H Citroёn με το νέο ë-C3 επιτυγχάνει τον εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης προσφέροντας την αρχική έκδοση με τιμή εκκίνησης από €19.710 (περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3).

Η Citroёn ανανεώνει το best seller της Ευρωπαϊκής αγοράς, με το νέο επαναστατικό C3 το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά. Με κάθε νέα γενιά του C3, η Citroёn ταράζει τα νερά της αγοράς προσφέροντας ένα καινοτόμο μοντέλο, διατηρώντας τα γνώριμα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μάρκας, μεταξύ των οποίων τη μοναδική σχεδίαση, την απαράμιλλη άνεση και τον πλούσιο εξοπλισμό. Η δε ελκυστική τιμολογιακή πολιτική κάνει το νέο C3 εξαιρετικά δημοφιλές σε ένα ευρύ κοινό απαντώντας στις εξατομικευμένες ανάγκες των καταναλωτών.

1,2 TURBO 100hp: h εισαγωγικη επιλογη του νεου c3

Ως μία εισαγωγική επιλογή, το νέο Citroën C3 προσφέρεται με τον νέας γενιάς βενζινοκινητήρα 1,2 Turbo με ισχύ 100 ίππων, που συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων. Πλήρως επανασχεδιασμένος για επιδόσεις και αξιοπιστία, ο κινητήρας αυτός πλέον εξοπλίζεται με αλυσίδα χρονισμού. Στον μεικτό κύκλο κατά WLTP, η έκδοση αυτή αναμένεται να πιστοποιηθεί στα 126 έως 128 γρ. CO 2 /χλμ.

48V Hybrid: Η ΙΔΑΝΙΚH ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μαζί με την βενζινοκίνητη 1.2 Turbo 100hp έκδοση, το νέο Citroёn C3 προσφέρεται για πρώτη φορά με υβριδικό κινητήριο σύστημα χάρη στην ευελιξία και την προσαρμοστικότητα της SmartCar πλατφόρμας.

Η υβριδική έκδοση του νέου Citroёn C3 αποτελεί μια εξαιρετική πρόταση καθώς επιτρέπει έως και 50% αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης εντός των αστικών κέντρων. Χωρίς περιορισμούς επαναφόρτισης, επιτρέπει στον οδηγό να απολαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης, από την ευκολία οδήγησης χωρίς θορύβους ή κραδασμούς έως την πρόσβαση σε ζώνες χαμηλών ρύπων (αστικά κέντρα).

Αυτή η υβριδοποίηση συνδυάζει τα πλεονεκτήματα βενζίνης και ηλεκτρισμού με δύο κινητήρες οι οποίοι λειτουργούν μαζί ή ξεχωριστά, αυτόματα και χωρίς την παρεμβολή του οδηγού. Βασισμένη στην Hybrid 48V τεχνολογία, αποτελείται από μία μπαταρία ιόντων λιθίου 48V η οποία επαναφορτίζεται κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων φάσεων οδήγησης, ένα τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 100 ίππων (74 kW) νέας γενιάς σχεδιασμένο ειδικά για να συνδυάζεται με αυτό το υβριδικό σύστημα καθώς και με ένα νέο εξηλεκτρισμένο κιβώτιο ë-DCS6 διπλού συμπλέκτη, με ενσωματωμένο ηλεκτροκινητήρα ë-Motor 21 kW, που παράγεται στη Γαλλία.

Απλό και ομαλό στη χρήση του, το Hybrid 100 προσφέρει ευχαρίστηση και ευελιξία με ροπή 205 Nm (55 Nm από τον ηλεκτροκινητήρα) ενώ την ίδια στιγμή μειώνει τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση σχεδόν κατά 10% σε σύγκριση με μία αντίστοιχη βενζινοκίνητη έκδοση. Κατά τον μεικτό κύκλο WLTP, αυτή η έκδοση αναμένεται να πιστοποιηθεί στα 117 γρ. CO 2 /χλμ. Κατά την επιτάχυνση, ο ηλεκτροκινητήρας προσφέρει επιπλέον ισχύ 9 kW (περίπου 12 ίπποι), εξασφαλίζοντας συνεχώς ένα υψηλό επίπεδο άνεσης ενώ την ίδια στιγμή εγγυάται δυναμική επιτάχυνση.

