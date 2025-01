Η Kia κατέκτησε τους επίζηλους τίτλους του Παγκόσμιου Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2024 (2024 World Car of the Year) και του Παγκόσμιου Ηλεκτρικού Οχήματος 2024 (2024 World Electric Vehicle).

Το Kia EV9 πέτυχε μια αξιοσημείωτη διπλή νίκη στα Παγκόσμια Βραβεία Αυτοκινήτου 2024. Ζωντανά, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των World Car Awards στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης (New York Auto Show), ανακοινώθηκε πως το EV9 εξασφάλισε τους διάσημους τίτλους του Παγκόσμιου Αυτοκινήτου της Χρονιάς και του Παγκόσμιου Ηλεκτρικού Οχήματος.

Μια κριτική επιτροπή 100 διακεκριμένων δημοσιογράφων αυτοκινήτου που εκπροσωπούν 29 χώρες και μετέχουν στα World Car Awards, αναγνώρισε τον καινοτόμο σχεδιασμό, το ευρύχωρο εσωτερικό των επτά θέσεων και την ανταγωνιστική τιμή του Kia EV9. Βασισμένο στην πλατφόρμα E-GMP, το EV9 είναι το πρώτο Kia που διαθέτει τεχνολογία μπαταριών τέταρτης γενιάς για κορυφαία απόδοση.

Τα World Car Awards, που καθιερώθηκαν το 2003, είναι παγκοσμίως γνωστά ως η κορυφαία διάκριση για την αριστεία και την πρωτοπορία της αυτοκινητοβιομηχανίας, επιβραβεύοντας αξιοσημείωτα επιτεύγματα σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αυτοκινητοβιομηχανία. Πριν από την εκδήλωση του 2024, η Kia είχε ήδη κατακτήσει τρεις νίκες στα World Car Awards - το Telluride ως Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς και το Soul EV ως Παγκόσμιο Αστικό Αυτοκίνητο το 2020, μαζί με το Kia EV6 GT που κατέκτησε τον τίτλο του Παγκόσμιου Αυτοκινήτου Επιδόσεων της Χρονιάς το 2023.

"Είναι μεγάλη μας τιμή που το EV9 ανακηρύχθηκε Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς και Παγκόσμιο Ηλεκτρικό Όχημα. Αυτός ο θρίαμβος αποτελεί απόδειξη της ακλόνητης δέσμευσής μας να διευρύνουμε τα όρια της τεχνολογίας και της σχεδιαστικής αριστείας.

Η επιτυχία του Kia EV9 θα μας ωθήσει να συνεχίσουμε να παρέχουμε εξαιρετικά οχήματα που επαναπροσδιορίζουν την οδηγική εμπειρία για τους πελάτες σε όλο τον κόσμο", δήλωσε ο Ho Sung Song, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kia.

Οι δύο νίκες στα World Car Awards έρχονται να προστεθούν σε μια ήδη εντυπωσιακή συλλογή διακρίσεων για το Kia EV9. Από την παρουσίασή του ως το πρώτο EV SUV με τρεις σειρές καθισμάτων της Kia, το EV9 έχει συγκεντρώσει μια σειρά από βραβεία, μεταξύ των οποίων η νίκη στην κατηγορία "Οικογενειακά αυτοκίνητα" των Golden Steering Wheel Awards, το North American Utility Vehicle of the Year 2024 και το "Best Premium SUV" στα βραβεία Newsweek Autos Awards 2023.

"Το EV9 είναι μια ξεκάθαρη απεικόνιση του οράματος της Kia και μια ακόμη απόδειξη της αφοσίωσής μας στην ποιότητα. Το βραβείο αυτό επιβεβαιώνει τη θέση της Kia ως πρωτοπόρου στις λύσεις βιώσιμης κινητικότητας που ξεπερνούν τα συμβατικά αυτοκίνητα. Μοιραζόμαστε αυτή την τιμή με τις παγκόσμιες ομάδες μας που συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχία του EV9", δήλωσε ο Sean Yoon, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kia North America και της Kia America.

