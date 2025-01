Η Disney ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα συνδυάσει την υπηρεσία Hulu Live TV με το Fubo, συγχωνεύοντας δύο πακέτα διαδικτυακής τηλεόρασης.

Η Disney θα γίνει πλειοψηφικός ιδιοκτήτης της εταιρείας που θα προκύψει, με μερίδιο ιδιοκτησίας 70%. Οι μέτοχοι της Fubo θα κατέχουν το υπόλοιπο 30% της εταιρείας. Η συμφωνία αναμένεται να κλείσει σε 12 με 18 μήνες.

Τόσο το Hulu+ Live TV όσο και το Fubo είναι παρέχουν υπηρεσίες streaming με το δεύτερο να έχει κυρίως συνδρομητές για αθλητικές μεταδόσεις. Μαζί οι υπηρεσίες τους έχουν 6,2 εκατομμύρια συνδρομητές.

Και οι δύο υπηρεσίες θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες ξεχωριστά στους καταναλωτές μετά το κλείσιμο της συμφωνίας. Το Hulu+ Live TV μπορεί να μεταδοθεί μέσω της εφαρμογής Hulu, καθώς και μέρος του πακέτου της Disney που περιλαμβάνει επίσης Hulu, Disney+ και ESPN+.

Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει τον streamer Hulu, γνωστό για τη δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου όπως το "Only Murders in the Building" και το "The Handmaid's Tale", το οποίο ανταγωνίζεται πλατφόρμες όπως το Netflix. Πολλές όμως παραγωγές του προβάλλονται εκ των υστέρων και στην πλατφόρμα Disney+.

Η μετοχή της Fubo, η οποία έκλεισε την Παρασκευή με μόλις 1,44 δολάρια ανά μετοχή, σημείωσε άνοδο 250% τη Δευτέρα.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr