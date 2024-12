Αρκετούς μήνες πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους, το νέο Αμιγώς Ηλεκτρικό MINI Cooper και το νέο MINI Countryman πραγματοποίησαν την πρώτη τους εμφάνιση επί Ελληνικού εδάφους σε μία φαντασμαγορική εκδήλωση που ενθουσίασε το κοινό της Βρετανικής μάρκας.

Έντονο ενθουσιασμό και προσμονή δημιούργησε η Αποκλειστική Πανελλαδική Πρεμιέρα της νέας οικογένειας μοντέλων ΜΙΝΙ, που πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2023, στο χώρο του Φεστιβάλ Αθηνών 260 στην Αθήνα. Σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση, η ΜΙΝΙ είχε την ευκαιρία να συστηθεί ξανά με τους φίλους της, μέσω του κεντρικού μηνύματος της καμπάνιας "Nice to Meet You Again". Το νέο slogan επικοινωνεί με καινοτόμο τρόπο τη νέα οικογένεια μοντέλων ΜΙΝΙ συνδυάζοντας την ξεχωριστή σχεδίαση, την προηγμένη τεχνολογία κίνησης με χαμηλές εκπομπές ρύπων, και την συναρπαστική ψηφιακή εμπειρία που προσφέρουν τα νέα μοντέλα της μάρκας.

Αρκετούς μήνες πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους, το νέο Αμιγώς Ηλεκτρικό MINI Cooper, το απόλυτο σύμβολο της πόλης με την αυθεντική αίσθηση go-kart, και το νέο MINI Countryman, το μεγαλύτερο ΜΙΝΙ που σχεδιάστηκε ποτέ, παρουσιάστηκαν στο Opening Exclusive Event την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου σε συνεργάτες του Επίσημου Δικτύου ΜΙΝΙ, πελάτες και εκπροσώπους των media αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις για τη νέα εποχή της μάρκας που έρχεται.

Στην έναρξη της εκδήλωσης, η Επικεφαλής για την μάρκα ΜΙΝΙ στην Ελλάδα, Δήμητρα Μπίκου, ξεκίνησε κάνοντας μια ιστορική αναδρομή της μάρκας, από τη σχεδίαση του πρώτου Mini από τον Σερ Άλεκ Ισιγόνη, έως την αναβίωση της μάρκας στις αρχές της χιλιετίας, κάνοντας αναφορά και στις γενιές που ακολούθησαν. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Κοιτάζοντας μπροστά, το μέλλον της οικογένειας ΜΙΝΙ είναι τόσο συναρπαστικό όσο και η ιστορία του. Έχουμε δεσμευτεί να ξεπεράσουμε τα όρια της ηλεκτροκίνησης και της καινοτομίας. Η μάρκα ΜΙΝΙ πλέον στρέφεται προς ένα πιο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον, ενώ εξακολουθεί να παρέχει την χαρακτηριστική διασκεδαστική εμπειρία οδήγησης ΜΙΝΙ».

Στη συνέχεια της παρουσίασης, Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του BMW Group Hellas, Andreas Sieben, εστίασε στην επιτυχημένη εμπορική πορεία των μοντέλων ΜΙΝΙ στην Ελληνική αγορά και περιέγραψε τον μοναδικό χαρακτήρα που κάνει την ΜΙΝΙ να ξεχωρίζει σε αυθεντικότητα και διαχρονικότητα από τον ανταγωνισμό.

Τα νέα μοντέλα αποκαλύφθηκαν με ένα ξεχωριστό μουσικoχορευτικό show με ανεβασμένη διάθεση, ενθουσιάζοντας τους καλεσμένους, ενώ τη διασκεδαστική ατμόσφαιρα απογείωσε ο εμβληματικός ραδιοφωνικός παραγωγός, Αλέξανδρος Χριστόπουλος, με επιτυχημένες μουσικές επιλογές.

Οι παρουσιάσεις του νέου Αμιγώς Ηλεκτρικού ΜΙΝΙ Cooper και του νέου MINI Countryman συνεχίστηκαν στις 4 και 5 Νοεμβρίου με την Επικεφαλής της μάρκας ΜΙΝΙ για την Ελλάδα, Δήμητρα Μπίκου και τον Product Manager του BMW Group Hellas, Νίκο Καψή, να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τα νέα μοντέλα στους εκλεκτούς επισκέπτες του event.

Το Αμιγώς Ηλεκτρικό MINI Cooper και το νέο ΜΙΝΙ Countryman .

Η νέα οικογένεια MINI μεταφέρει τη διασκεδαστική οδήγηση, την εμπειρία χρήστη και το υψηλό αίσθημα ευθύνης της μάρκας σε μια νέα εποχή. Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο μετασχηματισμό που αντικατοπτρίζεται στη νέα σχεδιαστική γλώσσα "Charismatic Simplicity" η οποία συνδυάζει τις παραδοσιακές αξίες με τις προοδευτικές καινοτομίες της ΜΙΝΙ με ιδιαίτερα αυθεντικό τρόπο, χωρίς περιττά σχεδιαστικά στοιχεία.

Το νέο Αμιγώς Ηλεκτρικό MINI Cooper είναι διαθέσιμο στην έκδοση Cooper E και ως Cooper SE, με μεγαλύτερη ισχύ και αυτονομία. Ο ηλεκτροκινητήρας των 135 kW/184 hp του MINI Cooper E παράγει ροπή 290 Nm και επιταχύνει το όχημα από στάση στα 100 km/h σε 7,3 δευτερόλεπτα. Με ισχύ 160 kW/218 hp, το MINI Cooper SE επιταχύνει από τα 0 στα 100 km/h σε 6,7 δευτερόλεπτα με μέγιστη ροπή 330 Nm. Η αυτονομία που προσδιορίζεται στον κύκλο WLTP είναι 305 χιλιόμετρα για το MINI Cooper E και 402 χιλιόμετρα για το MINI Cooper SE.

Tο νέο MINI Countryman έχει μεγαλώσει αισθητά σε σχέση με τον προκάτοχό του, προσφέροντας ακόμα περισσότερους χώρους και άνεση. Ο ηλεκτροκινητήρας των 150 kW/204 hp του MINI Cooper E παράγει ροπή 250 Nm και επιταχύνει το αυτοκίνητο από στάση στα 100 km/h σε 8,6 δευτερόλεπτα. Αποδίδοντας ισχύ 230 kW/313 hp, οι ηλεκτροκινητήρες του τετρακίνητου MINI Countryman SE ALL4 παράγουν συνδυασμένη ροπή 494 Nm και επιταχύνουν το όχημα από τα 0 στα 100 km/h σε 5,6 δευτερόλεπτα. Η αυτονομία σύμφωνα με τον κύκλο WLTP είναι 462 χλμ. για το MINI Cooper E και 433 χλμ. για το MINI Cooper SE ALL4.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr