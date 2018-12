Οι περισσότεροι από τους κορυφαίους υπουργούς στην κυβέρνηση της Βρετανίδας πρωθυπουργού Τερέζα Μέι θεωρούν ότι το σχέδιό της για το Brexit «πέθανε» και συζητούν διαφορετικές επιλογές μεταξύ των οποίων ένα δεύτερο δημοψήφισμα, γράφει η εφημερίδα The Times.

