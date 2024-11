Η θανάτωση ενός σκίουρου έχει προκαλέσει κατακραυγή στις ΗΠΑ, με τον Peanut να μετατρέπεται σε meme coin… μετά θάνατον και να σαρώνει.

Το PNUT, ένα meme coin του δικτύου Solana, γνώρισε αστρονομική άνοδο, με την κεφαλαιοποίησή του να εκτοξεύεται στα 120 εκατομμύρια δολάρια λιγότερο από τρεις ημέρες μετά την κυκλοφορία του.



Το meme coin εμπνεύστηκε από τον Peanut the Squirrel, έναν διάσημο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σκίουρο - κατοικίδιο που πρόσφατα κατασχέθηκε και υποβλήθηκε σε ευθανασία από το Υπουργείο Περιβαλλοντικής Προστασίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης υπό τον φόβο λύσσας, αφού δάγκωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια έρευνας.



Ο Peanut the Squirrel έγινε viral στο Διαδίκτυο αφού ο φροντιστής του, Μαρκ Λόνγκο, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκινητικές φωτογραφίες και βίντεο του κατοικίδιου να κάνει κόλπα και να φοράει μικροσκοπικά καπέλα.



Ωστόσο, στις 30 Οκτωβρίου, ο Λόνγκο αποκάλυψε ότι οι αρχές του πήραν τον σκίουρο που είχε ως κατοικίδιο και του έκαναν ευθανασία. Ένα meme coin με το όνομα PNUT δημιουργήθηκε γρήγορα στη μνήμη του.



Η δημόσια κατακραυγή προκάλεσε την «εκτόξευση» του PNUT



Η είδηση της ευθανασίας του Peanut the Squirrel έγινε viral, προκαλώντας οργή στο κοινό. Το περιστατικό τράβηξε την προσοχή πολλών δημοσίων προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του Έλον Μασκ της Tesla, αλλά και βουλευτών. Ο Μασκ έκανε αρκετές αναρτήσεις στο X, καταδικάζοντας τις ενέργειες των Αρχών.



Σε μια ανάρτησή του ανέφερε: «Η κυβέρνηση δεν πρέπει να έχει το δικαίωμα να μπαίνει στο σπίτι σας και να σκοτώνει το κατοικίδιό σας! Αυτό είναι ένα χάος. Ακόμα κι αν είναι παράνομο να κρατάς έναν σκίουρο ως κατοικίδιο, γιατί να σκοτώσεις τον Peanut αντί να τον απελευθερώσεις στη φύση;».



Οι αναρτήσεις του Μασκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ευρεία κάλυψη των ειδήσεων από τα μέσα ενημέρωσης προκάλεσαν μια κατακόρυφη άνοδο στις αγορές PNUT, με αρκετές «φάλαινες» κρυπτονομισμάτων να εισέρχονται στην αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία από το Lookonchain, μια «φάλαινα» ξόδεψε 5.100 SOL για να αγοράσει περίπου 8,99 εκατομμύρια PNUT, αξίας άνω των 831.000 δολαρίων.



Η κεφαλαιοποίηση του PNUT ανήλθε γρήγορα στο υψηλό όλων των εποχών σχεδόν 130 εκατομμυρίων δολαρίων, με τον όγκο συναλλαγών να ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια δολάρια, καθώς η τιμή του έφτασε στην κορύφωση των 0,12 δολαρίων.



Ωστόσο, η κατοχύρωση κερδών έχει από τότε ρίξει την κεφαλαιοποίησή του στα 58,6 εκατομμύρια δολάρια, με το token να διαπραγματεύεται περίπου στα 0,058 δολάρια.



Η επιθετική αύξηση του PNUT είχε ωφελήσει μερικούς traders meme coins. Το Lookonchain ανέφερε ότι ένας έμπορος είχε εντυπωσιακό κέρδος 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων από τις συναλλαγές PNUT. Κάποιοι άλλοι, πάλι, μετάνιωσαν για τις κινήσεις τους, καθώς ένας, για παράδειγμα, έχασε την ευκαιρία να κερδίσει 1,6 εκατομμύρια δολάρια αφού πούλησε 19,1 εκατομμύρια PNUT με ζημιά 1.099 δολάρια.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr