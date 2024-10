Η νέα BMW Σειρά 2 Gran Coupé πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση σε ένα ιδιαίτερα αποκλειστικό περιβάλλον, καθώς η BMW παρουσίασε τη νέα έκδοση του κομψού, σπορ τετράθυρου μοντέλου της στο ApeFest 2024 στη Λισαβόνα, μόλις δύο ημέρες μετά την επίσημη έναρξη της επικοινωνίας του μοντέλου.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του αυτοκινήτου ήταν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της εκδήλωσης που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Bored Ape Yacht Club (BAYC). Το BAYC αποτελεί μία από τις πιο γνωστές συλλογές μη ανταλλάξιμων token (NFT) της αμερικανικής εταιρείας Yuga Labs περιλαμβάνοντας συνολικά 10.000 μοναδικά ψηφιακά συλλεκτικά αντικείμενα με εικόνες cartoon πιθήκων. Το ApeFest διοργανώνεται κυρίως για τους κατόχους αυτών των ψηφιακών αγαθών, οι οποίοι συνθέτουν μια Web3 κοινότητα με υψηλή τεχνολογική συγγένεια, αξιοσημείωτη δημιουργικότητα, ισχυρό καινοτόμο πνεύμα και μέλη που ταιριάζουν με τη μάρκα BMW. Στο ApeFest συναντιούνται για να συνδεθούν, να διαμορφώσουν το μέλλον της τεχνολογίας Web3, αλλά και για να απολαύσουν πρόσβαση σε αποκλειστικό ψηφιακό περιεχόμενο και εμπειρίες που τους επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να επινοήσουν και νέες επιχειρηματικές ιδέες. Η BMW ήταν και φέτος συνεργάτης της εκδήλωσης.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που το ApeFest μας προσέφερε το ιδανικό περιβάλλον για να παρουσιάσουμε τον προηγμένο χαρακτήρα της νέας BMW Σειρά 2 Gran Coupé σε ένα κοινό που αγαπά την τεχνολογία και αποτελείται από λάτρεις της ψηφιακής τεχνολογίας και πρωτοπόρους», εξηγεί ο Stefan Ponikva, Αντιπρόεδρος BMW Group Customer Formats & BMW Brand Experience. «Η ανταπόκριση της κοινότητας στις ψηφιακές καινοτομίες είναι πρωτοφανής. Όχι μόνο μπορέσαμε να ενσωματώσουμε στο όχημα το δημοφιλές παιχνίδι Dookey Dash: Unclogged, αλλά καταφέραμε επίσης να φέρουμε το αυτοκίνητο στο παιχνίδι ως in-game car».

Η νέα BMW Σειρά 2 Gran Coupé πρωταγωνίστησε σε εικαστικό διαγωνισμό για την κοινότητα BAYC: το μοναδικό μοντέλο παρουσιάστηκε στο ApeFest 2024.

Η κοινότητα του ApeFest είχε τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη δεύτερη γενιά της BMW Σειρά 2 Gran Coupé πριν από το επίσημο λανσάρισμά της. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν δύο αντίτυπα του compact τετράθυρου μοντέλου - και τα δύο με μια εμπειρία in-car gaming - μαζί με ένα πρωτότυπο με μοναδική σχεδίαση που ήταν προϊόν ενός διαδικτυακού εικαστικού διαγωνισμού.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ApeFest, η Yuga Labs εγκαινίασε έναν διαδικτυακό εικαστικό διαγωνισμό στην κοινότητα με τη βοήθεια της BMW. Ο Rida, ένας καλλιτέχνης και ειδικός στα τρισδιάστατα γραφικά από το Ντουμπάι, αναδείχθηκε πρώτος στον διαγωνισμό έναντι τεσσάρων άλλων διαγωνιζομένων.

Με τις καθαρές γραμμές, τις χρυσαφί πινελιές και την πληθωρική εμφάνιση ενός ApeCar, οι εξωτερικές επιφάνειες της BMW Σειρά 2 Gran Coupé υπογραμμίζουν τον κομψό σπορ χαρακτήρα αλλά και την premium γοητεία του αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα, ένα μοτίβο σε στιλ μωσαϊκού αποτελούμενο από σιλουέτες πιθήκων σε μορφή καρτούν μεταφέρει ένα μήνυμα της κοινότητας. Η BMW πρόσθεσε ειδικά κατασκευασμένα αξεσουάρ BMW M Performance για να προσδώσει στο one-off μοντέλο μια πιο αιχμηρή εμφάνιση για ακόμα πιο δυναμική και προηγμένη αίσθηση.

Μετά τη θεαματική αποκάλυψη στο φετινό ApeFest, κάτοχοι Bored Ape ή Mutant Ape NFT είχαν την ευκαιρία να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την αγορά του μοναδικού μοντέλου. Μόλις επιλεγεί ο μελλοντικός ιδιοκτήτης του ApeCar ανάμεσα σε όλους τους υποψήφιους αγοραστές, η BMW θα κατασκευάσει την εξατομικευμένη BMW Σειρά 2 Gran Coupé σε μια διαμόρφωση που θα είναι προσαρμοσμένη στην εγχώρια αγορά του αγοραστή και θα την εξοπλίσει με μία σειρά από αποκλειστικά ψηφιακά χαρακτηριστικά.

Νέος παιχνίδι για in - car gaming γεμάτο δράση – Dookey Dash: Unclogged.

Με το BMW Operating System 9, η BMW άνοιξε το δρόμο για τη διάθεση μιας γκάμας πρόσθετων ψηφιακών υπηρεσιών που μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις. Αυτές διατίθενται τόσο μέσω των BMW ConnectedDrive Upgrades όσο και μέσω μιας συνεχώς διευρυνόμενης γκάμας εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών που προσφέρονται στο πλαίσιο του προαιρετικού πακέτου BMW Digital Premium. Εκτός από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ροής ήχου και βίντεο, η προσφορά περιλαμβάνει επίσης ένα καινοτόμο είδος in-car gaming που βασίζεται στην κονσόλα AirConsole.

Η BMW αξιοποίησε το πρωτοποριακό πνεύμα του ApeFest για να παρουσιάσει μια beta έκδοση του νέου Dookey Dash: Unclogged σε συνεργασία με την δημιουργό του παιχνιδιού Yuga Labs. Η ενημερωμένη έκδοση αυτού του γεμάτου δράση παιχνιδιού μπορεί πλέον να αναπαραχθεί και σε κινητές συσκευές iOS και Android, ενώ θα είναι διαθέσιμη τις επόμενες εβδομάδες για όλα τα οχήματα με το BMW Operating System 9 και το πακέτο BMW Digital Premium. Αξιοποιώντας ένα ειδικό χαρακτηριστικό, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν ένα τρισδιάστατο μοντέλο της νέας BMW Σειράς 2 Gran Coupé που έχει τη μορφή ενός γρήγορου υποβρυχίου αυτοκινήτου και στη συνέχεια να αγωνιστούν με αυτό μέσα σε έναν φανταστικό υπόκοσμο. Οι παίκτες που θέλουν να επιτύχουν υψηλό σκορ πρέπει να αποφύγουν τα εμπόδια, να τα ξεπεράσουν αλλά και να συλλέξουν boosts και power-ups.

Αυτό το καινοτόμο είδος in-car gaming που προσφέρεται στα τρέχοντα μοντέλα BMW επιτρέπει στους επιβάτες να περνούν την ώρα τους παίζοντας casual games στην οθόνη ελέγχου ενώ το όχημα είναι σταθμευμένο. Το Dookey Dash: Unclogged, το οποίο εισάγεται over-the-air από το BMW ConnectedDrive Store, διατίθεται ως μέρος του πακέτου BMW Digital Premium μαζί με δώδεκα άλλα βιντεοπαιχνίδια. Οι συμμετέχοντες στο ApeFest είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το επιτυχημένο παιχνίδι πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

BMW Lifestyle με αποκλειστική, εξατομικευμένη συλλογή ApeFest.

Η εξατομίκευση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κοινότητα BAYC. Έτσι, η BMW Lifestyle ανέπτυξε μία ειδική σχεδίαση για επιλεγμένα προϊόντα από την τρέχουσα συλλογή. Το cult μπουφάν BMW Mechanics Jacket είναι ένα ενιδαφέρον προϊόν που λειτουργεί ως club jacket. Τα μέλη αποκτούν ένα διαδραστικό patch για το μπουφάν που τους επιτρέπει να αλληλεπιδρούν με την BMW. Αυτό το έξυπνο ρούχο διαθέτει επίσης ένα ενσωματωμένο τσιπ NFC που δίνει τη δυνατότητα στα μέλη να συνδέονται μεταξύ τους.

Το BMW M Driving Experience σημειώνει επιτυχία με την ειδικά εξελιγμένη έκδοση του BMW M Mixed Reality (MMR).

Στο ApeFest 2024 πραγματοποιήθηκε επίσης η πρεμιέρα μιας νέας και καινοτόμου έκδοσης του BMW M Mixed Reality, το οποίο αποτελεί μια μοναδική εμπειρία οδήγησης στην οποία ο φυσικός και ο εικονικός κόσμος συγχωνεύονται σε έναν. Χάρη στην τελευταία τεχνολογία VR και GPS, το ίδιο το όχημα γίνεται το χειριστήριο, επιτρέποντας στον οδηγό να πλοηγείται σε έναν εικονικό κόσμο.

Για το ApeFest το υπάρχον MMR βελτιώθηκε περαιτέρω και εμπλουτίστηκε για πρώτη φορά από έναν εταίρο με τρισδιάστατα στοιχεία. Έτσι, στην εμπειρία μικτής πραγματικότητας προστέθηκε περιεχόμενο ειδικό για την BAYC, όπως πίθηκοι, μονόκεροι και κροκόδειλοι, με τη βοήθεια των ειδικών λογισμικού της Yuga Labs.

Οι παρευρισκόμενοι έκαναν μια συναρπαστική phygital περιήγηση στο γεμάτο ενέργεια αστικό τοπίο της Λισαβόνας με μοντέλα BMW M που είχαν σχεδιαστεί ειδικά για την εκδήλωση. Έτσι, στα πλαίσια ενός εικονικού κόσμου, είχαν την ευκαιρία να πιέσουν στα όρια τους τις BMW M2 (κατανάλωση καυσίμου, συνδυασμένη στον κύκλο WLTP: 9,8 - 9,6 λίτρα/100 km, εκπομπές CO 2 , συνδυασμένες στον κύκλο WLTP: 223 - 218 g/km- κατανάλωση καυσίμου, συνδυασμένη σύμφωνα με το Pkw-EnVKV: 10,2 - 9,8 λίτρα/100 km, εκπομπές CO 2 , συνδυασμένες σύμφωνα με το Pkw-EnVKV: 231 - 222 g/km- κατηγορία CO 2 σύμφωνα με το Pkw-EnVKV: G) και BMW M4 Competition Coupé (κατανάλωση καυσίμου, συνδυασμένη στον κύκλο WLTP: 9,9 - 9,7 λίτρα/100 km, εκπομπές CO 2 , συνδυασμένες στον κύκλο WLTP: 223 - 219 g/km, κατανάλωση καυσίμου, συνδυασμένη σύμφωνα με το Pkw-EnVKV: 9,9 - 9,8 λίτρα/100 km, εκπομπές CO 2 , συνδυασμένες σύμφωνα με το Pkw-EnVKV: 223 - 221 g/km, κατηγορία CO 2 σύμφωνα με το Pkw-EnVKV: G).

