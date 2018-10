Ο Μπάουερς εισέβαλε στη συναγωγή Tree of Life («Το Δέντρο της Ζωής») περί τις 10:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας) και φώναξε «όλοι οι Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν» προτού ανοίξει πυρ, εν μέσω μιας τελετής εορτασμού για τη γέννηση ενός παιδιού. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι έξι, εκ των οποίων τέσσερις αστυνομικοί. «Η τελετή βρισκόταν σε εξέλιξη όταν άκουσα έναν δυνατό ήχο στην είσοδο» ανέφερε ένα μέλος της συναγωγής στην εφημερίδα Tribune Review. «Αντιλήφθηκα πως επρόκειτο για τους κρότους ενός πυροβόλου όπλου», πρόσθεσε.