Το νέο ё-C3 φέρνει την επανάσταση στην ηλεκτροκίνηση γκρεμίζοντας το κατεστημένο σε ότι αφορά τη σχεδίαση και την κατασκευή των ευρωπαϊκών μοντέλων της κατηγορίας Β. Η δημοφιλής και τολμηρή μάρκα επανεφευρίσκει τον εαυτό της για να ανταποκριθεί επιθετικά στην πρόκληση να καταστήσει την πλήρως ηλεκτρική μετακίνηση προσιτή σε όλους, με το πρώτο ευρωπαϊκής σχεδίασης και κατασκευής, αμιγώς ηλεκτρικό B-hatchback για πελάτες που επιζητούν τα πλεονεκτήματα των μηδενικών εκπομπών ρύπων, με καθαρή, λογική, και σε προσιτή τιμή, κινητικότητα.

Για πρώτη φορά στον όμιλο Stellantis, η οικονομική και σχεδιασμένη αποκλειστικά για ηλεκτρικά (BEV), πλατφόρμα χρησιμοποιεί μια μπαταρία 44 kWh LFP (Lithium Ferro Phosphate) για να προσφέρει έως και 326km αυτονομία σε συνδυασμένο κύκλο βάσει WLTP, ενώ η δυνατότητα ταχείας φόρτισης με συνεχές ρεύμα (DC) 100kW, επιτυγχάνει επαναφόρτιση από το 20 έως το 80% της χωρητικότητας σε μόλις 26 λεπτά.

Η στάνταρ επαναφόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), από 20% έως 80%, διαρκεί περίπου 4 ώρες & 20λ. με ισχύ 7kW ή 2 ώρες & 52λ. εφόσον διατίθεται φορτιστής ισχύος 11 kW. Η πρόσβαση τόσο στις οικιακές όσο και στις δημόσιες εγκαταστάσεις φόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος, είναι εύκολη χρησιμοποιώντας το καλώδιο Mode3 που παρέχεται στο στάνταρ εξοπλισμό, και είναι ιδανικό για συχνή επαναφόρτιση στο σπίτι με τη χρήση wallbox, καθώς και σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης. Το καλώδιο μπορεί να φορτίσει είτε με μονοφασική παροχή 7,4kW είτε με τριφασικό wallbox 11kW.

Με τον κινητήρα των 83kW (113hp) και το πλήρως αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων που επιταχύνει το αυτοκίνητο από τα 0-100km/h σε 10 περίπου δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα των 135km/h, το νέο ë-C3 προσφέρει υπεραρκετή ισχύ και απόδοση, για την καθημερινή οδήγηση και την κυκλοφορία, ιδιαίτερα σε αστικά και περιαστιακά περιβάλλοντα.

Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να προγραμματίζει τις διαδρομές του, αλλά και να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο, την κατάσταση φόρτισης και το επίπεδο της μπαταρίας, και να απολαμβάνει μια ολοκληρωμένη εμπειρία πλοήγησης χάρη στη νέα εφαρμογή e-ROUTES. Αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για ηλεκτρικά οχήματα Citroën, ως μέρος των δικτυωμένων υπηρεσιών «Connect Plus» της εταιρείας. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή MyCitroën, ο οδηγός του ë-C3 μπορεί επίσης να διαχειρίζεται τον προγραμματισμό της φόρτισης, καθώς και να προγραμματίσει την θερμοκρασία ψύξης-θέρμανσης της καμπίνας, αλλά και να ελέγξει το επίπεδο της μπαταρίας καθώς και τη θέση στάθμευσής του.

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΣΗΣ

Το νέο Citroёn C3 φημίζεται για την οδηγική εμπειρία και την άνεση που προσφέρει, χαρακτηριστικά τα οποία ενδυναμώνονται στη νέα του γενιά.

Ανάρτηση Citroën Advanced Comfort®: για πρώτη φορά το νέο Citroёn C3 υιοθετεί την ανάρτηση Advanced Comfort με υδραυλικά “μαξιλάρια” προοδευτικής απόσβεσης (Progressive Hydraulic Cushions) η οποία αποτελεί και αποκλειστικότητα της Citroёn. Η εν λόγω ανάρτηση διατίθεται στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων του νέου Citroёn C3 και προσφέρει σε οδηγό και επιβάτες μία μοναδική αίσθηση άνεσης. Σε αντίθεση με ένα συμβατικό σύστημα ανάρτησης το οποίο χρησιμοποιεί αμορτισέρ,

ελατήρια και μηχανικά στοπ, η λύση της Citroën προσθέτει δυο υδραυλικά στοπ, ένα για συμπίεση και ένα για αποσυμπίεση.

Αυτό το τεχνολογικό επίτευγμα, επιτρέπει στους μηχανικούς να ρυθμίζουν την ανάρτηση και να προσφέρουν μία ακόμα πιο ομαλή αίσθηση του δρόμου, με το αυτοκίνητο να δίνει την εντύπωση ότι κινείται πάνω σε ένα μαγικό χαλί. Το συγκεκριμένο πλεονέκτημα είναι αισθητό σε χαμηλές ταχύτητες, εξουδετερώνοντας τις όποιες ανωμαλίες του δρόμου. Στις μεσαίες ταχύτητες, αυτή η καινοτομία προσφέρει καλύτερο έλεγχο των κινήσεων του αμαξώματος στον διαμήκη άξονα, αποτρέποντας τις ταλαντώσεις.

Καθίσματα Advanced Comfort®: Επιπρόσθετα, το νέο Citroёn C3 εξοπλίζεται με τα νέας γενιάς, και επανασχεδιασμένα αποκλειστικά για το νέο C3, καθίσματα Advanced Comfort, άλλη μια μοναδική καινοτομία της Citroёn, τα οποία διαθέτουν 10mm επιπρόσθετου αφρώδους υλικού στη βάση και την πλάτη του καθίσματος για κορυφαία επίπεδα άνεσης.

C-Zen Lounge Concept: το μπροστινό τμήμα της καμπίνας των επιβατών έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απλό, ζεστό και εργονομικό προκειμένου να προσφέρει μία αίσθηση ηρεμίας και γαλήνης. Αυτό επιτυγχάνεται πρωτίστως μέσα από ένα μινιμαλιστικά σχεδιασμένο ταμπλό, το οποίο εκτείνεται οριζόντια και είναι διαιρεμένο σε δύο διακριτά επίπεδα. To κάτω επίπεδο είναι επενδυμένο με ύφασμα, το οποίο αποκαλείται “Sofa Design” (εμπνευσμένο από τα στοιχεία απαλότητας και άνεσης που προσφέρουν οι καναπέδες).

Η απουσία ενός παραδοσιακού πίνακα οργάνων είναι μία πραγματική καινοτομία για το άνω τμήμα του ταμπλό. Το νέο Citroёn C3 διατίθεται, για πρώτη φορά, με ένα ανανεωμένο Citroën Head-Up Display, το οποίο προβάλλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την οδήγηση, σε μία μαύρη γυαλιστερή επιφάνεια τοποθετημένη ανάμεσα στην κορυφή του ταμπλό και το κάτω τμήμα του παρμπρίζ. Αυτή η έξυπνη λύση επιτρέπει στον οδηγό να έχει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές πληροφορίες που χρειάζεται χωρίς να στρέψει το βλέμμα του από τον δρόμο. Η καινοτομία αυτή συνδυάζεται με ένα νέο συμπαγές πολυλειτουργικό τιμόνι, μικρότερο σε μέγεθος και πολύ πιο εύκολο στο χειρισμό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Το ίδιο ευέλικτο και ευκολοδήγητo: με μήκος 4,01 μ., το νέο Citroёn C3 είναι μόλις 19 χιλιοστά μεγαλύτερο σε σύγκριση με το απερχόμενο μοντέλο. Παραμένει το ίδιο συμπαγές για μεγαλύτερη ευελιξία (κύκλος στροφής 10,6 μ.), πιο εύκολους ελιγμούς και ευκολία στο παρκάρισμα.

Ευκολότερη είσοδος στο όχημα: με ύψος 1,57 μ. (με μπάρες οροφής), το νέο Citroёn C3 είναι σχεδόν 100 χιλιοστά υψηλότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά ενώ η απόσταση από το έδαφος, αυξήθηκε από τα 135 χιλιοστά του προηγούμενου C3 στα 197 χιλιοστά της νέας γενιάς (163 χιλιοστά για το ё-C3). Η συγκεκριμένη απόσταση από το έδαφος διευκολύνει την είσοδο και την έξοδο από το όχημα, προσφέροντας μία πιο άνετη οδήγηση, ειδικά στα ανώμαλα οδοστρώματα τα οποία συναντώνται συχνά κατά την οδήγηση σε αστικό ή περιαστικό περιβάλλον.

Ακόμα πιο ευρύχωρο εσωτερικό με μεγαλύτερους χώρους για τα πόδια, το κεφάλι και τους αγκώνες για επιπλέον άνεση: τα καθίσματα είναι υπερυψωμένα κατά 76 χιλιοστά σε σύγκριση με την απερχόμενη έκδοση. Αυτό επιτρέπει στους επιβαίνοντες να έχουν μία πιο υψηλή θέση με ακόμα μεγαλύτερη εποπτεία του γύρω χώρου για τον οδηγό, με υψηλότερη αίσθηση ελέγχου και ασφάλειας. Αυτό συνεπάγεται καλύτερη ορατότητα εξωτερικά του οχήματος, στοιχείο που συμβάλει σε μια αίσθηση ευεξίας. Επιπλέον, το μεγαλύτερο ύψος συνεισφέρει και σε μεγαλύτερο χώρο για την κεφαλή (+ 31 χιλιοστά μπροστά σε σύγκριση με τον μέσο όρο της κατηγορίας). Ο πίσω χώρος για τα πόδια των επιβατών έχει αυξηθεί τουλάχιστον 20 χιλιοστά σε σύγκριση με τον μέσο όρο της κατηγορίας του, ενώ παράλληλα το νέο Citroёn C3 προσφέρεται με αυξημένο χώρο για τους αγκώνες για τους πίσω επιβάτες κατά 19 χιλιοστά και για τους εμπρός επιβάτες κατά 21 χιλιοστά.

Η μεταφορά αντικειμένων και αποσκευών γίνεται πλέον εύκολα με το νέο Citroёn C3. Ο μεγαλύτερος εσωτερικός χώρος προσφέρει έξυπνες και χρήσιμες λύσεις αποθήκευσης στα πάνελ των θυρών, στην κεντρική κονσόλα, καθώς και κάτω από το κεντρικό υποβραχιόνιο, ενώ την ίδια στιγμή μία επιφάνεια για ασύρματη φόρτιση είναι διαθέσιμη στην κεντρική κονσόλα. Ο χώρος αποσκευών είναι γενναιόδωρος, αυξημένος κατά 28 λίτρα φτάνοντας στα 328 λίτρα. Η χωρητικότητα του μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω χάρη στην προσαρμοστικότητα του πίσω καθίσματος, τα οποίο αναδιπλώνεται σε διάταξη 60/40.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το νέο C3 είναι ακόμα πιο «συνδεδεμένο» προσφέροντας δύο επίπεδα infotainment τα οποία διευκολύνουν τη γρήγορη πρόσβαση σε ευφυή και χρήσιμα χαρακτηριστικά που οι πελάτες χρειάζονται στην καθημερινότητα τους.

Η βασική έκδοση "You", προσφέρεται με ένα Smartphone Station το οποίο περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη βάση για smartphone η οποία, χάρη στην wireless τεχνολογία NFC (Near Field Communication), επιτρέπει στον οδηγό να συνδέσει τη συσκευή του και μέσω της εφαρμογής My Citroen, το smartphone του να μετατραπεί στο επίκεντρο της ψηφιακής οδηγικής του εμπειρίας.

Μέσω της εφαρμογής αυτής, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή τους προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε συντομεύσεις τηλέφωνου, ραδιοφώνου, πλοήγησης και υπηρεσιών μουσικής. Για μία ομαλή, απροβλημάτιστη εμπειρία οδήγησης, τα διαισθητικά χειριστήρια πάνω στο τιμόνι συμπληρώνονται από ένα διακόπτη «Home» σε όλες τις εκδόσεις, το οποίο δίνει εύκολη και γρήγορη επιστροφή στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.

Επιπρόσθετα αξίζει να σημειωθεί ότι οι πελάτες μέσω της εφαρμογής My Citroën App μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε e-Calls, στη Citroën Assistance, σε υπηρεσίες τηλεσυντήρησης καθώς επίσης και σε ένα ψηφιακό εγχειρίδιο χρήσης. Το "Connect Plus" προσφέρει επιπρόσθετα πληροφορίες κυκλοφοριακής κίνησης σε πραγματικό χρόνο έτσι ώστε οι οδηγοί να μπορούν να επιλέγουν την βέλτιστη διαδρομή για τα ταξίδια τους, με εναλλακτικές διαδρομές οι οποίες υπολογίζονται και προτείνονται βασισμένες σε κυκλοφοριακές ροές και κυκλοφοριακή συμφόρηση σε πραγματικό χρόνο.

Τεχνολογίες για ξένοιαστη οδήγηση

Το νέο Citroёn C3 είναι τεχνολογικά προηγμένο και προσφέρει όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας:

Active Safety Brake, ένα σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης το οποίο λειτουργεί από 5 έως 135 χλμ./ώρα τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, το οποίο συμβάλει στον περιορισμό τραυματισμών των επιβαινόντων αλλά και των πεζών και των δικυκλιστών.

Active Lane Departure Warning, ένα σύστημα που βοηθά τον οδηγό να τοποθετήσει το αυτοκίνητο σωστά ανάμεσα στα διαγραμμισμένα όρια της λωρίδας κυκλοφορίας, με το να προσφέρει διορθώσεις στο τιμόνι όταν το αυτοκίνητο παρεκκλίνει της πορείας του, ή με το να ειδοποιεί τον οδηγό αν υπάρχει μία χαμηλής ταχύτητας ολίσθηση.

Speed Sign Recognition, σύστημα αναγνώρισης των σημάτων κυκλοφορίας που διαβάζει τα όρια ταχύτητας και τα προβάλει στο Citroën Head Up Display, παρέχοντας στον οδηγό την ανάλογη πληροφόρηση.

Ηλεκτρικό χειρόφρενο, το οποίο εφαρμόζεται αυτόματα με το που θα σβήσει ο κινητήρας και βγαίνει εκτός λειτουργίας επίσης αυτόματα, όταν ο οδηγός πατήσει το πεντάλ του γκαζιού. (Διαθέσιμο στην έκδοση Hybrid 100 και στο ё-C3).

Hill Start Assist ή υποβοήθηση κατά την εκκίνηση σε ανηφόρα, διατηρεί το όχημα στάσιμο για μερικά δευτερόλεπτα σε επιφάνειες με κλίση μεγαλύτερη από 3%, βοηθώντας τον οδηγό να αποφύγει οποιαδήποτε ακούσια κίνηση.

Η αυτόματη εναλλαγή φώτων ανάμεσα στην μεσαία και την μεγάλη σκάλα, πραγματοποιείται μέσω μίας κάμερας τοποθετημένη στο παρμπρίζ ώστε να εναλλάσσει τη λειτουργία των φώτων ανάμεσα στη μεσαία και τη μεγάλη σκάλα, όταν ανιχνεύεται αντίθετα ερχόμενο όχημα, προκειμένου να παρέχει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια.

