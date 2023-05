Με αφορμή το κλείσιμο των 20 Χρόνων από την ίδρυση του, το Porsche Club Greece με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια θα γιορτάσει αυτό το γεγονός με μια τετραήμερη, πανευρωπαϊκή εκδήλωση στο Βόλο & Πήλιο από τις 13. ως τις 16. Ιουλίου 2023.





Η ιδέα και το όραμα ενός Club οδηγών Porsche γεννήθηκε τον Φεβρουάριου 2003 με την πρώτη συνάντηση ιδιοκτητών οχημάτων αυτής της μάρκας. Ενώ μόνο λίγους μήνες μετά, τον Ιούλιο του 2003 πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική συνέλευση στα γραφεία του Συλλόγου Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων, δίνοντας και μια επίσημη μορφή στο Club.

Το Porsche Club Greece ήταν πλέον γεγονός!

Διανύσαμε μια χρονική πορεία 20 ετών οδηγώντας μια πορεία πολλών χιλιομέτρων για να φτάσουμε σήμερα στο 2023!

Το Πήλιο είναι γνωστό ως βουνό των Κενταύρων καθώς η μυθολογία θέλει να το κατοικούν οι Κένταυροι. Οι Κένταυροι ήταν μυθολογικά πλάσματα της αρχαιότητας, όπου εικονογραφούνται ως μισοί άνθρωποι και μισοί άλογα.

“Μισοί άνθρωποι” και μισοί “άλογα κινητήρων” και εμείς, οι λάτρεις των Porsche στο σήμερα, δίνουμε λοιπόν ραντεβού στο βουνό των Κενταύρων για να γιορτάσουμε το Club στην Ελλάδα!

Πέμπτη, 13.07.2023 από τις 15.00 Άφιξη μέλη / καλεσμένοι.

Thursday, 13.07.2023 from 15.00 Arrival members / guests.

20.00 Welcome Drink όλοι συμμετέχοντες / υποστηρικτές εκδήλωσης.

20.00 Welcome Drink. All participants / supporters of the event.

Καλωσόρισμα / Ενημέρωση για διευκρινιστικές λεπτομέρειες για την καλύτερη διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Welcome speech/ Information and briefing about the event details for a smooth organization.

Παρασκευή, 14.07.2023

Friday, 14.07.2023

09.00 Εκκίνηση από το ξενοδοχείο για την κεντρική πλατεία του Βόλου ( όλοι ).

09.00 Departure Drive to the central square of Volos ( all ).

10.00 Εκκίνηση 1ου αυτοκινήτου από την κεντρική πλατεία του Βόλου - Γύρος Πήλιου.

10.00 Start-drive of the 1st vehicle from the square Car Ride through Pelion.



Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, τα πληρώματα θα δοκιμαστούν σε «ειδικές ακριβείας – Regularity», δίνοντας έναν αγωνιστικό χαρακτήρα.

During the car ride, the crews will be tested in “special precision – regularity” to get a feeling of a racing atmosphere.

18.00 Τερματισμός - Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Route termination

20:00 Disco Night!

Επιστροφή στο Ξενοδοχείο

Σάββατο, 15.07.2023

Saturday, 15.07.2023

10:00 Πρωινή περιπέτεια!

10.00 Morning adventure!

Περιήγηση μέσω του ιστορικού τρένου, του «θρυλικού Μουτζούρη» στο καταπράσινο βουνό των Κενταύρων / Άνω Λεχωνιά.

Train Ride with the historic locomotive, the legendary Mouzoury, through the beautiful scenery and the mountain of the Centaurs / Ano Lechonia.

15.00 Επιστροφή από Μηλιές.

15.00 Return through the region Milies

Σημείωση: Ενδιάμεση στάση 15' στην Άνω Γατζέα και στις δύο κατευθύνσεις της διαδρομής.

Note: Intermediate stop in Ano Gatzea for 15 minutes at both directions route

20:00 Δεξίωση για τα 20. γενέθλια και τις απονομές ( επίσημο βραδινό ένδυμα )

20:00 Evening Event for the 20 Years of Porsche Club Greece / Award Celebration ( Formal dress code )

Κυριακή, 16.07.2023

Sunday, 16.07.2023

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο κι επιστροφή των πληρωμάτων στον προορισμό τους.

Departure from the Hotel and return of the crews to their destinations

