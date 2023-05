Με απώλειες για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση έκλεισε σήμερα (31/5) το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί στα επίπεδα που ολοκλήρωσε την προηγούμενη εβδομάδα, σε μία εύλογη κίνηση ρευστοποίησης των πρόσφατων κερδών από τους επενδυτές.

Η νέα πτώση ήταν εξίσου ελεγχόμενη με την προηγούμενη και δεν επηρέασε καθόλου την πρωτοφανή επίδοση του Χ.Α. για το σύνολο του Μαΐου. Το «sell in May and go away» που επικρατεί συνήθως στις αγορές πήγε… περίπατο στην προκειμένη περίπτωση, καθώς η ελληνική αγορά -με «μοχλό» το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης του μήνα- «απογειώθηκε» σε επίπεδα ρεκόρ. Το Χρηματιστήριο έκλεισε με διψήφιο ποσοστό ανόδου, ενώ οι τράπεζες, που αποτέλεσαν τον απόλυτο πρωταγωνιστή, ξεπέρασαν το 20% σε μηνιαία κέρδη.

Πιο συγκεκριμένα, τον Μάιο ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε «άλμα» 12,30% και οι τράπεζες «αναρριχήθηκαν» κατά 20,56%. Αυτός ήταν ο δεύτερος μήνας ανόδου για το Χρηματιστήριο, ενώ για το σύνολο του έτους οι επιδόσεις είναι ακόμη πιο εντυπωσιακές, καθώς από τις αρχές του 2023 ο ΓΔ ενισχύεται κατά 31,07% και ο τραπεζικός δείκτης κινείται ακόμη υψηλότερα κατά 49,60%.

Σε υψηλά επίπεδα ανήλθε σήμερα η συναλλακτική δραστηριότητα λόγω του πρόσφατου rebalancing (αναδιάρθρωση) των δεικτών του MSCI. Αναφορικά με τις αλλαγές σε ελληνικές μετοχές, η Autohellas και η Ελλάκτωρ αναβαθμίστηκαν στον Small Cap. Σημειώνεται, επίσης, ότι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν και στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE 25) του Χρηματιστηρίου, με τη μετοχή της Cenergy Holdings να αντικαθιστά εκείνη του ΟΛΠ. Η συγκεκριμένη ανακατάταξη, μαζί με τις υπόλοιπες των μικρότερων δεικτών, θα τεθεί σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 19 Ιουνίου.

Στο πεδίο της συνεδρίασης της Τετάρτης 31 Μαΐου:

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 0,52% και έκλεισε στις 1.218,65 μονάδες. Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε μεταξύ των 1.216,08 (χαμηλό ημέρας) και των 1.226,78 μονάδων (υψηλό ημέρας). Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 318,677 εκατ. ευρώ.

Ο FTSE 25 κατέγραψε απώλειες 0,75% στις 2.946,30 μονάδες, ο Mid Cap κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,62% στις 1.826,07 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης διολίσθησε 1,87% στις 958,27 μονάδες. Με ισχυρή πτώση έκλεισαν οι κλάδοι των προσωπικών προϊόντων (-4%), των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (-2,05%), των καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών (-1,94%), του εμπορίου (-1,55%) και των τροφίμων και ποτών (-1,25%). Αντίθετα, κέρδη άνω του 1% σημείωσαν οι κλάδοι της ενέργειας (+1,84%), της τεχνολογίας (+1,22%) και της βιομηχανίας (+1,21%).

Με απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση οι εξής μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης: ΣΑΡΑΝΤΗΣ (-4,38%), ΕΥΔΑΠ (-3,97%), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (-3,17%), JUMBO (-2,25%), EUROBANK (-1,88%), ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (-1,52%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,46%), ALPHA BANK (-1,42%), COCA COLA (-1,25%), ΛΑΜΔΑ (-1,16%), ΔΕΗ (-0,75%), ΟΛΠ (-0,74%), ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (-0,29%) και ΟΠΑΠ (-0,19%).

Από την άλλη πλευρά, ανοδικά κινήθηκαν οι παρακάτω μετοχές: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (+2,29%), MYTILINEOS (+1,45%), AEGEAN (+1,32%), VIOHALCO (+1,22%), QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (+1,21%), ΟΤΕ (+0,85%), ΤΙΤΑΝ (+0,73%), HELLENIQ ENERGY (+0,63%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+0,44%), ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (+0,30%) και AUTOHELLAS (+0,28%).

Δείτε εδώ τους τίτλους με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση (σύνολο μετοχών του Χ.Α.)

Αριστοτέλης Παππάς

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr