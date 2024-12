Μια νέα, πρωτότυπη χορηγική συνεργασία της EMA AE – GENERAL TIRE ελαστικά με το ATTART OFF ROAD PARK, στην Κερατέα Αττικής, είναι πρόσφατα σε ισχύ, μέχρι και τα τέλη Απριλίου 2024.

Με μήνυμα “Anywhere is possible”, η GENERAL TIRE (https://www.generaltire.gr/aftokinito) θα διαθέσει μια σειρά από τα κορυφαία off road ελαστικά της για τα εκτός δρόμου οχήματα του πάρκου, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να δοκιμάσουν τα εξαιρετικά τους οδηγικά χαρακτηριστικά, που κυριολεκτικά απογειώνουν τις δυνατότητες των off road αυτοκίνητων.

Η πίστα ATTART OFF ROAD PARK (https://attartoffroadpark.gr/) είναι η πρώτη ολοκληρωμένη και ειδικά διαμορφωμένη πίστα εκτός δρόμου οδήγησης στην Ελλάδα, όπου οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν, είτε τα 4Χ4 οχήματα του πάρκου είτε τα δικά τους οχήματα. Τα ατομικά σεμινάρια οδήγησης γίνονται σε λάσπη, χώμα, εμπόδια, πέτρες, βράχια και απότομες κλίσεις και προσφέρουν μια αξέχαστη off road περιπέτεια! Στην πίστα, επίσης, γίνονται συχνά παρουσιάσεις αυτοκίνητων, events, test drives, συναντήσεις λεσχών και συνέδρια. Η εμπειρία 4X4 οδήγησης στο πάρκο ATTART είναι σχεδιασμένη από τον Στέφανο Αττάρτ, τον πλέον «ειδικό» άνθρωπο του χώρου των οχημάτων εκτός δρόμου, στην Ελλάδα. Ο Στέφανος είναι ο πρώτος Έλληνας πρωταθλητής αγώνων στο χώμα, με διεθνώς αναγνωρισμένες ικανότητες και γνώσεις off road οδήγησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πρόσφατη έρευνα της GENERAL TIRE αποκαλύπτει το μεγάλο ενδιαφέρον των οδηγών για την off-road οδήγηση και τα 4x4 και στα SUV οχήματα, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και συνθήκες εδάφους. Από τους 2.000 οδηγούς 4x4 και SUV, που ρωτήθηκαν, σχεδόν το 1/5 επιλέγει αυτά τα οχήματα, λόγω της ικανότητάς τους εκτός δρόμου, ενώ 4 στους 10 (43%) συνειδητοποίησαν, με την πάροδο του χρόνου και με βάση τις χρηστικές ανάγκες τους, ότι θέλουν να αλλάξουν το συμβατικό τους αυτοκίνητο σε 4Χ4 ή SUV. Περισσότεροι από τους μισούς (52%) λένε ότι από τότε που απέκτησαν ένα 4x4 ή ένα SUV ξεκίνησαν να κάνουν περισσότερες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με πιο πολλές οδικές εκδρομές, εξερεύνηση περισσότερων αγροτικών τοποθεσιών και συχνές διακοπές με κατασκήνωση. Παράλληλα, όλοι δηλώνουν ότι η σημασία ενός σετ ελαστικών που δίνουν στον οδηγό αυτοπεποίθηση και ασφάλεια, αναδεικνύεται αυτόματα. Τέλος, όπως δείχνει η έρευνα, οι περισσότεροι που θέλουν να βιώσουν την οδήγηση εκτός δρόμου με το όχημά τους, αναζητούν τη γνώση και την εξοικείωση με τους βασικούς κανόνες της off-road οδήγησης, ώστε οι εξορμήσεις τους να είναι ασφαλείς και συνάμα απολαυστικές.

