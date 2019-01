Την δική του απάντηση έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο δημοσίευμα των New York Times, που ανέφερε πως το FBI είχε ξεκινήσει έρευνα για το κατά πόσο ο Αμερικανός πρόεδρος ακολουθούσε εντολές της Ρωσίας.

