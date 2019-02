Κατηγόρησε την Τερέζα Μέι ότι εξαντλεί τα χρονικά περιθώρια ούτως ώστε η Βουλή να μην έχει πραγματικά άλλη επιλογή παρά ανάμεσα στη δική της συμφωνία για το Brexit και το no deal, δηλαδή την άτακτη έξοδο από την κοινότητα. Απομένουν λιγότερες από 50 ημέρες απομένουν έως την επίσημη ημερομηνία εξόδου της χώρας. Ο νόμος έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, πράγμα που σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εγκαταλείψει την ΕΕ στις 29 Μαρτίου 2019. Η Βουλή από τη μια δεν είναι διατεθειμένη να στηρίξει την συμφωνία, στην οποία κατέληξε η Μέι με τους 27 εάν δεν υπάρξουν νομικά δεσμευτικές τροποποιήσεις σε αυτήν αλλά οι Βρυξέλλες αποκλείουν την όποια επαναδιαπραγμάτευση σημειώνοντας πως το κείμενο της Συμφωνίας Αποχώρησης «δεν αλλάζει» και ότι μπορούν να δώσουν μόνο «πρόσθετες εγγυήσεις» για το backstop. Εάν δεν συμφωνηθούν αλλαγές έως την Τετάρτη, την Πέμπτη η Βρετανίδα πρωθυπουργός θα πει στους βουλευτές ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Κάτι τέτοιο μπορεί να επαναφέρει προς ψήφιση τροπολογία για παράταση του Άρθρου 50, δηλαδή για καθυστέρηση του Brexit, η οποία είχε απορριφθεί, αλλά με μικρή διαφορά, την περασμένη εβδομάδα.

