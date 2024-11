Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν με μεικτές τάσεις σήμερα, με τους επενδυτές να επικεντρώνουν την προσοχή τους στις επικείμενες ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει μικρή άνοδο 0,04% στις 502,40 μονάδες. Οι μετοχές της ABN Amro στο άνοιγμα των αγορών σημειώνουν πτώση, σχεδόν 1% χαμηλότερα, μετά την ανακοίνωση μείωσης 9% στα καθαρά κέρδη του τριμήνου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Αντίθετα, οι μετοχές της Allianz σημειώνουν άνοδο 0,5% μετά την ανακοίνωση κερδών 22% στο τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις.

Το κύριο ενδιαφέρον των επενδυτών σήμερα Τετάρτη επικεντρώνεται στα δεδομένα για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, τα οποία αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σχετικά με το αν θα μειώσει ή θα διατηρήσει τα επιτόκια. Οι οικονομολόγοι αναμένουν αύξηση 0,2% στον δείκτη τιμών καταναλωτή για τον Οκτώβριο, κάτι που θα έθετε τον ετήσιο ρυθμό στο 2,6%.

Οι χρηματιστηριακές αγορές της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψαν πτώση, παρακολουθώντας τις απώλειες στη Wall Street την Τρίτη, με τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq και τον S&P 500 να διακόπτουν τη σειρά πέντε συνεχόμενων ημερών ανόδου.

Η Allianz ξεπέρασε τις προβλέψεις με αύξηση 22% στα κέρδη της.

Οι μετοχές της Allianz σημειώνουν άνοδο 0,5% αφού η εταιρεία είχε αύξηση 22% στα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου, και ανακοίνωσε βελτιωμένες προβλέψεις για το 2024. Η Allianz, μία από τις μεγαλύτερες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην Ευρώπη ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 2,47 δισεκατομμυρίων ευρώ για το τρίμηνο Ιουλίου- Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με 2,02 δισεκατομμύρια ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι. Το ποσό ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της αγοράς, που ήταν για κέρδη 2,37 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο τομέας ασφαλίσεων περιουσίας και ατυχημάτων αναφέρθηκε ως ιδιαίτερα ισχυρός, καθώς οι αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές ήταν μειωμένες σε σχέση με πέρυσι, αν και οι ζημιές παρέμειναν υψηλές, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η μετοχή της Just Eat Takeaway εκτοξεύθηκε κατά 20%

Οι μετοχές της Just Eat Takeaway έχει εκτοξευθεί κατά 20% λίγο μετά το άνοιγμα της αγοράς σήμερα, μετά την ανακοίνωση ότι η εταιρεία κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση της αμερικανικής της μονάδας Grubhub στην εταιρεία Wonder έναντι 650 εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως δήλωσε ο Jitse Groen, ιδρυτής και CEO της Just Eat Takeaway.com: «Η πώληση της Grubhub στην Wonder θα ενισχύσει τη δυνατότητα παραγωγής μετρητών της Just Eat Takeaway.com και θα επιταχύνει την ανάπτυξή μας».

Η τιμή του Dogecoin εκτοξεύθηκε κατά 20% μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για τη δημιουργία Υπουργείου Βελτίωσης της Κυβέρνησης με επικεφαλής τον Έλον Μασκ.

Στους επιμέρους δείκτες όλοι κινούνται ανοδικά αυτή την ώρα: Ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,16% στις 19.078,75 μονάδες και στη Γαλλία ο CAC σημειώνει άνοδο 0,19% στις 7.240,51 μονάδες. Στη Βρετανία, ο FTSE κερδίζει 0,12% στις 8.035,79 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημειώνει άνοδο 0,36% στις 33.718,00 μονάδες, ενώ και στην Ισπανία ο IBEX κερδίζει κατά 0,20% στις 11.404,00 μονάδες.

