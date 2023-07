Το PEUGEOT 9X8 επιστρέφει στην πίστα όπου ξεκίνησαν όλα πριν από ένα χρόνο

Μετά τα συναισθήματα που αναδείχθηκαν και τις επιδόσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του θρυλικού αγώνα 24 Hours of Le Mans, όπου η Team Peugeot TotalEnergies τερμάτισε 8η και 12η στην κατηγορία Hypercar, αφού ηγήθηκε του αγώνα για σχεδόν 4 ώρες, η ομάδα επέστρεψε στη δουλειά για να ετοιμαστεί για τον επόμενο γύρο στην Ιταλία.

Οι 6 Hours of Monza, είναι ο 5ος γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) της FIA, και θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 9 Ιουλίου. Ο Ιταλικός αγώνας που θα γίνει στην πίστα της Monza γνωστή και ως «Ναός της ταχύτητας» (Temple of Speed) θα είναι ο πρώτος γνωστός γύρος της σεζόν για τα #93 και #94 PEUGEOT 9X8 καθώς εδώ έκαναν το ντεμπούτο τους στο WEC πέρυσι. Για αυτόν τον αγώνα, οι στόχοι θα είναι να υλοποιηθούν τα διδάγματα από τις 24 Hours of Le Mans και να επιβεβαιωθούν οι βελτιώσεις στην αξιοπιστία και οι επιδόσεις του PEUGEOT 9X8.

Επιπλέον, η Team Peugeot TotalEnergies θα επιδιώξει να έχει τις ίδιες επιδόσεις που είδαμε στο Le Mans για να παραμείνει στην κορυφή της κατάταξης.

Η πίστα της Monza, μήκους 5.793 χιλιομέτρων εκτιμάται πολύ από τους οδηγούς τόσο για την ιστορία της καθώς και για την τεχνική της, μια και είναι γρήγορη, με μεγάλες ευθείες και με πολλές ευκαιρίες προσπεράσματος.

Η ομάδα Peugeot TotalEnergies θα επιστρέψει σε αγωνιστική δραστηριότητα την Παρασκευή 7 Ιουλίου με τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές, ακολουθούμενες από τους προκριματικούς το Σάββατο 8 Ιουλίου και τον αγώνα στις 9 Ιουλίου, που θα διεξαχθεί από τις 12:30 έως τις 18:30.

