Οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για το μέλλον του Brexit αφού οι Βρυξέλλες εμφανίζονται αντίθετες στην όποια αλλαγή στο νομικό κείμενο της Συμφωνίας Αποχώρησης και η βρετανική Βουλή έχει επίσης στηρίξει τροπολογία, που αποσύρει το no deal από το τραπέζι. Επομένως, το σενάριο μίας αναβολής του Brexit κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος.

«Δεν θέλω αποχώρηση χωρίς συμφωνία, ωστόσο, απλά το να αντιτίθεσαι στο no deal δεν σημαίνει ότι το πετυχαίνεις. Θα χτίσουμε μια χώρα που θα "λειτουργεί" για όλους», πρόσθεσε.

