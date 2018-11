Δημοσκόπηση της Emnid για την Bild am Sonntag καταγράφει για πρώτη φορά τις δημοφιλίες των υποψηφίων για την ηγεσία του CDU μετά την αποχώρηση Μέρκελ, που φαίνεται πως δεν... συγκίνησε και τόσο τους Γερμανούς πολίτες.

