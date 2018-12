Η ικανότητα των επιχειρήσεων να δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία, βασισμένη στη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών αναφορών, την ενσωμάτωση των έξυπνων τεχνολογιών και τις καινοτόμες προσεγγίσεις ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό ζήτημα για το μέλλον των εταιρικών αναφορών, σύμφωνα με τα ευρήματα της τελευταίας ετήσιας έκθεσης του τμήματος Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (FAAS) της ΕΥ, με τίτλο How can the digital transformation of reporting build the bridge between trust and long-term value?