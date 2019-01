Να σημειωθεί δε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να εισηγηθεί να διατηρηθεί η δυνατότητα των Βρετανών να ταξιδεύουν χωρίς βίζα στην Ευρώπη, ανεξάρτητα από το εάν το «διαζύγιο» θα είναι φιλικό ή θα έχουμε τελικά ένα no deal Brexit.

Σειρά συμβιβαστικών προτάσεων για το ενδεχόμενο που η Βουλή των Κοινοτήτων θα απορρίψει τη συμφωνία αποχώρησης από την Ενωση της Τερέζα Μέι, επεξεργάσθηκαν μυστικά ευρωσκεπτικιστές και φιλοευρωπαίοι βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

