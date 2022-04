Οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street υποχώρησαν την Πέμπτη 21/4, αφού ο πρόεδρος της Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι μια αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης ήταν «στο τραπέζι», ενισχύοντας τις προσδοκίες για επιθετική πολιτική από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.

Με τον πληθωρισμό να είναι περίπου τρεις φορές πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, «είναι σκόπιμο να κινηθούμε λίγο πιο γρήγορα», είπε ο Πάουελ σε μια συζήτηση για την παγκόσμια οικονομία στις συνεδριάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όπως σημείωσε, «50 μονάδες βάσης θα είναι στο τραπέζι για τη συνάντηση του Μαΐου».

Οι μετοχές υψηλής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Alphabet Inc και της Amazon.com Inc υποχώρησαν κοντά στο 2% η καθεμία, αφού οι αποδόσεις των διετών ομολόγων, των πιο ευαίσθητων στις μεταβολές επιτοκίων, έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών χρόνων.

Και οι τρεις κύριοι δείκτες άνοιξαν υψηλότερα, ενισχυμένοι από τα ισχυρά αποτελέσματα της Tesla και των αεροπορικών εταιρειών, αλλά έχασαν τα κέρδη στις απογευματινές συναλλαγές.

Η Tesla, η πολυτιμότερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο, σημείωσε άνοδο 5,8% αφού τα αποτελέσματά της ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street, καθώς οι υψηλότερες τιμές τη βοήθησαν να ξεπεράσει το χάος της εφοδιαστικής αλυσίδας και το αυξανόμενο κόστος.

Οι μετοχές των United Airlines Holdings Inc και American Airlines Group Inc αυξήθηκαν κατά 11,5% και 5,6%, αντίστοιχα, αφού προέβλεψαν επιστροφή στα κέρδη το τρέχον τρίμηνο λόγω της αυξανόμενης ταξιδιωτικής ζήτησης.

Συνολικά, οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των κερδών του S&P 500 κατά 7,3% το πρώτο τρίμηνο, σε σύγκριση με την άνοδο 32,1% το τέταρτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Refinitiv.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,86% στις 34.859,25 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 έχασε 1,20% στις 4.405,90 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε χαμηλότερα κατά 1,84% στις 13.205,61 μονάδες.

Αναφορικά με τα εμπορεύματα το συμβόλαιο του αργού παραδόσεως Μαΐου ενισχύθηκε κατά 1,04% και έκλεισε στα 103,25 δολάρια το βαρέλι στο χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης. Αντίστοιχα, το Brent Ιουνίου κέρδισε 0,89% στα 107,25 δολάρια το βαρέλι στο ICE Futures.

Ο χρυσός υποχώρησε κατά 0,1% στα 1.953,55 ανά ουγγιά.

Επιπλέον, το συμβόλαιο Μαΐου για το ασήμι υποχώρησε κατά 1,99% στα 24,767 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ο χαλκός του ίδιου μήνα κέρδισε 0,63% στα 4,68 δολάρια η λίβρα.