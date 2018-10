Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ιστότοπου Hellas Journal, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθάρισε πως η απόκτηση των S-4OO θα μπορούσε να ενεργοποιήσει την επιβολή του ειδικού νόμου CAATSA για την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων. Αξίζει να σημειωθεί πως η κατασκευάστρια εταιρία των S-400, Almaz-Antey Air and Space Defense Corporation JSC, βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων μετά την απόφαση που έλαβε η αμερικανική κυβέρνηση στις 27 Οκτωβρίου 2017.

