Η Hyundai ανακοίνωσε την επιστροφή της στον θρυλικό αγώνα Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC), γνωστός και ως «The Race to the Clouds» στις 23 Ιουνίου 2024. Ο φετινός αγώνας για την κορυφή του America’s Mountain θα σηματοδοτήσει άλλο ένα ορόσημο στη μακρόχρονη ιστορία της Hyundai στην διοργάνωση του Κολοράντο, μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 1992.

Η Hyundai θα συμμετάσχει στον Pikes Peak International Hill Climb 2024 με την παρουσία τεσσάρων αυτοκινήτων και εξαιρετικούς οδηγούς :

• Paul Dallenbach

Έντεκα φορές νικητής του Pikes Peak International Hill Climb

• Robin Shute

Τέσσερις φορές νικητής και κάτοχος του τίτλου King of the Mountain στο Pikes Peak

• Daniel "Dani" Sordo Castillo

Ισπανός οδηγός της Hyundai Motorsport στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC)

• Ο τέταρτος οδηγός θα ανακοινωθεί αργότερα.

Η Hyundai θα ανακοινώσει ποια αγωνιστικά αυτοκίνητα θα πιλοτάρουν οι οδηγοί και τα ρεκόρ που σκοπεύουν να κυνηγήσουν σε σχετική ενημέρωση που θα ακολουθήσει.

«Ο οδηγός είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την επιτυχία μας στο Pikes Peak International Hill Climb» δήλωσε ο κ. Till Wartenberg, Vice President της Hyundai και Head του τμήματος N Brand and Motorsport. «Επιλέξαμε κορυφαίους οδηγούς όπως ο Robin Shute και ο Paul Dallenbach που έχουν κατακτήσει την κορυφή της διοργάνωσης συνολικά αλλά και της κατηγορίας 15 φορές. Και οι δύο αυτοί οδηγοί έχουν απίστευτη εμπερία και γνωρίζουν πολύ καλά την ανάβαση. Η προσθήκη του οδηγού της Hyundai Motorsport WRC, Dani Sordo, είναι πολύ συναρπαστική και θα μας βοηθήσει να προσελκύσουμε την προσοχή του παγκόσμιου κοινού για την ανάβαση».

«Ο αγώνας του Pikes Peak είναι μια από τις μοναδικές και ιστορικές προκλήσεις που έχουν παραμείνει ακόμα και σήμερα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό» δήλωσε ο κ. Randy Parker, CEO της Hyundai Motor America. «Έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου γιατί το βουνό δεν υποχωρεί ποτέ. Ο καιρός δυσκολεύει εξαιρετικά το καθαρό τρέξιμο και για να κατακτήσετε το βουνό πρέπει όλα να πάνε τέλεια. Απαιτείται τεράστια προετοιμασία και λίγη τύχη για να σπάσει κανείς και να σημειώσει ρεκόρ. Η συμμετοχή στο Pikes Peak θα αποδείξει τη δύναμη που έχουν αυτά τα τέσσερα οχήματα».

«Ο αγώνας Pikes Peak International Hill Climb αντιπροσωπεύει μια μοναδική και συναρπαστική νέα πρόκληση για την ομάδα μας, επειδή η Hyundai έχει ήδη μια πλούσια ιστορία συμμετοχής στη διοργάνωση εδώ και 30 χρόνια», δήλωσε ο κ. Bryan Herta, President και CEO της Bryan Herta Autosport. «Βασιζόμαστε στους πολλούς ειδικούς της εκδήλωσης, καθώς και στη μηχανολογία και την εμπειρία της Hyundai. Θέλουμε να δείξουμε τι μπορούν να κάνουν τα οχήματα της Hyundai σε μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις στον μηχανοκίνητο αθλητισμό».

