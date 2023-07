Με κέρδη έκλεισαν οι σημαντικότεροι δείκτες στα χρηματιστήρια της Ευρώπης την Τρίτη (18/7) λαμβάνοντας ώθηση από τις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 παρουσίασε κέρδη 0,60% στις 460,02 μονάδες. Ο γερμανικός DAX κέρδισε 0,35% στις 16.125,49 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 παρουσίασε άνοδο 0,38% στις 7.319,18 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 κέρδισε 0,64% στις 7.453,69 μονάδες.

Στην περιφέρεια ο FTSE MIB κινήθηκε ανοδικά 0,34% στις 28.706,76 μονάδες και ο ισπανικός IBEX κατέγραψε κέρδη 0,19% στις 9.455,70 μονάδες.

Στο επίκεντρο των επενδυτών βρίσκονται τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη (19/7) όσον αφορά στον βρετανικό πληθωρισμό, καθώς θα κρίνουν τις επόμενες κινήσεις της Τράπεζας της Αγγλίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΒοΕ προετοιμάζεται για την τελευταία της συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική την 1η Αυγούστου, ενώ μια δεύτερη συνεχόμενη αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης παραμένει πιθανή μετά την ισχυρή αύξηση των μισθών τους τρεις μήνες έως τον Μάιο.

Από την πλευρά του, το Bloomberg εκτιμάει ότι εξαιτίας του επίμονου πληθωρισμού, το επιτόκιο της ΕΚΤ θα φτάσει το 4% μέχρι το Σεπτέμβριο, με τους οικονομολόγους να τονίζουν ότι θα πραγματοποιηθούν δύο ακόμα αυξήσεις επιτοκίων των 25 μονάδων βάσης η κάθε μία, ξεκινώντας από την επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ, στις 27 Ιουλίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το CNBC, μεταξύ των κορυφαίων κερδισμένων ήταν η βρετανική εταιρεία παράδοσης ειδών παντοπωλείου Ocado, η οποία σημείωσε άνοδο 19% καθώς ανέφερε μια στροφή στα υποκείμενα κέρδη στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, αν και μια ευρύτερη ζημιά του ομίλου προ φόρων.

Στο μεταξύ, στις ΗΠΑ καταγράφθηκε μια μεγάλη ημέρα κερδών, με τα κέρδη της Bank of America, της Bank of New York Mellon και της Morgan Stanley να ξεπερνούν όλες τις προσδοκίες.

