναι μοναδικό και διαφορετικό για κάθε τοποθεσία.

Το επίσημο κανάλι της Ducati στο Instagram θα επικοινωνεί την εξέλιξη των δράσεων σε όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο, μοιράζοντας συναρπαστικές εικόνες και βίντεο από παρελάσεις και συγκεντρώσεις στα Stories της, με τα επίσημα hashtags #WeAreDucati #WeRideAsOne.

Το ραντεβού είναι στις 6 Μαΐου στους εμπόρους Ducati, για μια αξέχαστη ημέρα για τους λάτρεις των δύο τροχών και των κόκκινων μοτοσυκλετών από το Borgo Panigale.

Όλοι οι Ducatisti μπορούν να επικοινωνήσουν ή να επισκεφθούν τον τοπικό αντιπρόσωπό της Ducati για να ενημερωθούν για την κάθε εκδήλωση σε τοπικό επίπεδο. Στην Ελλάδα, οι κάτωθι εξουσιοδοτημένοι έμποροι έχουν προγραμματίσει οργανωμένες βόλτες σε διάφορους προορισμούς:

Motoaction Zoυρνατζής Νίκος: βόλτα στη Χαλκιδική με προορισμό την Αρναία

Ducati Athens: Βόλτα στην Παραλιακή Ριβιέρα με προορισμό το Λαύριο

Fan Motorcycles: Βόλτα στην Βορειανατολική Αττική

Η&Κ ΑΕΒΕ: Βόλτα με προορισμό τα Σφακιά Χανίων

