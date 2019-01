«Δεν θέλω αποχώρηση χωρίς συμφωνία, ωστόσο, απλά το να αντιτίθεσαι στο no deal δεν σημαίνει ότι το πετυχαίνεις. Θα χτίσουμε μια χώρα που θα "λειτουργεί" για όλους», πρόσθεσε.

Η πρωθυπουργός υποστήριζε ότι ο μοναδικός τρόπος για να αποφευχθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο (no deal Brexit) είναι να ψηφίσει το κοινοβούλιο υπέρ μιας συμφωνίας με την ΕΕ.

- Οι βουλευτές απέρριψαν και την τροπολογία του Κούπερ, η οποία έδινε τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να μπλοκάρει, μέσω ψηφοφορίας ένα no deal Brexit, με 321 ψήφους έναντι 298.

More in this category: