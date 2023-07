Νέα συλλογή NFT με τίτλο «Forever CR7: The GOAT» λάνσαρε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με την ανταμοιβή για τους αγοραστές να είναι ιδιαίτερα δελεαστική.

Τα ψηφιακά αντικείμενα είναι διαθέσιμα στο Binance NFT Marketplace και απεικονίζουν ιστορικές στιγμές του Πορτογάλου σκόρερ από την καριέρα του.

Το αξέχαστο γκολ του Ρονάλντο με ανάποδο ψαλίδι εναντίον της Γιουβέντους το 2018 παρουσιάζεται ως Super Super Rare NFT με τιμή προσφοράς 15.000 USDT.

Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο υπέγραψε συμφωνία με έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της εποχής μας το περασμένο καλοκαίρι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, κατά την ανακοίνωση της συνεργασίας, δεσμεύτηκε να προσφέρει στους θαυμαστές του «πρωτοφανείς εμπειρίες» μέσω της πλατφόρμας Binance NFT. Τήρησε την υπόσχεσή του αρκετούς μήνες αργότερα, λανσάροντας τη συλλογή NFT «CR7».

Πριν λίγες ημέρες κυκλοφόρησε και η δεύτερη συλλογή με τίτλο «Forever CR7: The GOAT», η οποία είναι ιδιαίτερα «πλούσια».

Τα κανονικά NFT απεικονίζουν τα γκολ- ορόσημα του Ρονάλντο, από το 100ό γκολ έως το 700ό, και κοστίζουν 10 USDT. Τα σπάνια NFT περιλαμβάνουν τα The Backheel (Γκολ 278), The Knuckleball (Goal 102) και The Game Changer (Γκολ 605), ενώ τα Super Rare NFTs αποτελούνται από τα The Bullet Header (Γκολ 712), The Minute Milestone (Γκολ 404) και A Star Is Born (Γκολ 1).

Το θρυλικό γκολ με ανάποδο ψαλίδι της Γιουβέντους το 2018 που έχει αρχική τιμή 15.000 USDT, χαρακτηριζόμενο, Super Super Rare NFT, διατίθεται μόνο σε επτά τέτοια ψηφιακά συλλεκτικά αντικείμενα, με ένα να έχει ήδη πωληθεί.

Ο αθλητής είπε ότι θα χαρίσει 25 NFT στους θαυμαστές για να γιορτάσει την πρωτοβουλία. Οι θαυμαστές θα πρέπει να κάνουν retweet την ανάρτησή του, να ακολουθήσουν την Binance στο Twitter και να επιλέξουν το αγαπημένο τους γκολ χρησιμοποιώντας το hashtag #ForeverCR7 για να έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν. Η ενεργή περίοδος της προσφοράς είναι μεταξύ 5 Ιουλίου και 31 Ιουλίου.

Κλωτσώντας μια μπάλα με τον CR7

Ο Changpeng Zhao (CZ), Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, είπε ότι οι χρήστες που κατέχουν τα πιο σπάνια NFT της συλλογής «Forever CR7: The GOAT» μπορούν να έχουν τη μοναδική ευκαιρία να συναντηθούν και να προπονηθούν με τον Ρονάλντο προσωπικά. Διαβεβαίωσε επίσης ότι το ανταλλακτήριο θα πληρώσει για πτήσεις και διαμονή.

