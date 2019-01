Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έχει ανοίξει μια εις βάθος έρευνα για τη φορολογική μεταχείριση της Nike Inc στην Ολλανδία, επισημαίνοντας ότι η μεταχείριση αυτή ίσως προσέφερε παράνομο και αθέμιτο πλεονέκτημα στην αμερικανική εταιρία αθλητικών ειδών.

More in this category: