Η νέα BMW Σειρά 2 Coupé θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του BMW Group στη Λειψία, ενώ θα αρχίσει να κυκλοφορεί στην αγορά από τον Μάρτιο του 2025.

Ένα πλήρως ανανεωμένο χαρτοφυλάκιο συστημάτων κίνησης, η βελτιωμένη τεχνολογία ανάρτησης καθώς και τα καινοτόμα συστήματα αυτοματοποιημένης οδήγησης και στάθμευσης εξασφαλίζουν μοναδική οδηγική απόλαυση.

Ο καινοτόμος χαρακτήρας της νέας BMW Σειρά 2 Gran Coupé αντικατοπτρίζεται επίσης στον τομέα της ψηφιοποίησης. Καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση της εμπειρίας χρήστη στο ανανεωμένο εσωτερικό διαδραματίζει το νέο BMW iDrive με QuickSelect σε συνδυασμό με ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών και δυνατοτήτων in-car gaming που υποστηρίζονται από το BMW Operating System 9.

Σπορ κομψότητα με το χαρακτηριστικό στυλ BMW.

Η εξωτερική σχεδίαση της νέας BMW Σειρά 2 Gran Coupé χαρακτηρίζεται από το εντυπωσιακό εμπρός μέρος, την εκφραστικά επιμήκη σιλουέτα και το δυναμικά σχεδιασμένο πίσω μέρος. Αυτή η εικόνα εκφράζει με μεγαλύτερη σαφήνεια την σπορ κομψότητα που είναι τόσο χαρακτηριστική για μία BMW Gran Coupé.

Η φαρδιά μάσκα BMW που βρίσκεται κάτω από τους προβολείς και υιοθετεί μια καινοτόμο δομή με κάθετες και διαγώνιες μπάρες στο εσωτερικό της, καθώς και ο μεγάλος κάτω αεραγωγός, προσδίδουν στη νέα BMW Σειρά 2 Gran Coupé μια χαμηλωμένη εμφάνιση που μοιάζει να αγκαλιάζει το δρόμο.

Οι στάνταρ προβολείς LED περιλαμβάνουν κάθετα στοιχεία για τα φώτα ημέρας και τα φλας. Οι προσαρμοζόμενοι προβολείς LED με αντιθαμβωτική δέσμη μεγάλης σκάλας, λειτουργία φωτισμού στροφών και μπλε ένθετα διατίθενται προαιρετικά. Η προαιρετική BMW Iconic Glow με φωτισμό περιγράμματος της μάσκας BMW θα είναι διαθέσιμη από τον Μάρτιο του 2025.

Η πλαϊνή όψη καθορίζεται από το μακρύ καπό, τους κοντούς προβόλους και την ομαλή, ρέουσα γραμμή οροφής. Ένα έντονο βαθούλωμα, καθώς το μάτι μεταβαίνει στο πίσω μέρος του αμαξώματος, έρχεται να τονίσει το αθλητικά διαμορφωμένο τμήμα των ώμων. Στο πίσω μέρος του επιμηκυμένου πλαϊνού παραθύρου, ένας διακριτικός ανάγλυφος αριθμός 2 τονίζει το σχεδιαστικό στοιχείο Hofmeister kink (η γωνία που σχηματίζει το πίσω παράθυρο στην κολόνα C). Η δυναμική, μοντέρνα εμφάνιση του πίσω μέρους επιτυγχάνεται χάρη σε στοιχεία της σχεδίασης όπως η ιδιαίτερα γενναιόδωρη επιφάνεια που διαταράσσεται από λίγες μόνο γραμμές, τα εντυπωσιακά, επίπεδα φωτιστικά σώματα και τις ενσωματωμένες απολήξεις εξαγωγής που δεν είναι ορατές (εξαίρεση: BMW M235 xDrive Gran Coupé). Περαιτέρω πινελιές για δυναμική απόδοση προσφέρουν τα πακέτα M Sport και το M Sport Pro.

Η νέα BMW Σειρά 2 Gran Coupé διατίθεται σε δύο συμπαγή εξωτερικά χρώματα και επτά μεταλλικά, μαζί με τέσσερα φινιρίσματα που υπογράφει η BMW Individual καθώς και μια μεγάλη γκάμα ειδικών βαφών της ίδιας συλλογής. Επίσης διατίθεται προαιρετικά με high-gloss μαύρο φινίρισμα αντίθεσης για την οροφή.

Η νέα έκδοση της BMW Σειράς 2 Gran Coupé έχει μεγαλύτερο μήκος κατά 20 mm φτάνοντας τα 4.546 mm, ενώ το μεταξόνιο είναι 2.670 mm. Το πλάτος του οχήματος είναι 1.800 mm και το ύψος έχει αυξηθεί κατά 25 mm αγγίζοντας τα 1.445 mm.

Επενδύσεις εσωτερικού χωρίς δέρμα, premium περιβάλλον ανώτερης κατηγορίας.

Το πρόσφατα σχεδιασμένο εσωτερικό της BMW Σειράς 2 Gran Coupé χρησιμοποιεί επενδύσεις χωρίς δέρμα (στάνταρ). Η επένδυση Veganza/Alcantara διατίθεται προαιρετικά, σε συνδυασμό με ραμμένες στο χέρι ραφές αντίθεσης για τον πίνακα οργάνων. Οι δυναμικά φωτιζόμενες εσωτερικές επενδύσεις από φρεζαρισμένο αλουμίνιο συμβάλλουν επίσης στην κομψή και σπορ premium ατμόσφαιρα του αυτοκινήτου. Το BMW Curved Display και ο νέας σχεδίασης επιλογέας ταχυτήτων υπογραμμίζουν τον καινοτόμο χαρακτήρα του εσωτερικού.

Τα νέας σχεδίασης καθίσματα προσφέρουν υψηλό επίπεδο άνεσης σε μακρινά ταξίδια. Προαιρετικά διατίθενται σπορ καθίσματα σε Econeer, καθώς και σπορ καθίσματα M. Θερμαινόμενα και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα προσφέρονται προαιρετικά σε όλες τις εκδόσεις. Τα σπορ καθίσματα μπορούν επίσης να συνδυαστούν προαιρετικά με λειτουργία μασάζ, ενώ για τα M Sport διατίθεται οσφυϊκή στήριξη. Το στάνταρ σπορ τιμόνι μπορεί να αντικατασταθεί με ένα δερμάτινο τιμόνι M, επίσης νέας σχεδίασης. Αυτό αποτελεί μέρος του πακέτου M Sport και διαθέτει paddles για χειροκίνητες αλλαγές σχέσεων. Ένας κεντρικός αερόσακος μεταξύ οδηγού και συνοδηγού συμβάλλει τώρα στη βελτιστοποιημένη προστασία των επιβατών. Η πλάτη του πίσω καθίσματος είναι διαιρούμενη σε αναλογία 40: 20: 40 (στάνταρ), ενώ ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 430 λίτρα (BMW 220 Gran Coupé, BMW 220d Gran Coupé: 360 λίτρα).

Κορυφαία έκδοση με αγωνιστικό DNA και εξαιρετικές επιδόσεις.

Η BMW M235 xDrive Gran Coupé (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 8,2 - 7,5 l/100 km, συνδυασμένες εκπομπέςCO 2 : 185 – 170 g/km κατά το πρότυπο WLTP, κατηγορίες: G - F) βρίσκεται στην κορυφή της γκάμας και διαθέτει σημαντικά βελτιωμένα χαρακτηριστικά επιδόσεων. Με έναν 4κύλινδρο κινητήρα 221 kW/300 hp, αυτό το μοντέλο της BMW M επιταχύνει από 0 σε 100 km/h σε 4,9 δευτερόλεπτα. Για αναβαθμισμένες επιδόσεις στην πίστα, αποκλειστικά για την BMW M235 xDrive Gran Coupé, προσφέρεται επίσης το πακέτο M Technology, το οποίο περιλαμβάνει πρόσθετα μέτρα μείωσης βάρους, σφυρήλατες ζάντες ελαφρού κράματος M με διάμετρο 19 ιντσών και ένα σύστημα φρένων M Compound που προσφέρει αποτελεσματική επιβράδυνση.

M Sport Package με ανάρτηση Adaptive M και σπορ σύστημα διεύθυνσης.

Η προσαρμοζόμενη ανάρτηση, η οποία αποτελεί ένα στάνταρ χαρακτηριστικό της νέας BMW M235 xDrive Gran Coupé που προσφέρεται ως μέρος του προαιρετικού πακέτου M Sport για όλες τις άλλες εκδόσεις, ενισχύει τόσο την ευελιξία όσο και την άνεση σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων διαθέτοντας μηχανικά ελεγχόμενα αμορτισέρ μεταβλητής απόσβεσης με βάση τη συχνότητα των κραδασμών. Οι μέγιστες πιέσεις μέσα στα αμορτισέρ εξομαλύνονται μέσω πρόσθετων βαλβίδων. Με την ανάρτηση Adaptive M, το όχημα χαμηλώνει έως και 8 χιλιοστά και περιλαμβάνει επίσης σπορ σύστημα διεύθυνσης.

Νέα γενιά κινητήρων, 7-τάχυτο κιβώτιο Steptronic, στάνταρ.

Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο συστημάτων κίνησης για το λανσάρισμα στην αγορά περιλαμβάνει προηγμένους 4κύλινδρους κινητήρες βενζίνης και diesel με απόδοση 125 kW/170 hp στη νέα BMW 220 Gran Coupé (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 5,7 - 5,2 l/100 km, συνδυασμένες εκπομπές CO 2 : 129 - 119 g/km κατά το πρότυπο WLTP, κατηγορία CO 2 : D) και 120 kW/163 hp στη νέα BMW 220d Gran Coupé (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 4,6 - 4,2 l/100 km, συνδυασμένες εκπομπές CO 2 : 120 - 110 g/km κατά το πρότυπο WLTP, κατηγορίες CO 2 : D - C) και 110 kW/150 hp στη νέα BMW 218d Gran Coupé (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 5,0 - 4,6 l/100 km, συνδυασμένες εκπομπές CO 2 : 130 - 120 g/km κατά το πρότυπο WLTP, κατηγορία CO 2 : D). Όλοι οι κινητήρες μεταφέρουν την ισχύ τους στο δρόμο στάνταρ μέσω ενός 7-τάχυτου κιβωτίου Steptronic διπλού συμπλέκτη. Τα συστήματα κίνησης της BMW 220 Gran Coupé και της BMW 220d Gran Coupé υιοθετούν ήπια υβριδική τεχνολογία 48 Volt.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr