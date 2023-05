Άνοδο κατέγραψαν οι λιγοστοί δείκτες που είχαν τεθεί σε λειτουργία σήμερα στα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς λόγω της Εργατικής Πρωτομαγιάς οι περισσότερες αγορές έμειναν κλειστές.

Η αργία είχε ως αποτέλεσμα να διαπραγματεύονται με χαμηλές συναλλαγές οι δείκτες σε Ιαπωνία και Αυστραλία, στα μόνα δηλαδή χρηματιστήρια που παρέμειναν ανοικτά. Κλειστά ήταν άλλα μεγάλα χρηματιστήρια στην Ασία, όπως το Χονγκ Κονγκ, η ηπειρωτική Κίνα, η Σιγκαπούρη και η Νότια Κορέα. Οι αγορές στην Ευρώπη θα είναι επίσης κλειστές.

Σταθεροποιητικές τάσεις επικρατούν στα futures στις ΗΠΑ καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών καταγράφουν μικρές μεταβολές εν αναμονή μίας νέας προσφοράς για την υπό κατάρρευση περιφερειακή τράπεζα, First Republic Bank. Ο δείκτης μεταβλητότητας CBOE έπεσε κάτω από τις 16 μονάδες για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2021, καθώς τα σταθερά εταιρικά κέρδη ενίσχυσαν το κλίμα.

Ωστόσο, το αβέβαιο μέλλον της First Republic Bank επιβαρύνει τις αγορές. Οι ρυθμιστικές αρχές εργάστηκαν μέχρι αργά το απόγευμα της Κυριακής (30/4) στην Ουάσιγκτον, καθώς ζήτησαν από μια ομάδα τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της JPMorgan Chase & Co. και της PNC Financial Services Group Inc., να υποβάλουν προσφορές για την περιφερειακή τράπεζα.

Στις συναλλαγές της Δευτέρας (1/5), ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία ενισχύθηκε κατά 0,96% στις 29.134,50 μονάδες και στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με κέρδη 0,35% στις 7.334,60 μονάδες.

Τέλος, οι αποδόσεις των ομολόγων υποχώρησαν ελαφρά μετά το ράλι της Παρασκευής. Τα 10ετή ομόλογα σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία παρέμειναν σταθερά. Το γεν σημείωσε πτώση, ενώ αντίθετα το δολάριο και το δολάριο Αυστραλίας ενισχύθηκαν.

