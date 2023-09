Οι εργαζόμενοι στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχουν καλύτερα προσόντα στην ηλεκτροκίνηση από τους εργαζόμενους σε άλλες δυτικές χώρες. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν ερευνητές της EconPol Europe, χρησιμοποιώντας δεδομένα από το δίκτυο σταδιοδρομίας LinkedIn.

Στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, το 6,2 τοις εκατό των εργαζομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν δεξιότητες στην ηλεκτροκίνηση. Στην ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία, το ποσοστό είναι 4,6 τοις εκατό. στις ΗΠΑ, 3,7 τοις εκατό. στη Γαλλία, 3,3 τοις εκατό. και στην Ισπανία, 2,4 τοις εκατό. Τα ποσοστά βασίζονται σε δεδομένα που αναφέρουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι από το 2023.

Αυτές οι δεξιότητες είναι επίσης ευρέως διαδεδομένες μεταξύ των Γερμανών προμηθευτών. «Δεν είναι τυχαίο ότι οι Γερμανοί προμηθευτές έχουν γίνει βασικοί προμηθευτές για κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως», εξηγεί ο συγγραφέας της μελέτης Oliver Falck, Διευθυντής του ifo Center for Industrial Organisation and New Technologies.

Παρόμοια εικόνα προκύπτει και όσον αφορά τις «πράσινες δεξιότητες» των εργαζομένων στο σύνολο της μεταποίησης. Σύμφωνα με τη μελέτη, το 17,9 τοις εκατό των εργαζομένων στο LinkedIn στη Γερμανία έχουν αυτές τις δεξιότητες. Στην Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ποσοστό είναι 15,3 τοις εκατό. Ακολουθούν Γαλλία (15,2 τοις εκατό) και Ιταλία (13,3 τοις εκατό).

Η μελέτη βασίζεται σε αξιολογήσεις προφίλ χρηστών στο LinkedIn. «Τα επίσημα δεδομένα δεν παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό της αυτοκινητοβιομηχανίας», λέει ο Falck.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr