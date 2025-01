Οι πρόσφατες επιδόσεις των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών υπενθυμίζουν στους επενδυτές ότι το ράλι της τεχνολογίας με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μονόδρομος, σημειώνει η UBS.

Ο συνδυασμός της άμβλυνσης του κλίματος κινδύνου, λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των μετριοπαθών προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων της Fed το 2024, μετά τα τελευταία στοιχεία για τις μισθοδοσίες στις ΗΠΑ, οδήγησε τις αμερικανικές μετοχές πληροφορικής σε πτώση 1% την περασμένη εβδομάδα (βάσει των στοιχείων του δείκτη MSCI US Information Technology Index). Οι μετοχές των ημιαγωγών σημείωσαν ιδιαίτερη πτώση, με τον δείκτη MSCI US Semiconductors and Semiconductor Equipment Index να χάνει 2,1% την εβδομάδα που έληξε στις 5 Απριλίου.

Ωστόσο, αυτή η εξασθένηση τις τελευταίες εβδομάδες ακολουθεί ένα ράλι περίπου 70% για τον δείκτη MSCI US Information Technology Index από τα τέλη του 2022, το οποίο καθοδηγείται κυρίως από τον ενθουσιασμό και την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Με την περίοδο υποβολής εκθέσεων του πρώτου τριμήνου να πλησιάζει, αυτή η πρόσφατη υποαπόδοση δεν αλλάζει τη θετική άποψη της UBS γύρω από τις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι τρεις βασικοί λόγοι που στηρίζουν την θετική αυτή άποψη είναι οι εξής:

Διεύρυνση της ζήτησης

Η ζήτηση στον τομέα του AI, το 2023, καθοδηγήθηκε κυρίως από τις GPU που υποστηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη και την υπερκλιμάκωση της ζήτησης από την πλευρά των μεγάλων τεχνολογικών πελατών, με κάποιες αρχικές ενδείξεις ευρύτερης ζήτησης AI από άλλους πελάτες. Ενώ οι τεχνολογικοί κολοσσοί συνεχίζουν να επενδύουν «επιθετικά» στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, πλέον, βλέπουμε σαφέστερα σημάδια ότι η ζήτηση AI γίνεται πιο διαδεδομένη. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου τεχνολογίας GPU, μία μεγάλη εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών τόνισε πώς τα κράτη γίνονται βασικές πηγές πρόσθετης ζήτησης, ιδίως από αγορές όπως η Μέση Ανατολή, η Σουηδία, η Σιγκαπούρη, η Ιαπωνία και η Κορέα. Επίσης, κατά το πρώτο τρίμηνο, η UBS έχει παρατηρήσει ενδείξεις ότι η ζήτηση διευρύνεται πέρα από τις GPU και σε άλλους τομείς, όπως τα προσαρμοσμένα τσιπ, το λογισμικό, τα κέντρα δεδομένων και η μνήμη.

Νέα επαναστατικά προϊόντα

Το πρώτο τρίμηνο του 2024 είδαμε το λανσάρισμα νέων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης σε τσιπ και πλατφόρμες μετατροπής κειμένου σε βίντεο, καθώς και την περαιτέρω εφαρμογή προϊόντων generative AI στη μηχανική λογισμικού. Δεδομένου ότι ο τομέας της τεχνολογίας θα είναι ένας από τους πρώτους που θα υιοθετήσουν την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, η UBS αναμένεi περισσότερες επαναστατικές καινοτομίες τα επόμενα τρίμηνα.

Ευρύτερη υιοθέτηση της AI

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα Business Trends and Outlook Survey του Γραφείου Απογραφής των ΗΠΑ που παρακολουθεί την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε 1,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, το 5,4% με 9% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν ήδη κάποια μορφή AI, από το πρώτο τρίμηνο του έτους. Αυτά τα νούμερα είναι αυξημένα από το 3,7% με 4,5% που είχε υιοθετήσει εφαρμογές AI το τρίτο τρίμηνο του 2023. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων υποδηλώνουν ότι το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί σε 6,6% έως 12% των επιχειρήσεων κατά τους επόμενους έξι μήνες. Οι λεπτομέρειες δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις στον τομέα της πληροφορικής και των επαγγελματικών υπηρεσιών ηγούνται της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης, με ποσοστό άνω του 10% να την εφαρμόζουν ήδη και προοπτική μεγάλης αύξησης της υιοθέτησης μέσα στους επόμενους μήνες.

Στο άλλο άκρο, οι κλάδοι των κατασκευών και της γεωργίας υστερούν, γεγονός που δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη UBS αυτοί οι κλάδοι ενδέχεται να χρειαστούν αρκετό χρόνο για να βρουν χρήση για την AI. H έρευνα ανέδειξε, επίσης, τις εταιρείες cloud και διαδικτύου και τις εταιρείες κινηματογραφικών ταινιών και ηχογραφήσεων ως μερικούς από τους πρώτους χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης. Η αυξανόμενη υιοθέτηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, πιθανότατα να συνεχίσει να υποστηρίζει ισχυρές επενδύσεις στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και να φέρει αυξημένη κερδοφορία, σημειώνει η UBS.

«Mε ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη για την τεχνητή νοημοσύνη, τις προσδοκίες για 18% ετήσια αύξηση των κερδών για την παγκόσμια τεχνολογία το 2024 (MSCI AC World Information Technology Index) και έναν λογικό 12μηνο δείκτη τιμής προς κέρδη γύρω στο 27x, παραμένουμε θετικοί στην παγκόσμια τεχνολογία και στις εταιρείες στην αλυσίδα αξίας της τεχνητής νοημοσύνης. Η ανάλυσή μας για τις ελεύθερες ταμειακές ροές υποδεικνύει ότι οι έξι κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως, με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, είναι πιθανό να δημιουργήσουν συνδυαστικά 480 δισ. δολάρια ελεύθερων ταμειακών ροών, φέτος, και 560 δισ. δολάρια το επόμενο έτος. Με βάση την τρέχουσα συνδυασμένη κεφαλαιοποίησή τους, ύψους 13 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας διαπραγματεύονται περίπου 27 φορές τις φετινές ελεύθερες ταμειακές ροές και 23 φορές τις αντίστοιχες του επόμενου έτους. Πολλές παγκόσμιες αγορές διαπραγματεύονται μεταξύ 30x και 50x τις ελεύθερες ταμειακές ροές τους το 2024» λέει η UBS.

«Παραμένουμε θετικοί όσον αφορά την αγορά της τεχνητής νοημοσύνης. Κατά την άποψή μας, οι κλάδοι των ημιαγωγών και του λογισμικού προσφέρουν τις καλύτερες ευκαιρίες για τους επενδυτές κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Για τους επενδυτές που αναζητούν έκθεση στα πιθανά κέρδη της AI, αλλά ανησυχούν για τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους, βλέπουμε περιθώρια για δομημένες στρατηγικές, ως έναν τρόπο διαχείρισης της έκθεσης στην τεχνολογία ως μέρος ενός καλά διαφοροποιημένου επενδυτικού χαρτοφυλακίου», καταλήγει.

