Σε απόσταση αναπνοής από το χώρο που θα φιλοξενήσει την υπερειδική διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2023 αποκαλύφθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες του αγώνα, που διοργανώνεται στις 7-10 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ. Τους προσκεκλημένους υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος παράλληλα με τα νέα του καθήκοντα ανέλαβε και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα. Σε μια κίνηση συμβολική, ο ίδιος απένειμε τιμητική πλακέτα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αυγενάκη, έχοντας νωρίτερα αναφερθεί στην πολύτιμη προσφορά του προκατόχου του αναφορικά με την επιστροφή του αγώνα στο WRC και με το επίπεδο διοργάνωσής του τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ο κ. Οικονόμου, από το εσωτερικό του πλωτού χώρου εκδηλώσεων «Ploes», όπου φιλοξενήθηκε η εκδήλωση, αποκάλυψε πως ο αγώνας στην 70ή του επέτειο θα ξεκινήσει μπροστά από αυτό που χαρακτηρίζει καλύτερα την Ελλάδα, κοινώς τη θάλασσα. Όπως ο ίδιος επεσήμανε σχετικά «Το φετινό EKO Ράλλυ Ακρόπολις θα είναι το επιστέγασμα της 70χρονης ιστορίας του αγώνα. Φέτος, στοχεύουμε να προβάλλουμε ακόμα ένα δυνατό σημείο της Αθήνας, το παραλιακό μέτωπο. Πρόκειται για μια μοναδική τοποθεσία, ανάμεσα σε εμβληματικά σημεία όπως το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το Ελληνικό, το Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, η Μαρίνα Φλοίσβου, με κέντρο πάντα την Ακρόπολη. Η Αθήνα της ιστορίας συναντά την Αθήνα του 21ου αιώνα». Σε κλίμα συγκίνησης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, προέβη σε μια ανασκόπηση των όσων «έφεραν» το 2021 το Ράλλυ Ακρόπολις και πάλι στο WRC, επισημαίνοντας κατά την ομιλία του πως «η σημερινή είναι μια δύσκολη μέρα, καθώς ολοκληρώνεται ένας όμορφος κύκλος». Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, από την πλευρά της, τόνισε «Στηρίζουμε διοργανώσεις όπως το Ράλλυ Ακρόπολις, που αποτελεί μια σημαντικότατη ευκαιρία προβολής της Ελλάδας, όπως και κομμάτι του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού». Ειδικότερα ως προς τις λεπτομέρειες του αγώνα, την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά την πανηγυρική εκκίνηση, που δε θα μπορούσε παρά να δοθεί κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα ξεκινήσουν για την πρώτη τους «παράσταση» επί ελληνικού εδάφους, εντός και πέριξ της Πλατείας Νερού. Η ΕΚΟ Super Special Stage, συνολικού μήκους 1,48 χλμ., θα διεξαχθεί υπό το βλέμμα 6.300 καθήμενων, αλλά και όλων των φίλων του σπορ που θα βρεθούν στους προκαθορισμένους χώρους θεατών, με ελεύθερη είσοδο. Ανάμεσα στα γήπεδα Tae Kwon Do και Beach Volley ή με θέα στη Μαρίνα Φαλήρου και στο Θωρηκτό Αβέρωφ, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις θα «ταξιδέψει» για ακόμα μία φορά την εικόνα της Ελλάδας σε περισσότερες από 150 χώρες στον κόσμο. Τα αυτοκίνητα θα αγωνιστούν ανά ένα, ακριβώς όπως και στις 14 ειδικές διαδρομές που θα αποτελέσουν το πεδίο δράσης του αγώνα τις επόμενες τρεις ημέρες. Από τις ε.δ. «Λουτράκι» και «Πίσια» σε εκείνες της Στερεάς Ελλάδας, με επίκεντρο και πάλι τη Λαμία, η διαδρομή του φετινού αγώνα, όπως αποκαλύφθηκε και μέσω ψηφιακών γραφημάτων, είναι ίσως η πιο αντιπροσωπευτική της 70χρονης ιστορίας του. Μια ιστορική αναδρομή, άλλωστε, επιχειρεί συνολικά φέτος η Οργανωτική Επιτροπή, με ενέργειες που φέρνουν στην επιφάνεια την πορεία του αγώνα στο χρόνο. Η αρχή έγινε με το Acropolis Rally Hall Of Fame powered by Betsson. O διαγωνισμός που «έτρεξε» μέσα από τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του Ράλλυ Ακρόπολις έδωσε στους φίλους του αγώνα την ευκαιρία να ψηφίσουν τους κορυφαίους στην ιστορία του, αλλά και ανέδειξε 80 τυχερούς που κερδίζουν προσκλήσεις για την EKO Super Special Stage ή συλλεκτικά δώρα. Μεταξύ αυτών, το Λεύκωμα «1953-2023 - 70 Χρόνια Ράλλυ Ακρόπολις», το οποίο στις 274 σελίδες του φιλοξενεί την ιστορική αναδρομή σε κάθε χρονιά του αγώνα. Ανάλογα, με χρονικό ορίζοντα παρουσίασης τον Νοέμβριο, ο αγώνας θα αποκτήσει το δικό του ντοκιμαντέρ αποτελούμενο από τέσσερα ωριαία επεισόδια, με «πρωταγωνιστές» βετεράνους και σύγχρονους αγωνιζόμενους, ανθρώπους της διοργάνωσης, αλλά και θεατές, επιχειρηματίες κ.ά. που έζησαν ή ζουν την πορεία του αγώνα.